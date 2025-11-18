اصفهان- خبرنگار کیهان:

۱۶۰ هزار خادم در کشور مشغول خدمت‌رسانی هستندکه ۱۱ هزار خادم در استان اصفهان فعالیت می‌کنند.

معاون مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی بنیاد کرامت رضوی در دیدار با استاندار اصفهان گفت: از ۱۶۰ هزار خادم رضوی فعال در کشور سهم استان اصفهان ۱۱ هزار خادم است.

احمد میرزاده همچنین بر تعامل و همکاری این شبکه مردمی با دستگاه‌های اجرائی برای گره‌گشایی و خدمت‌رسانی در حوزه‌های اجتماعی مختلف تأکید کرد. به گفته وی، این ۱۱ هزار نفر در قالب ۳۳۰ کانون در استان اصفهان دسته‌بندی شده‌اند و این شبکه با هدف اصلی گره‌گشایی و خدمت به مردم فعالیتش را از سال ۹۵-۹۶ با محوریت تسهیل در زمینه زیارت و خدمت به مستضعفان آغاز کرد و اکنون فعالیتش را در حوزه مسائل اجتماعی توسعه گسترش داده است. احمد میرزاده افزود: این شبکه در ۲۰ رشته تخصصی فعالیت می‌کند که از جمله آنها می‌توان به حوزه‌های بهداشت و درمان، مشاوره و مددکاری، امور بانوان، ایثار و شهادت، تعلیم و تربیت، کتابخانه و قرآن، امور حقوقی، اشتغال‌زایی، تسهیل ازدواج، جوانی جمعیت، آزادسازی زندانیان و برگزاری مراسمات مختلف فرهنگی اشاره کرد.