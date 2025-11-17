گزارش نشنالاینترست از گسترش موشکهای قدرتمند ایران
نشریه آمریکایی گزارش داد که ایران با درس آموختن از جنگ 12روزه، در حال ارتقای توانمندیهای موشکی خویش است.
نشنالاینترست مینویسد: فعالیت موشکهای بالستیک ایران با وجود تحریمهای شورای امنیت، در حال گسترش است. در حالی که آتشبس میان اسرائیل و ایران همچنان برقرار است، تهران برنامه توسعه تولید موشکی خود را پنهان نمیکند.
اوایل همین ماه، وزیر خارجه ایران اعلام کرد که زرادخانه تسلیحاتی کشور بسیار فراتر از توان دوره جنگ ۱۲روزه است. عراقچی افزود: اهداف اسرائیل در تنش اخیر میان دو کشور هیچکدام محقق نشد و رژیم صهیونیستی شکست خورد. سردار سرتیپ عزیز ناصرزاده وزیر دفاع هم با تکرار همین موضع گفت: صنعت دفاعی ایران طی چند ماه گذشته پیشرفت کرده و کیفیت و کمیت زرادخانه موشکی کشور تنها افزایش یافته است.
در اکتبر، منابع اطلاعاتی اروپایی گزارش دادند که ایران واقعاً پس از جنگ ۱۲روزه در حال تقویت برنامه موشکهای بالستیک خود است. با وجود تحریمهای سازمان ملل که فروش سلاح به این حکومت را ممنوع میکند، فعالیت موشکهای بالستیک تهران در حال گسترش به نظر میرسد. مشخصاً گزارشها نشان میدهد چندین محموله «سدیم پرکلرات» از چین به بندرعباس ارسال شده است. این ماده شیمیایی برای تولید سوخت جامد مورد استفاده در موشکهای متعارف ایران حیاتی است و این محموله را به موضوعی بسیار نگرانکننده تبدیل میکند. در حالی که تخلفات تهران از تعهدات برآمده از سازمان ملل چیز جدیدی نیست، تمرکز رژیم بر پر کردن دوباره ذخایر موشکی، تهدید مستقیمی برای اسرائیل در پی جنگ اخیر محسوب میشود.
مقامات ایرانی در طول جنگ ۱۲روزه به ارزیابیهای مهمی درباره ظرفیت تسلیحاتی خود دست یافتند. بهنام بنطالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها، توضیح میدهد که ایران چگونه در حال بهکارگیری درسهای آموختهشده از جنگ است. او میگوید: جمهوری اسلامی، براساس هدفها، موقعیتها و فرمول پرتابی که هنگام شلیک از پایگاههای واقع در شرق ایران بهکار گرفت، یاد گرفت گه چگونه با شلیک کمتر، اثرگذاری بیشتری بهدست آورد. تردیدی نیست که ایران میخواهد مرگباری و قدرت تخریب موشکهای خود را ارتقا دهد. ایران قطعاً بین عملیات وعده صادق یک، دو و سه، چیزهای زیادی آموخته است.
ایران در طول جنگ، برخی از مرگبارترین و پیشرفتهترین موشکهای خود را به سمت اسرائیل شلیک کرد. موشک بالستیک میانبرد شهاب-۳، موشک بالستیک سوخت جامد کوتاهبرد فاتح-۱۱۰، و موشک بالستیک دوربرد ذوالفقار تنها بخشی از تسلیحاتی بودند که تهران در این درگیری بهکار گرفت.
ایران هرگز در مورد قدرت موشکی خود رودربایستی نداشته است. تنها در سال ۲۰۲۵، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها ظرفیت موشکی ایران را با انتشار ویدئوهای تبلیغاتی از تأسیسات زیرزمینی موشکی در سراسر کشور به نمایش گذاشت. علاوه بر تصاویر منتشرشده، ایران بهطور مداوم به نیروهای نیابتی خود در منطقه از جمله حماس در غزه، حزبالله در لبنان و حوثیها در یمن، سلاح، بودجه و آموزش ارائه میدهد. واضح است که اولویتدادن تهران به توسعه توان موشکی در حال افزایش است.