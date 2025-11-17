کیهان و خوانندگان
* غرق در آب شدن صدها چادر آوارگان جنگزده در غزه به دلیل
موج سرما و بارشهای شدید، مشکل دیگری است که مردم مظلوم را در کنار درد و رنج ویرانی خانههایشان و زخم بر پیکرهایشان و ورود بسیار کم امکانات علیرغم آتشبس آزار میدهد. آیا جهان اسلام این درد و رنج را احساس خواهد کرد و قدمی برای این مظلومان بر میدارد؟
بیگی
*23 آبان ماه سالروز شهادت ادواردو آنیلی است؛ فردی که نام او به دلیل پیشینه خانوادگی، عقاید شخصی و تحولی که در زندگیاش رخ داد، در فضای رسانهای و فرهنگی جهان مورد توجه قرار گرفت. مرگ مشکوک آنیلی، بعد از گرایش او به دین مبین اسلام و مذهب تشیع، سؤالات بسیاری را در محافل رسانهای و نزد افکار عمومی ایجاد کرده و کماکان در هالهای از ابهام است.
هادی
*انتخابات پارلمانی عراق نشان داد که جریانهای شیعی برای سومین دوره متوالی با مشارکت چشمگیر مردم اکثریت را به دست آورده و با کسب ۱۸۷ کرسی نفوذ خود را در صحنه سیاسی و امنیتی کشور تثبیت کردند. این نتایج، علاوهبر تأثیرگذاری در چینش کابینه و ساختارهای امنیتی، پیام روشنی به بازیگران خارجی به ویژه آمریکا دارد که تصمیمگیری و سرنوشت ملی عراق در دست مردم است و قدرتهای خارجی قادر به تحمیل اراده خود به عراقیها نخواهد بود.
قادری
* چندی قبل زیرنویس شبکه خبر نوشت، علیرغم تحریم، صادرات نفتی ما به بالای 2 میلیون و 300 هزار بشکه رسیده است. از دولتمردان میپرسم اگر این خبر درست است پس چرا دلار بالای 100 هزار تومان است و اجناس هم دائم در حال افزایش هستند؟!
مشاور- تبریز
* پس از ماهها کمبارشی و تداوم خشکسالی، باران در برخی از شهرها الحمدلله آغاز شد، بارانی که اگرچه از شدت بالایی برخوردار نیست، اما در شرایط کنونی بهعنوان نعمتی ارزشمند برای ما به شمار میرود. خدا را سپاس میگوییم و انشاءالله با تضرع به درگاه احدیت، استغفار و نماز باران از خداوند خواهانیم که این بارندگیها تداوم یابند.
قاری
* با توجه به وصیت شهید جنگ ۱۲ روزه که خودروی من را به محل کارم اهدا کنید! از نیروی هوا فضا درخواست میشود شماره حسابی را در رسانهها اعلام کند تا افراد توانمند بتوانند کمکهای نقدی خود را برای پشتیبانی از هوا فضا و افزایش توانمندی کشور، اهدا نمایند.
یک شهروند
* یک روزنامه آمریکایی فاش کرد که آمریکا طی دو سال رقم بیسابقه ۳۲ میلیارد دلار سلاح به رژیم صهیونیستی واگذار کرده تا در نسلکشی غزه از آنها استفاده کند! لعن و نفرین بر سگ هار و صاحبش که دست در دست هم دادهاند برای نسلکُشی در غزه مظلوم.
احمدوند
* دیدار اخیر ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با الجولانی و دست دادن با این تروریستی که برای سر او جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین شده بود، هم یک رسوایی سیاسی و هم نقطه عطفی در افشای منطق درونی سیاست خارجی آمریکا در منطقه قلمداد میشود. جایی که به وضوح نشان میدهد تروریسم، اگر در خدمت واشنگتن باشد، از فهرست سیاه خارج شده و به فهرست متحدان آمریکا میپیوندد.
ابراهیم وند
* انتخابات این دوره عراق دو ویژگی مهم داشت. اول رشد رای از۴٢ درصد دوره قبل به بالای ۵۶ درصد. دوم اقبال جدی به شاخه سیاسی گروههای مقاومت عضو حشدالشعبی.
ذبیحی
* انتشار تصاویر قتلعام اخیر در شهر الفاشر سودان خشم کاربران فضای مجازی را برانگیخته و درخواستها را برای تحریم امارات متحده عربی افزایش داده است. کاربران شبکههای اجتماعی از مردم خواستهاند که سفرهای خود به دبی را لغو کرده و از خرید محصولات اماراتی خودداری کنند.
بتولی
* وزارت نفت از ثبت رکورد جدید صادرات نفت در ماه اکتبر با حجمی بیش از ۶۶ میلیون بشکه خبر داده که بالاترین سطح فروش در سال ۲۰۲۵ محسوب میشود. این میزان معادل میانگین روزانه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه است که در پانزده ماه گذشته بیسابقه است. این موفقیت در شرایطی محقق شده که تحریمهای بینالمللی بهرغم تصویب قانون «SHIP ACT» توسط آمریکا کماکان پابرجاست. نتیجه میگیریم که میتوانیم تحریمها را خنثی بکنیم.
نورالهیان
* دشمن و معاندان، برگزاری جشنی با عنوان «در مقابل ایران دوباره زانو میزنید» و رونمایی از تندیس شاپور ساسانی در تهران را چرخش گفتمانی نظام به ملیگرایی تعبیر کرده در حالی که در جمهوری اسلامی توجه به وطن به عنوان یک ارزش مطرح است.
عبیدی
* اعتراف تلخ سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره وضعیت افزایش قیمت دارو، که یک نوبت تزریق داروی سرطانی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد! جناب سخنگو و مسئولان بهداشت خود را به جای خانوادهایی که چنین مشکلاتی دارند قرار بدهند! چگونه قادرند با این اوضاع اقتصادی هم با درد و رنج بیماری بسازند و هم با عدم توانایی برای تأمین هزینه!
منفرد
* در میانه تحولات گسترده عصر دیجیتال، پلتفرمهای پیامرسان از ابزارهایی برای ارتباط شخصی به عرصهای برای شکلدهی به افکار عمومی، رقابتهای سیاسی و حتی منازعات امنیتی تبدیل شدهاند. بر همین اساس بحث بر سر بازگشایی یا تداوم فیلترینگ پیامرسانی چون تلگرام، فراتر از یک تصمیم فنی، به مسئلهای پیچیده در حوزه امنیت ملی و حقوق کاربران ارتباط پیدا میکند.
زینلی اصفهانی
* علیرغم هشدارهای متعدد مسئولان درباره شیادان در حرفههای مختلف باز هم شاهد حوادثی هستیم که افراد به غیر متخصص مراجعه و باعث حوادث ناگوار میشوند مثل جراحیهای زیبایی، توسط برخی اشخاص بدون تحصیلات مرتبط، که این امر تهدید و ضربه جدی به سلامت عمومی و اعتماد جامعه به حرفه پزشکی محسوب میشود.
قندی
* سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد شبنم نعمتزاده همچنان متواری است. وثیقهاش به کارشناس ارجاع شده تا قیمتگذاری ملک و فروش آن انجام شود. که باید گفت این روش جوابگو نیست چرا که طرف هزار میلیارد دزدی میکند بعد با وثیقه ۱ میلیاردی آزاد میشود بنابراین اثر بازدارندگی آن خصوصا برای دانه درشتها از بین رفته است.
عموزاده
* یکی از سران فتنه 88 مدعی شده که دولت نمیتواند مدیران مورد خواست خود را به کار بگیرد. بنویسید اگر چنین بود ۴ تن از بستگان نزدیک همان شخص در راس بزرگترین هلدینگهای اقتصادی دولت و کشور قرار نمیگرفتند.
انارکی
* ریشه بسیاری از این گرانیهایی که بیمحابا هر روز در حال رشدند نه تحریم است و نه تهدید، مشکل اصلی از مدیرانی است که بهجای ایستادن و تصمیم گرفتن، متأسفانه به بهانه تراشی رو میآورند.
زندی
*از وزارت آموزشوپرورش به دلیل توزیع شیر در مدارس تقدیر و تشکر میشود. انشاءالله ترتیبی اتخاذ شود که با تغییر دولت و وزیر، این روند تداوم یابد و متوقف نشود.
خدایی