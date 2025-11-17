سردار نائینی: استراتژی اصلی دشمن «حفظ سایه جنگ بر کشور» و ایجاد فضای «نه جنگ، نه صلح» است

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن «حالا حالا شرایط جنگ ندارد». اصلی‌ترین مانع برای دشمن، همین توانایی‌های روزافزون و قابلیت‌های جدید نیروهای مسلح ماست که اجازه هیچ تصمیم جدیدی به او نمی‌دهد.

سردار علی‌محمد نائینی، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با مهر خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه، یک «جنگ فناورانه، موشکی و هوایی» تمام‌عیار بود، یک جنگ ترکیبی (Hybrid Warfare) که در آن، عملیات سایبری (چه آفند و چه پدافند)، جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی، مؤلفه‌هایی بسیار جدی و تعیین‌کننده بودند. اینها پدیده‌های جنگ‌های نوین و نامتقارن هستند. در جنگ‌های گذشته، قدرت تخریب فیزیکی و تلفات انسانی ملاک بود، اما در این جنگ، «فناوری، غافلگیری، زمان، جغرافیای عمل و ابتکار عمل» عوامل اصلی تعیین‌کننده بودند. در این نبرد، ملاک پیروزی، تصرف زمین نبود، بلکه تحمیل اراده و تغییر معادلات قدرت در صحنه نبرد بود که ما در آن کاملاً موفق عمل کردیم و دشمن را به استیصال کشاندیم.

وی در پاسخ به این مطلب که ما شاهد واکنش خیلی سریع ایران بعد از حمله ابتدائی رژیم صهیونیستی بودیم، چطور توانستیم توان دفاعیمان را حفظ کنیم و بلافاصله پاسخ قاطع بدهیم؟ گفت: پاسخ در «آمادگی قبلی» است. از بهمن سال گذشته، جنگ برای ما «قطعی» فرض شده بود. رزمایش‌های اقتدار و برنامه‌ریزی‌های دقیق، همه در راستای بازدارندگی و آمادگی برای همین روز بود. فرماندهان بزرگی مانند شهیدان «باقری»، «رشید» و «سلامی» دائماً در حال ارزیابی و کنترل آمادگی رزمی در همه ابعاد - از سلاح و تجهیزات گرفته تا تاکتیک و فناوری - بودند. سردار نائینی خاطرنشان کرد: نقش مقام معظم رهبری، فراتر از یک فرمانده کل قوای معمولی بود؛ نقشی «بی‌بدیل و تاریخی» که تنها با نقش انبیا و ائمه اطهار(ع) قابل قیاس است. ایشان در همان لحظات اولیه حمله سنگین دشمن که برای فروپاشی سیستم طراحی شده بود، با مدیریت شوک ناشی از آن، فرمودند: «این دشمن بیچاره خواهد شد.» این کلام، مانند نوری در تاریکی، اعتماد به نفس و آرامش را به کل سیستم تزریق کرد. معاون روابط عمومی سپاه بیان داشت: مهم‌تر از مدیریت میدان نبرد، «مدیریت اجتماعی جامعه» توسط ایشان بود. حضور بموقع در رسانه ملی و سخنرانی مستقیم با مردم، جامعه را آرام و متحد نگاه داشت. اما عمیق‌ترین نقش، «به دست گرفتن روایت جنگ» بود. ایشان روایت پیروزی ایران را در مقابل روایت تحریف‌شده دشمن تثبیت کردند. نظرسنجی‌های معتبر جهانی که نشان می‌داد ۶۰ درصد مردم دنیا ایران را پیروز می‌دانند، در حالی که تنها ۱۳ درصد رژیم صهیونیستی را پیروز می‌دانستند، گواه همین موفقیت است. وی گفت: مردم، تنها پشتیبان نبودند؛ آنها «امتداد میدان نبرد» بودند. دشمن از اول سعی کرد دوگانه «حکومت و مردم» ایجاد کند، اما ملت ایران با این حیله مقابله کرد. سردار نائینی اظهار داشت: در همان روزهای اول و در اوج جنگ، اجتماعات میلیونی و خودجوش در روز عید غدیر شکل گرفت که پیام واضحی داشت: «هیچ جدایی بین مردم و حکومت وجود ندارد.» این حمایت، یک «اتحاد مقدس» و «دژ پولادین» ساخت که روحیه رزمندگان را تقویت و دشمن را مأیوس کرد. این حس غرور ملی و اطمینان به نیروی مسلح، بزرگ‌ترین دستاورد این جنگ بود. نبرد امروز، نبرد در اذهان است و وقتی ملت حس پیروزی داشته باشد، در جنگ شناختی پیروز شده ‌است. معاون روابط عمومی سپاه در پاسخ به این سؤال که به نظر شما چطور باید این روحیه و ساختار حمایت مردمی را در زمان صلح هم حفظ و حتی تقویت کنیم؟ بیان داشت: اینجا‌ نقش همه نهادها مشخص می‌شود. همان‌طور که نیروی مسلح برای تهدیدات نظامی آرایش دارد، تمام دستگاه‌های کشور نیز باید آرایش خود را برای «جنگ ترکیبی دشمن» - اعم از اقتصادی، شناختی و روانی - تنظیم کنند. مردم حق دارند در عرصه‌های غیرنظامی نیز کارآمدی و دلسوزی مسئولان را ببینند.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با دوگانه‌سازی‌ها و برجسته ‌نکردن مسائل فرعی توسط رسانه‌ها و نخبگان، برای حفظ این انسجام حیاتی است، گفت: دشمن دقیقاً می‌خواهد با ایجاد فضای «نه جنگ، نه صلح»، کشور را بی‌ثبات و زمینه را برای اقدام بعدی فراهم کند.

سردار نائینی با بیان اینکه استراتژی اصلی دشمن، «حفظ سایه جنگ بر کشور» و ایجاد فضای «نه جنگ، نه صلح» است، اظهار داشت: آنها از هر رویداد کوچک داخلی - اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی - برای ناامیدسازی، ایجاد تشویش و بی‌ثبات‌سازی استفاده می‌کنند. هدف، به هم ریختن داخل کشور است تا در بی‌ثباتی ایجادشده، بتوانند اهداف نظامی خود را تکمیل کنند.

معاون روابط عمومی سپاه خاطرنشان کرد: روایت‌های ناگفته این جنگ، مثل رشادت‌های نیروی هوافضا در زیر حملات سنگین، ظرفیت ساخت چندین فیلم سینمایی پرهزینه و کتاب‌های مفصل را دارد که باید توسط جامعه هنری متعهد، اجرائی شود. ثانیه به ثانیه این جنگ، روایتی شنیدنی دارد که باید به‌تدریج برای ملت روایت شود.

رژیم صهیونیستی شرایط آغاز جنگ جدید علیه ایران را ندارد

وی خاطرنشان کرد: به نظر بنده، دشمن «حالا حالا شرایط جنگ ندارد». اصلی‌ترین مانع برای دشمن، همین توانایی‌های روزافزون و قابلیت‌های جدید نیروهای مسلح ماست که اجازه هیچ تصمیم جدیدی به او نمی‌دهد. آنچه درباره جنگ جدید مطرح می‌شود، بیشتر جنبه «عملیات روانی» دارد تا میدان واقعی. اما اگر دشمن دست به حماقت دیگری بزند، پاسخی به مراتب قاطع‌تر و پشیمان‌کننده‌تر دریافت خواهد کرد. ما حتی برای جنگ پیچیده‌تر نیز آماده‌ایم. سردار نائینی با بیان اینکه نیروی هوافضای سپاه، امروز یک «هویت ملی» و مایه غرور برای هر ایرانی است، گفت: شهدای گرانقدری مانند شهید حسن تهرانی‌مقدم، شهید حاجی‌زاده و شهید باقری، چنان سرمایه انسانی ارزشمندی تربیت کردند که هر کدام قهرمانان ملی بودند. شهید حاجی‌زاده تنها یک فرمانده موشکی نبود؛ او مدیر و پدری دلسوز بود. «بانک اطلاعاتی از خانواده تمام پرسنل» تشکیل داده بود و در روزهای تولد آنان، حتی در سخت‌ترین شرایط آماده‌باش در تونل‌ها، برای خانواده‌هایشان هدیه می‌فرستاد. او با ارتباط با دانشگاه‌های برتر، بهترین نخبگان کشور را جذب هوافضا می‌کرد. این سرمایه انسانی بود که در زیر شدیدترین حملات دشمن، مقاومت کرد، مأموریتش را با موفقیت انجام داد و معادلات قدرت را به هم ریخت. آنها بودند که لذت پیروزی را به ملت ایران چشاندند. یاد و خاطره همه این عزیزان گرامی باد.