رئیس قوه قضائیه گفت: مجدداً دستوراتی را در راستای مقابله قانونی و قاطعانه با جریانات سازمان‌یافته مروّج ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر این ناهنجاری‌ها صادر

کرده‌ایم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای‌ عالی قوه قضائیه، با قدردانی از اقدامات دادستان کل کشور و سایر دادستان‌ها در راستای پیگیری تمهیدات ناظر بر مقابله قانونی و قاطعانه با ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار داشت: طی ایام اخیر مجدداً دستوراتی را در راستای مقابله قانونی و قاطعانه با جریانات سازمان‌یافته‌ مروّج ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر این ناهنجاری‌ها [ از جمله بی‌حجابی و نیمه‌برهنگی] صادر کرده‌ایم؛ (تکرار همان بخشنامه فروردین ۱۴۰۲) در همین راستا دادستان کل و سایر دادستان‌ها در تهران و نقاط مختلف کشور، نامه‌نگاری‌ها و هماهنگی‌هایی را با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام داده‌اند؛ ضمن قدردانی از آنها، تاکید دارم که در این رویکرد اتخاذ شده، باید تسریع و تعجیل داشت و ایضاً امور مربوطه را با تدبیر، برنامه، هماهنگی و هدایت پیش برد؛ همچنین چنانچه مکاتبات و اقدامات صورت گرفته در این عرصه، قابلیت اطلاع‌رسانی دارند، حتماً رسانه‌ای شوند تا مردم نیز در جریان قرار گیرند و بدانند که برای تحکیم امنیت روانی آنها، اقداماتی در دستورکار

است.

پیگیری جدی تصادفات ناشی از قاچاق

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وقوع سانحه تصادف در جاده قلعه‌گنج به رمشک در جنوب استان کرمان که منجر به جان‌باختن ۱۲ نفر شد، افزود: قاچاقچیان سوخت، علاوه‌بر زیان‌هایی که به سرمایه ملی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور تحمیل می‌کنند، با عدم رعایت ایمنی در رانندگی‌های جاده‌ای و تخطی از سرعت مجاز، تصادف می‌آفرینند و سبب جان‌باختن هم‌وطنان ما می‌شوند؛ سانحه رخ‌داده در جاده قلعه‌گنج به رمشک، واقع در جنوب استان کرمان که منجر به جان‌باختن ۱۲ نفر شد و بر‌اساس اعلام مراجع مسئول عامل آن، قاچاقچیان سوخت بودند، حقیقتاً تألم‌آور بود؛ حسب گزارش واصله، در میان جان‌باختگان، دو دانش‌آموز و یک زن باردار نیز حضور داشتند؛ من ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان جان‌باختگان این سانحه، خطاب به مقامات قضائی استان کرمان دستور اکید می‌دهم که با همراهی و هماهنگی سایر مسئولین ذی‌ربط استانی، تدابیر و تمهیداتی بیندیشند تا دیگر شاهد وقوع این قبیل حوادث دردناک که در نتیجه اقدامات قاچاقچیان سوخت، رخ می‌دهد نباشیم. دادستان کل کشور نیز پیگیر این قضیه

باشد.

اقرار ترامپ مبنی بر مشارکت در جنگ ۱۲روزه پیگیری شود

وی در ادامه با اشاره به اعتراف و اقرار صریح رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر مشارکت مستقیم در تجاوز به ایران در خلال جنگ ۱۲روزه و ابعاد و پیامد‌های این اعتراف از زاویه حقوق مصرح بین‌الملل، گفت: رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر به ارتکاب جنایت علیه ایران و ایرانیان اعتراف و اقرار صریح کرد و گفت که در تجاوز به ایران در خلال جنگ ۱۲روزه، رأساً و مستقیماً مداخله داشته است؛ این اعتراف و اقرار صریح و بیّن از زاویه قواعد حقوقی و کیفری و حقوق مصرح بین‌المللی، واجد تبعاتی است؛ فلذا دادستان کل کشور و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، تمهیدات رسیدگی به این جنایت در محاکم بین‌المللی و داخلی را فراهم آورند؛ باید توجه داشت که یکی از مستندترین دلایل برای اثبات جرم، اقرار است.

گزارش دادستان کل کشور از اقدامات

برای اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی

حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه ناظر بر اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: به‌منظور تحقق این مهم، طی دو هفته اخیر جلسات متعددی با بخش‌های مختلف داخل و خارج دستگاه قضا برگزار گردید؛ روز گذشته نیز با نمایندگان ۱۵ نهاد کشور جلسه‌ای برپا شد و اولویت‌های موارد مربوط به اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

دستگیری باند کارقاچاق‌‌کن و اعمال نفوذ

در پرونده‌های قضائی‌

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز از دستگیری باندی مرکب از تعدادی کارچاق‌کن و یک نفر از کارکنان دستگاه قضا خبر داد که در پوشش کار در یک دفتر مجلل خرید و فروش مسکن در شمال شهر تهران، سعی می‌کردند در پرونده‌های قضائی اعمال نفوذ کنند.

455 همت از مطالبات غیرجاری بانکی

مربوط به ۱۰۰ شخص حقوقی

«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه گفت: طبق اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خردادماه امسال، هزار و ۲۶۸ هزارمیلیارد تومان بوده که از این مبلغ، ۴۵۵ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به ۱۰۰ شخص حقوقی بوده است.