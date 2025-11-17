فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵
سعودی‌ها به دنبال حضور نظامی در تنگه باب‌المندب!

روزنامه لبنانی گزارش داد پس از تصویب قطعنامه علیه انصارالله یمن و... عربستان مقدمات جدیدی را برای استقرار نیروهای دریایی در باب‌المندب آغاز کرده است!
شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ ۲۸۰۱ علیه یمن، تدابیر تحریمی علیه این کشور را تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (23 آبان 1405) و همچنین مأموریت تیم کارشناسان پشتیبان کمیته تحریم‌ها را تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ (24 آبان 1405) تمدید کرد. این شورا همچنین از کشورهای مختلف خواست مانع انتقال سلاح یا تجهیزات شوند. روزنامه لبنانی «الاخبار» گزارش داد، در پی این اتفاقات، عربستان مقدمات جدیدی را برای استقرار نیروهای دریایی در باب‌المندب آغاز کرد. منابع نظامی آگاه در صنعا به این روزنامه گفتند، ریاض به یگان دریایی وابسته به دولت عدن اطلاع داد که باید نیرویی را برای پیوستن به نیروی مشترکی که وظیفه بازرسی کشتی‌های عازم بنادر الحدیده را برعهده دارد، آماده کند. یمن اعلام کرد قطعنامه شورای امنیت تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به نظامی‌سازی دریای سرخ و تهدید دریانوردی در آن است.

