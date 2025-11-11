واکنش مشاور روحانی به یک خبر و پاسخ کیهان
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور در دولت روحانی، در واکنش به خبر ویژه روز سهشنبه کیهان نوشت: اگر به جای خشم ورزیدن، اندکی تاریخ میخواندید، درمییافتید که هیچ ملتی با ناسزا گفتن به عقلانیت، صاحب قدرت نشده است. آنکه از گفتوگو میترسد، نه از سر ایمان، بلکه از بیم فروپاشیِ دنیایی است که بر توهّم خود بنا کرده است.
حمید ابوطالبی، خطاب به مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشت: شما و روزنامهتان سالهاست به همین سیاق بر من میتازید؛ و از چیزی دفاع میکنید که نه نامش ایران و اسلام است و نه محصول عقل، بلکه بازتولید نفرت، کینه و شکست است. بیآنکه حتی یکبار بگویید: آیا همان سیاستی که امروز از آن دفاع میکنید، توانسته است ایران را از تحریم و انزوا، از سقوط ارزش پول و فرار سرمایه، از فقر، فساد و فرسایش امید نجات دهد؟ آیا با فریاد و هیاهو، با اتهام و توهین، برق نیروگاهها روشنتر شده و آب شرب مردم زلالتر گشته است؟ آیا ثبات اقتصادی را میتوان با شعار و هیجان و هیاهو ساخت؟
شما میگویید ریشه مشکلات، اعتماد به مذاکره بوده است؛ اما نمیگویید با این بیاعتمادیِ مزمنِ شما، کشور به کجا رسیده است؟ چون نمیدانید که در روابط خارجی اصولاً چیزی به نام «اعتماد» وجود ندارد؛ و هر کشوری در پی منافع ملی خویش است- دور از جان جنابعالی! شما با همین منطق، برجام را سوزاندید، میز مذاکره را با هراس، دشنام و شعار تخریب کردید، و سپس چشم بر هم نهادید تا با کوررنگی نبینید چرا کشور منزوی است. شما میفرمایید دولت پزشکیان شش ماه مذاکره کرد و نتیجه نگرفت؛ این را باید جناب رئیسجمهور پاسخ دهد. اما پرسش من سادهتر است: وقتی مذاکرهای را با هراس، بیاختیار، برای اتلاف وقت و بدون پشتیبانی ملی آغاز میکنید، چه انتظاری از نتیجه دارید؟
ابوطالبی میافزاید: «وقتی نه هر تلاش برای تفاهم، که هر سخن در دفاع از تفاهم و گفتوگو و نجات کشور از بحران، با تهمتِ «نوکر خانهزاد کدخدا» از سوی شما سرکوب میشود، آیا جز ناکامی، چیزی باقی میماند؟ و آنگاه که در مذاکره، به جای استدلال باید بیانیه خواند و مرغِ گفتوگو را تنها یک پا باشد، آیا جز بنبست و سرگردانی نصیب کشور خواهد شد؟»
یادآور میشود ابوطالبی پیش از این در نوشتهای مدعی شده بود: پزشکیان مسئولیت آغاز گفتوگو با دولت ترامپ را برعهده بگیرد!... دونالد ترامپ، اعلام کرده «آماده اقدام برای لغو تحریمهای ایران» است؛ تحریمهایی که اکنون، در واقع، «فقط برای هیچ» برقرار ماندهاند. در چنین شرایطی... رئیسجمهور باید شخصاً به صحنه آمده و به دور از هراس، مسئولیت آغاز گفتوگو با دولت ترامپ را برعهده گیرد؛ زیرا در وضعیت «هیچ»، تنها دیپلماسی میتواند به گامی واقعی برای رفع تحریمها و رهایی مردم از فشار اقتصادی بینجامد.
کیهان در واکنش به این اظهارات نوشت: آقای ابوطالبی در درس نگرفتن و عبرت نیندوختن مسبوق به سابقه است. او همان کسی است که در دوران ماه عسل تعاملات با دولت ترامپ به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل (نیویورک) معرفی شد اما مورد توهین دولت آمریکا قرار گرفت و با برچسب تروریست دیپورت شد. او با این همه مانند نوکر خانهزاد کدخدای آمریکایی عمل کرده و همواره نسخه مذاکره و توافق پیچیده است. به همین علت هم به یاد نمیآورد که دولت پزشکیان در حال برگزاری ششمین دور مذاکرات بود که با خیانت آمریکا در حمله به ایران مواجه شد. متاسفانه امثال ابوطالبی نشان دادهاند که نه از خدعه و عهدشکنی و توهینهای دولت اوباما عبرت میگیرند و نه از پایمال شدن توافق برجام توسط ترامپ و بمباران شدن میز مذاکره توسط او».