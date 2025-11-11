رئیس‌جمهور در نشست بررسی چالش‌های آبی 4 استان مرکزی کشور، استفاده از ظرفیت نخبگان را از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مبتنی بر داده‌های دقیق، برای تأمین آب مورد نیاز مناطق درگیر این چالش، با کمترین تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی برای سایر مناطق کشور تأکید کرد.

جلسه بررسی راهکارهای رفع چالش‌های آبی با تمرکز بر 4 استان مرکزی کشور، دوشنبه 19 آبان 1404، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، اساتید و نخبگان دانشگاهی و استانداران استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، گزارش جامعی از نتایج مطالعات، تحقیقات و احصای راهکارهای عملیاتی کارگروه تخصصی تشکیل‌شده در دانشگاه تهران، با محوریت بررسی چالش آبی کشور، توسط رئیس این دانشگاه ارائه شد. این گزارش با هدف ارائه راهکارهای علمی و اجرائی برای رفع ناترازی‌های آبی در مناطق مختلف کشور تهیه شده و مورد بررسی دقیق اعضای جلسه قرار

گرفت.

در ادامه، وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن تشریح مجموعه اقدامات دستگاه‌های متبوع خود در این زمینه، بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آبی، افزایش بهره‌وری در مصرف، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه تأمین و تولید آب و الزام دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور به رعایت مصوبات و سیاست‌های مصوب دولت در این زمینه تأکید کردند.

رئیس‌جمهور در این نشست، استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان را از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات علمی، کارشناسی و مبتنی بر داده‌های دقیق، برای تأمین آب مورد نیاز مناطق درگیر این چالش، با کمترین تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی برای سایر مناطق کشور تأکید کرد.

به دستور رئیس‌جمهور، فعالیت کارگروه تخصصی دانشگاه تهران به‌صورت مستمر ادامه می‌یابد و دانشگاه‌های مناطق 9 گانه حوضه‌های آبریز کشور نیز به این فرآیند مطالعاتی و تحقیقاتی خواهند پیوست. مقرر شد هر منطقه، ضمن احصای چالش‌ها و ظرفیت‌های بومی، راهکارهای علمی خود را زیر نظر کارگروه مرکزی دانشگاه تهران نهائی و برای تصویب و اجرا به دولت ارائه کند.

همچنین پزشکیان دستور داد روند احداث و تکمیل سدهای کوهرنگ 3، خرسان 3 و ماندگان با هدف تأمین پایدار آب و خروج از وضعیت اضطرار آبی در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گیرد. تأمین مالی این طرح‌ها نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ صنعتی مستقر در منطقه مرکزی کشور دنبال خواهد شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، دستگاه‌های اجرائی مرتبط موظف شدند گزارش پیشرفت اقدامات و نتایج فعالیت‌های خود را به‌صورت مستمر به رئیس‌جمهور ارائه دهند.

همچنین رسانه ملی و سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور مکلف شدند با اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی، در زمینه آگاه‌سازی عمومی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش مصرف آب نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

دستور پزشکیان به وزیر کشور برای دلجویی

از خانواده بالدی و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان

رئیس‌جمهور در پی درگذشت احمد بالدی جوان اهوازی که در هفته گذشته، اقدام به خودسوزی کرده بود، با صدور دستوری خطاب به وزیر کشور، از وی خواست پیام تسلیت و ابراز همدردی وی را به خانواده او ابلاغ کند.

وی همچنین از وزیر کشور خواست که به فوریت کمیته ویژه‌ای برای بررسی دقیق ابعاد این ماجرا و نیز پیگیری تسریع در برخورد قاطع با خاطیان در این رخداد تلخ و جلوگیری از تکرار احتمالی رخدادهای مشابه تشکیل و اقدامات لازم برای دلجویی از خانواده بالدی و کمک به تسکین آلام آنان صورت گیرد.