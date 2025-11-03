فراگیری جاسوسی برای ایران  در رژیم صهیونیستی



یک تبعه دیگر رژیم صهیونیستی به جاسوسی برای ایران متهم شد.

رسانه‌های صهیونیستی از صدور کیفرخواست علیه یوسف عین‌الی، مرد ۲۳ ساله، به اتهام جاسوسی ارسال عکس‌ها و اطلاعات هتل‌های منطقه بحرالمیت و مناطق توریستی اسرائیل به ماموران امنیتی ایران خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، ماموران امنیتی ایران همچنین از عین‌الی خواسته بودند اطلاعاتی را در مورد ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، کسب کند، اما مشخص نیست که او این اقدام را انجام داده است. آنها از این مرد جوان خواسته بودند در مورد گروه‌های تبهکار و برخی سربازان ارتش اسرائیل اطلاعات جمع‌آوری کند. او از اواخر سال ۲۰۲۴ با ماموران ایرانی در تماس بوده و برای آن‌ها جاسوسی می‌کرده است.

به نوشته رسانه‌های صهیونیستی، ماموران ایرانی تلاش کردند عین‌الی را متقاعد کنند تا یک نارنجک در خانه‌ای بیندازد، خودرو آتش بزند و از پایگاه‌های ارتش عکس بگیرد.

ماه گذشته نیز، پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این رژیم، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند دو اسرائیلی که مظنون به جاسوسی برای ایران هستند، بازداشت شدند و کیفرخواستی علیه آنها را آماده شده است. این دو نفر بخشی از ده‌ها اسرائیلی بودند که طی دو سال گذشته به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده‌اند.

پیش‌تر نیز یعقوب پرل، شهروند دوتابعیتی آمریکایی- اسرائیلی، به جاسوسی برای تهران متهم شد. او متهم است که مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله هرتزی ‌هالوی رئیس سابق ستاد ارتش، و بن‌گویر را تحت‌نظر قرار داده است. یک هفته پیش از آن نیز دادگاه منطقه‌ای اورشلیم الیمِلخ استرن، مرد ۲۲ ساله حریدی از بیت‌شمش را به جاسوسی برای ایران محکوم کرد.

رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند: ایران طی دو سال اخیر، از طریق شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از اتباع اسرائیل را برای ماموریت‌های اطلاعاتی و حتی طرح‌های ترور جذب کند. این روند که پس از ۷ اکتبر شدت گرفته، بخشی تازه از جنگ پنهان ایران و اسرائیل است که دهه‌هاست ادامه دارد. افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حيفا را به آنها اختصاص دهد. یادآور می‌شود پیش از این هم اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه جدیدترین جاسوس دستگیر‌شده در اسرائیل، در حساس‌‌ترین یگان ارتش مشغول فعالیت بود.

شبکه صهیونیستی کان خبر داده بود: یک نظامی که به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شده، در یکی از یگان‌های سرّی ارتش اسرائیل خدمت می‌کرد. با دستگیری او، سی‌امین پرونده جاسوسی برای ایران هم تشکیل شده و 50 نفر دستگیر شده‌اند. این نظامی مأموریت‌هایی را برای ایرانی‌ها انجام داده، از جمله انتقال تصاویر مربوط به رهگیری‌ها و فیلم‌برداری از محل‌های برخورد راکت‌ها در اسرائیل.

همچنین یک معلم زن اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. این فرد در جریان جنگ ۱۲‌روزه مأمور شده بود تصاویری از جنگنده‌های مستقر در پایگاه نواتیم تهیه کند. وب‌سایت صهیونیستی «ایران‌اینترنشنال» هم نوشته بود: در پی حملات موشکی ایران و آشکار‌شدن ضربات به مراکز حساس، مقام‌های اسرائیلی از کشف ده‌ها شهروند یهودی متولد اسرائیل که برای ایران جاسوسی کرده‌اند، بهت‌زده شده‌اند. این افراد متهم به جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی اهداف حساس برای حملات ایران هستند.

نشریه فرانسوی لوموند نیز چند ماه قبل خبر داد: با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، موج بازداشت‌ها در اسرائیل ادامه دارد. دستگاه‌های امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبه‌رو شده‌اند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی که برای ایران فعالیت می‌کرده‌اند. این مسئله پرسش‌هایی درباره نقش احتمالی این عوامل در هدف‌گیری موشک‌های جمهوری اسلامی در جریان درگیری‌های اخیر ایجاد کرده است.

نشریه اکونومیست نیز خبر داده است: «جاسوسی برای ایران در اسرائیل در حال فراگیر شدن است. طی سال گذشته دست‌کم ۳۹ اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران از سوی سرویس امنیتی شاباک بازداشت شده‌اند. سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی پیش از این هم با اذعان به نفوذ ایران در رده‌های حساس این رژیم و منطقه امنیتی «کریا»، دو نظامی را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. منابع رسانه‌ای صهیونیستی چند ماه قبل، از بیش از ۶۰۰ اقدام جاسوسی به نفع ایران از جمله جمع‌آوری اخبار از محیط‌های نظامی و امنیتی توسط شبکه‌های جاسوسی کشف شده خبر داده بودند.

شین بت و پلیس رژیم صهیونیستی از دستگیری یوری الیاسپوف و گئورگی آندریف، خبر داده بودند. الیاسپوف مظنون به قرار دادن آندریف زیر نظر تهران است. الیاسپوف متهم است اطلاعات محرمانه‌ای را که در طول خدمت نظامی خود در نیروهای دفاع هوائی به دست آورده بود، به افسر پردازشگر خود منتقل، و از این طریق، به ایران منتقل کرده است. هر دو نفر کاملاً آگاه بودند که علیه اسرائیل کار می‌کنند. الیاسپوف متهم است اطلاعات محرمانه‌ای را که در طول خدمت نظامی در نیروهای دفاع هوائی کسب کرده، به افسر اطلاعاتی ایرانی تحویل داده است.

درباره حساسیت اطلاعات خاطرنشان شده است: به دلیل فعالیت الیاسپوف در واحد دفاع هوائی اسرائیل، اطلاعاتی که او منتقل کرده می‌تواند شامل جزئیات سیستم دفاعی پیشرفته «گنبد آهنین» باشد که برای دفاع از اسرائیل در برابر حملات موشکی و پهپادی طراحی شده است. الیاسپوف، مواد طبقه‌بندی شده- از جمله فیلمی از عملیات گنبد آهنین- را به طرف ایرانی منتقل کرده است.