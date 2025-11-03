* در دنیایی که قانون جنگل توسط شیطان بزرگ حاکم است، باید شاهد این باشیم که در طول دو سال جنگ، رژیمی وحشی و سگ ‌هار دست‌آموز شیطان بزرگ بیش از ۲۰۰ هزار تن بمب بر سر غزه مظلوم بریزد که چیزی بیش از ۱۳ برابر بمب استفاده شده در هیروشیما است؟!

ندرخانلو

* خداوند بر درجات شهید عزیز حاج همت بیفزاید که می‌گفت؛ مبادا ضعف برخی مسئولان، شما را ضعیف کند! مبادا دنیازدگی برخی مدیران، شما را از هواداری انقلاب دور کند...!

علی‌نژاد

* فرازی از وصیت‌نامه سردار شهید رحیم آنجفی فرمانده تیپ یکم لشکر 17 علی‌بن ابی‌طالب(ع)؛ خواهرم؛ محجوب باش و باتقوا، شمایید كه دشمن را با چادر سیاهتان و تقوایتان‌ می‌كُشید. حجاب تو سنگر تو است، تو از داخلِ حجاب، دشمن را می‌بینى و دشمن تو را نمی‌بیند.

روشنی

* فلسطینی‌ها هرگز فراموش نخواهند کرد در حالی که ترامپ و نتانیاهو یک هولوکاست زنده علیه غزه به راه انداختند، مسلمانان از امارات متحده عربی تا مالزی به معنای واقعی کلمه برای آنها رقصیدند و به مرگ دسته‌جمعی و ظلم وحشیانه مردم فلسطین خندیدند.

میرزایی

* حقوق نظامیان و ‌پرستاران آمریکا قطع شد، اما در سکوت کامل و بدون رسانه‌ای شدن! بدون اعلام اینترنشنال، بدون اعلام بی‌بی‌سی، اما در جمهوری اسلامی ایران اگر حقوق یک دانشجو ساده قطع بشود‌، تا یک هفته صهیون‌اینترنشنال گزارش لحظه‌ای می‌دهد و از مردم با غیرت ایران می‌خواهد که به خیابان‌ها بیایند!

یازرلو

* با توجه به گذشت سه سال از شهادت آرمان عزیز که به قتل صبر کشته شده و نه یک نزاع خیابانی، که درگیر پیدا کردن کسی باشیم که ضربه نهائی را زده باشد، از دستگاه قضائی به جد می‌خواهیم که قاتلان را هرچه سریع‌تر به سزای اعمال ننگینشان برساند.

عزیزی، لعلی، میثمی و...

* امروز دیگر تنفر از رژیم جعلی در جهان فراگیر شده و این رژیم دیگر جایی در سراسر گیتی ندارد. هرچه رسانه‌ها جنایت‌هایشان را بپوشانند و هرچه با ترور فرماندهان مقاومت را به شهادت برسانند، دیگر نمی‌توانند جلوی نشر تفکر مقاومت را بگیرند. بازیکن تیم اسرائیل می‌گوید بازیکن‌های ایتالیا در تمام بازی ما را فحش می‌دادند.

توفیق

* آقای روحانی گفته من تلویزیون‌ نگاه نمی‌کنم. صداوسیما در چارچوب اسلام کار نمی‌کند! آیا شما که ۸ سال با عملکرد نامناسب، مردم ایران را در مضیقه اقتصادی قرار دادید در چارچوب منافع و مصالح اسلام و مسلمین بود؟

نیّری

* ‌هایم برشیت، فیلمساز اسرائیلی در سخنانی بی‌سابقه گفت؛ چیزی به ‌نام راه‌حل دو کشوری وجود ندارد، هر راه‌حلی که صهیونیسم را زنده نگه دارد، بی‌ارزش است. نسل‌کشی بیماری نیست، بلکه نشانه‌ بیماریِ صهیونیسم است! ان‌شاءالله جهان به‌زودی شاهد محو این غده سرطانی باشد.

فخاری‌مقدم

* مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۶ درصد رسیده که کمترین سطح طی سه دهه گذشته است. این روند همراه با افزایش تقاضای جهانی برای طلا و حرکت کشورهای بزرگ به سمت متنوع‌سازی ذخایر ارزی، نشانه روشنی از عبور تدریجی جهان از نظم پولی تک‌قطبی و تضعیف تدریجی سلطه دلار است.

عبدلی

* تمام اقداماتی را که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا علیه ونزوئلا با هدف توجیه جنگ انجام داده و می‌دهد، برای تغییر نظام و غارت ثروت نفتی این کشور نفت‌خیز است. اگر ونزوئلا نفت، گاز، طلا و زمین‌های حاصل‌خیز نداشت، شاید حتی نامی از آن برده نمی‌شد.

تدین

* طی سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه تجارت غیردلاری در کشور انجام شده است. اما فاصله تا وضعیت پایدار و فراگیر همچنان قابل توجه است. اکنون زمان آن رسیده که دولت با تسریع در ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه، اصلاح مقررات ارزی و پیوستن فعال به سامانه‌های پرداخت غیردلاری، جایگاه ایران را در نظم مالی جدید تثبیت کند.

ساربانی

* مهم‌ترین هدف راهبردی رژیم صهیونیستی‌، نابودی «شهر زیرزمینی» مقاومت در غزه بود. اما کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونی اعتراف کرده حدود ۶۰ درصد از تونل‌های حماس دست‌نخورده و عملیاتی هستند. باید توجه داشت این ناکامی رژیم تنها تاکتیکی نیست. بلکه نشان می‌دهد مقاومت با وجود تمامی ویرانی‌ها، رگ‌های حیاتی خود را برای تنفس، جابه‌جایی و ادامه مبارزه حفظ کرده است.

عظیمیان

* خطاب به مسئولان بنویسید حل مشکلات معیشتی کشور با اجرای انقلاب اقتصادی بر پایه فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب قابل تحقق بوده و اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مقدمه این انقلاب اقتصادی است. ناگفته نماند فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب شامل مقابله جدی با فساد اقتصادی، سپردن مسئولیت به افراد پاک‌دست و برخورد قاطع و دقیق با مفسدان است.

پورآذریان

* معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اعلام کرد ایران در مسیر پیشرفت فناوری کوانتومی، نخستین آزمایشگاه «ساعت اتمی» را آماده بهره‌برداری می‌کند. از آنجا که نخستین گام اساسی توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی است با سرمایه‌گذاری و حمایت بخش‌های مختلف، می‌توانیم سهم قابل‌توجهی در علوم کوانتوم داشته باشیم و از روند جهانی عقب نمانیم.

سالک

* برای این که دشمن در طمع حمله نظامی به کشورمان نباشد اگرچه توان دفاعی کشور را تا حد ممکن باید افزایش داد ولی باید توجه داشت وحدت داخلی و انسجام ملی مهم‌ترین سلاح در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

شریعت پناه

* چند روز گذشته شاهد سومین دور رزمایش مشترک دریایی شمشیر آبی ۲۰۲۵ میان نیروهای سعودی و چینی بودیم.گویا عربستان سعودی به دلیل کاهش اعتماد به همکاری نظامی با آمریکا، به تقویت روابط خود با چین روی آورده و سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری چین در بخش ساخت‌وساز عربستان ادامه دارد. باید گفت حمله هوائی چندی قبل رژیم صهیونیستی به قطر و بی‌تفاوتی آمریکا به این موضوع به نفع چین تمام شده است.

شهبازی

* باعث تاسف است جریان اصلاحات که بانی مکانیزم ماشه و آن همه خسارت در برجام برای کشور بود، امروز به‌جای پاسخ‌گویی نسبت به عملکرد خسارت‌بار خود، به دو کشور چین و روسیه حمله می‌کند که در این شرایط حساس در کنار ایران هستند.

شمسی پور

* خلع سلاح حماس نه عقلانی است و نه عملی. عقلانی نیست، چون وقتی تاریخ را مرور می‌کنیم، می‌بینیم کشورهایی مانند عراق و لیبی پس از کنار گذاشتن سلاح‌هایشان با سرنوشتی تلخ و رقت‌بار مواجه شده و عزت و استقلال خودشان را از دست دادند. این اقدام عملی هم نیست، چرا که تا اشغال هست مقاومت وجود دارد و مقاومت هم بدون سلاح معنا ندارد.

تابش

* دکتر پزشکیان گفته‌اند؛ خط قرمز مدیران دولتی باید فقط عدالت باشد. جناب آقای پزشکیان، برای اجرا و توسعه عدالت در جامعه باید برنامه داشت و ابلاغ نمود.

ده‌جو

* امروز به‌خوبی روشن است که برخی شروع به فحاشی و به توپ بستن مجلس شورای اسلامی نموده‌اند چرا که در برابر زیاده‌خواهی عده‌ای ایستاده است.

خوشنودی

* آب یخ باعث چسبیدن چربی دور عروق قلب شده و عامل انسداد 4 رگ اصلی قلب و سکته یا ایست قلبی می‌شود. شاید شنیده باشید برخی افراد جوانی که ایست قلبی می‌کنند و از دنیا می‌روند، علت اصلی این اتفاق بد، نوشیدن آب یخ هست. بیاییم با مراقبت از خود، اطرافیانمان را با این اوضاع اقتصادی و هزینه‌های پزشکی به دردسر نیندازیم.

شادبخش