تحرکات گسترده ارتش آمریکا در پورتوریکو واقع در 800 کیلومتری ونزوئلا!
در میان تنشها با ونزوئلا، تصاویر ماهوارهای نشان میدهند که آمریکا در حال بهروزرسانی یک پایگاه نظامی متروکه در پورتوریکو، واقع در 800 کیلومتری ونزوئلا است!
در حالی که بیش از 10درصد توان نظامی آمریکا در مرزهای ونزوئلا مستقر است و هر ساعت در رسانههای غربی اخبار و گزارشهایی درباره حمله قریبالوقوع ارتش آمریکا به خاک ونزوئلا منتشر میشود. گزارشهای جدید حاکی است که آمریکا به این مقدار هم اکتفا نکرده و در حال آمادهسازی یک پایگاه نظامی متروک در نزدیکی مرزهای ونزوئلا در پورتوریکو است. رویترز در اینباره نوشته است، فعالیتهای ساختمانی در پایگاه دریایی سابق «روزولت رودز» در پورتوریکو که بیش از ۲۰ سال پیش بسته شده بود، در ۱۷ سپتامبر(۲۶ شهریور) آغاز شد. این تصاویر نشان دادند که عملیات پاکسازی و بازسازی مسیرهای منتهی به باند فرودگاه این پایگاه آغاز شده است. رویترز میافزاید: از سوی دیگر آمریکا در حال گسترش زیرساختهای فرودگاه غیرنظامی در پورتوریکو و در جزیره سنتکروا است که از جزایر ویرجین این کشور است. این مناطق در حدود ۵۰۰ مایل (۸۰۰ کیلومتر) تا ونزوئلا فاصله دارند.
از سوی دیگر گزارشها حاکی است، تنشها در کنگره آمریکا درباره جنگافروزی ترامپ در دریای کارائیب بالا گرفته است و دولت ترامپ در واکنش به انتقادهای قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از نبود شفافیت نسبت به حملات مرگبار به قایقهای ونزوئلایی، اعلام کرده است که به تایید کنگره برای تداوم این اقدامات نیازی ندارد. روزنامه والاستریتژورنال در اینباره نوشته است: دولت ترامپ میگوید بدون تأیید کنگره هم میتواند به کارزار نظامی مرگبار خود علیه قایقهای مظنون به قاچاق موادمخدر در کارائیب و شرق اقیانوس آرام ادامه دهد. حتی در شرایطی که قانونگذاران هر دو حزب نسبت به ارائهنکردن توجیههای قانونی از سوی دولت ابراز ناامیدی کردهاند. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، مقامهای مسئول در ایالاتمتحده اعتقاد ندارد که حملات به سطحی از خشونتهای مشمول «قانون اختیارات جنگی» مصوب سال ۱۹۷۳ رسیده باشد که رئیسجمهوری آمریکا را ملزم میکند در صورت فقدان مجوز کنگره، هرگونه عملیات نظامی را پس از ۶۰ روز خاتمه دهد. این مقام دولت ترامپ که نامی از وی در گزارش نیامده است، افزود: حملات به قایقهای ونزوئلایی خطری برای نظامیان آمریکایی ندارد، زیرا قایقهای مظنون به قاچاق موادمخدر توسط پهپادهایی که از کشتیهای حامل نظامیان نیروی دریایی فاصله دارند، هدف قرار میگیرند.»
به گزارش ایرنا به نقل از والاستریتژورنال، ارتش آمریکا تاکنون در ۱۵ حمله هوائی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، نزدیک به ۶۵ نفر را کشته است. جدیدترین حمله آمریکا روز شنبه (۱ نوامبر برابر با ۱۰ آبان) در منطقه کارائیب صورت گرفت که طی آن به گفته وزیر جنگ آمریکا دستکم 3 تن کشته شدند.