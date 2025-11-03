سرویس خارجی-

رئیس‌جمهور خودشیفته و متوهم آمریکا که این روزها کشورهای مختلف را به حمله نظامی تهدید می‌کند، این‌بار کل کره‌زمین را تهدید کرده و گفته با تسلیحات هسته‌ای که آمریکا در اختیار دارد می‌تواند 150 بار کل کره زمین را نابود کند!

«ترامپ از دغدغه‌های اکثر آمریکایی‌ها بی‌خبر است». این نظر ۶۳درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی جدید شبکه ای‌بی‌سی، روزنامه واشنگتن‌پست و مؤسسه ایپسوس است. بیش از یک ماه است که دولت آمریکا به خاطر لجاجت ترامپ تعطیل است و با پایان بودجه برنامه کمک تغذیه تکمیلی (اسنپ) حدود ۴۲میلیون آمریکایی کم‌درآمد از جمله ۱۶میلیون کودک، دسترسی خود را به مزایای این برنامه کمک‌رسانی از دست داده‌اند و این در حالی است که او به گفته سناتور‌های دموکرات اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد ترامپ بدون توجه به گرسنگی میلیون‌ها آمریکایی به گفته ایمی «ایمی کلوبشار»، سناتور سرشناس آمریکایی از ایالت مینه‌سوتا «در دنیای تجملات خود غرق شده و ترجیح می‌دهد عکس حمام لاکچری‌اش را با لوستر طلایی و وان مرمر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند!».

ترامپ این روزها به جای تلاش برای بازگشایی دولت و خروج میلیون‌ها آمریکایی فقیر از بحران بی‌غذایی به فکر لشکرکشی به ونزوئلا و نیجریه است و اخیراً نیز خواستار ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای از سوی پنتاگون شده است. رئیس‌جمهور آمریکا در حالی که حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای را انکار می‌کند در اظهارات تازه‌ای تهدید کرده است که با تسلیحات هسته‌ای که آمریکا در اختیار دارد می‌تواند 150 بار کره‌زمین را نابود کند. ترامپ که بارها از هر تریبونی گفته که اجازه تسلیحاتی‌شدن برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌دهد، این‌بار خودش در شبکه سی‌بی‌اس با سلاح‌های اتمی آمریکا جهان را تهدید کرد. او در مصاحبه با برنامه

60 دقیقه «سی‌بی‌اس» گفت: «ما بیش از هر کشور دیگری سلاح هسته‌ای داریم... به اندازه‌ای که می‌توانیم جهان را ۱۵۰ بار نابود کنیم.» رئیس‌جمهور آمریکا در این مصاحبه به نگرانی‌های اخیر درخصوص تصمیم واشنگتن برای آزمایش هسته‌ای پاسخ داد. وی گفت: کشورش قصد دارد پس از بیش از سه دهه، آزمایش تسلیحات اتمی را از سر بگیرد؛ اقدامی که با واکنش‌های گسترده و نگرانی جهانی روبه‌رو شده است. ترامپ در این گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: این تصمیم در واکنش به آنچه «آزمایش‌های مخفیانه روسیه و چین» خواند، اتخاذ شده است. او ادعا کرد «ما تنها کشوری هستیم که آزمایش نمی‌کند. نمی‌خواهم تنها کشوری باشیم که آزمایش ندارد». ترامپ برای توجیه این تصمیم ادعاهایی را درباره روسیه و چین مطرح کرد. وی مدعی شد، روسیه و چین در خفا دست به آزمایش‌های هسته‌ای می‌زنند، در حالی که آمریکا به دلیل «باز بودن جامعه‌اش» ناچار است درباره تصمیم‌هایش علناً صحبت کند. اظهارات ترامپ در حالی است که مقامات نظامی دولت او پیش‌تر اعلام کرده بودند هیچ نشانه‌ای از انجام آزمایش‌های انفجاری هسته‌ای توسط روسیه یا چین وجود ندارد.

تمرین 22ساله برای حمله به ایران!

در حالی که همه نهادهای بین‌المللی بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و عدم انحراف آن به سمت تسلیحاتی‌شدن اذعان کرده‌اند، ترامپ در این مصاحبه از این که ارتش این کشور تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرده، قدردانی و مدعی نابودی برنامه هسته‌ای ایران شد!

ترامپ با تاکید بر این‌که سال‌های زیادی را خلبانان نظامی آمریکا برای حمله به ایران تمرین کرده بودند، بدون اشاره به ضرباتی که صهیونیست‌ها از ایران خوردند و ضربه بی‌سابقه‌ای که خود آمریکا در پایگاه «العدید» قطر خورد، مدعی شد «ما جهنم را سر ایران خراب کردیم، و بعد وقتش بود که متوقف شویم». رئیس‌جمهور آمریکا که از هر تریبونی استفاده می‌کند تا این‌طور نشان دهد که حمله به ایران موفقیت‌آمیز بود، در این مصاحبه گفت: «بمب‌افکن‌های B-2 با اسکورت جنگنده‌های F-22، F-16 و F-35 پرواز کردند. 52 هواپیمای سوخت‌رسان هم آنها را همراهی کردند چون مسیر طولانی بود. آنها 37 ساعت پرواز کردند آن بمب‌افکن‌های زیبا که دوتا بود، دقیقاً به هدف خورد و همه‌شان به هدف زدند».

به گزارش فارس ترامپ در ادامه اعتراف کرد که مدت زمان زیادی برای اقدام علیه ایران برنامه‌ریزی شده بود. او گفت خلبانان و تیم فنی این مأموریت را به کاخ‌سفید دعوت کرده است و توضیح داد «آنها را به دفتر بیضی دعوت کردم چون بسیار شجاع بودند. به من گفتند که ۲۲ سال تمرین کرده‌اند، سه‌بار در سال، برای انجام این مأموریت. و من تنها رئیس‌جمهوری بودم که اجازه دادم کارشان را انجام دهند.» علی‌رغم آن‌که بسیاری از کارشناسان و حتی مقام‌های پیشین آمریکایی تاکید کرده‌اند که حمله آمریکا به ایران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نمی‌تواند از بین ببرد، رئیس‌جمهور خودشیفته و متوهم آمریکا ادعایی متفاوت مطرح کرد. او در پاسخ به سؤال مجری شبکه آمریکایی گفت «می‌خواهی بدانی؟ ایران هیچ توان هسته‌ای ندارد. هیچ.» او گفت به خلبانان شرکت‌کننده در تعرض به تاسیسات هسته‌ای ایران مدال داده است و آنها را «قهرمانان واقعی آمریکا» خواند.

شک دارم با مادورو وارد جنگ شویم

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره لشکرکشی نظامی به دریای کارائیب و احتمال حمله به ونزوئلا گفت که فکر نمی‌کند کشورش در بحبوحه افزایش تنش‌ها با ونزوئلا، قصد جنگ با کاراکاس را داشته باشد. با این حال وی اظهار داشت که روزهای ریاست‌جمهوری «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، رو به اتمام است. او در مورد اقدامات اخیر دولت مبنی بر حمله به قایق‌های مظنون به قاچاق موادمخدر در کارائیب و استقرار مجدد یک ناو هواپیمابر در این منطقه و در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا قصد راه‌اندازی جنگ علیه ونزوئلا را دارد؟ گفت: شک دارم

وارد جنگ شویم. فکر نمی‌کنم. اما آنها با ما خیلی بد رفتار کرده‌اند، نه فقط در زمینه موادمخدر. آنها صدها هزار نفر را که نمی‌خواستیم،

از زندان‌ها آزاد کرده و به کشور ما سرازیر کرده‌اند.ترامپ همچنین در حالی که بارها تمایل خود را برای ریاست‌جمهوری مادام‌العمری ابراز کرده است، مدعی شد که بسیاری از مردم می‌خواهند او برای بار سوم در انتخابات ۲۰۲۸ کاندیدا شود.