هزینه 500 میلیارد دلاری غرب در اوکراین برای جنگ با روسیه
نایبرئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید کشورهای غربی
500 میلیارد دلار برای جنگ با روسیه در اوکراین هزینه کردهاند.
1388 روز از جنگ اوکراین میگذرد، جنگی که تاکنون دهها هزار کشته، صدها هزار مجروح و میلیونها آواره بر جای گذاشته است. اوکراین در این جنگ بیش از 20درصد خاک خود را نیز از دست داده است. رسانههای غربی طی روزهای گذشته هشدار دادهاند که با این وضعیت و در صورتی که از ارتش اوکراین پشتیبانی مؤثری از سوی غرب صورت نگیرد شاید ارتش این کشور تا سه ماه آینده فروبپاشد. «دیمیتری مدودف» نایبرئیس شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه نیز دیروز (دوشنبه) درباره تداوم کمکهای نظامی به اوکراین هشدار داد. مدودف در اظهاراتی گفت: «غرب ۵۰۰ میلیارد یورو به کییف ارائه کرده است. پولی که میتوانست برای ساختن یک اوکراین جدید، بیطرف و مرفه استفاده شود. اما این اتفاق رخ نداد».به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی سپس تصریح کرد: «هرچه هزینه کمکهای نظامی غرب به اوکراین بیشتر شود، پایان رژیم کییف دردناکتر خواهد بود».
نشستهای مخفیانه در اروپا
از سوی دیگر گزارشها حاکی است نشستهای محرمانه نمایندگان کشورهای اروپایی تحت عنوان «حلوفصل بحران اوکراین» در بروکسل همچنان ادامه دارد و آنها به دنبال راهحلی برای ادامه کمکها به کییف هستند. رئیس کمیته امور بینالملل دومای دولتی روسیه در اینباره تاکید کرد که نشستهای محرمانه نمایندگان کشورهای اروپایی تحت عنوان «حلوفصل بحران اوکراین» در واقع با هدف حمایت از تداوم درگیریها و نه برای برقراری صلح برگزار میشوند. به گزارش ایرنا به نقل از تاس، «لئونید اسلوتسکی» در کانال تلگرامی خود ضمن انتقاد از رویکرد بروکسل، تاکید کرد که سران کشورهای اروپایی در نشستهای محرمانه خود تحت عنوان «حلوفصل بحران اوکراین» برای تداوم این جنگ برنامهریزی میکنند، اما مسکو دیگر اجازه تکرار تجربه توافقات مینسک را که نمونهای بارز از فریب و دروغ سیاستمداران غربی بود، نخواهد داد. وی همچنین با اشاره بر اینکه از جمله طرحهایی که در این نشستها ارائه میشوند، طرح «منجمد کردن وضعیت در خطمقدم» است، تصریح کرد که بروکسل با پیشنهاد چنین طرحهایی به دنبال ایجاد فرصت برای تجدید قوای نیروهای مسلح اوکراین و همچنین ارائه تضمینهای امنیتی به این کشور، با اعزام نیروهای نظامی خارجی است. دیروز همچنین نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی نوشت: رئیس سیا اخیراً با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در جهت ترمیم روابط این بلوک با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا دیدار و و این پیام را منتقل کرد که سیا میخواهد خطوط ارتباطی باز بماند. به گزارش ایسنا به نقل از پولیتیکو، «جان رتکلیف» رئیس سازمان سیا در سفر هفته گذشته خود به بروکسل با مقامات اروپایی درباره خطر روسیه و چین گفتوگو کرده است. پولیتیکو نوشته است برخی متحدان پس از آنکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در ماه مارس(اسفند) اشتراکگذاری اطلاعات با اوکراین را به مدت کوتاهی به تعلیق درآورد و «وفاداران به حکومت» را در موقعیتهای کلیدی منصوب کرد، کمکم اعتمادشان را از دست دادند. برخی دموکراتها «تولسی گابارد» گزینه ترامپ برای نظارت بر سرویسهای اطلاعاتی را «عامل روسی» خواندهاند، اتهامی که گابارد آن را رد کرده است.
اعتراف ناتو
رئیس کمیته نظامی ناتو هم روز دوشنبه خواستار بازگشت اوکراین به میز مذاکره با روسیه برای پایان جنگ شد. به گزارش فارس دریابد «جوزپه کاوو دراگون» در مصاحبه با شبکه «بیبیسی» گفت که به دلیل بنبست اوکراین در خطمقدم، کییف باید برای پایان جنگ به میز مذاکره با روسیه بازگردد. وی در اینباره توضیح داد: «از نظر عملیاتی، جنگ روسیه و اوکراین به بنبست رسیده و تقریباً زمان آن رسیده که بنشینیم و صحبت کنیم؛ زیرا جان انسانها در حال تلفشدن است». به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، این مقام ارشد ناتو همچنین ادعا کرد که این ائتلاف نظامی به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.