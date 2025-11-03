انقلابیون یمن: ترجیح ما نبرد مستقیم با رژیم صهیونیستی است

سرویس خارجی-

عضو دفتر سیاسی یمن صریحاً اعلام کرد که این جنبش رویارویی مستقیم با رژیم صهیونیستی را ترجیح می‌دهد و به هرگونه تجاوز آن به صورت فوری و شدید پاسخ خواهد داد.

در دو سال اخیر، از پاییز ۲۰۲۳ تا اوایل ۲۰۲۵، انصارالله یمن با جسارت و دقت نظامی بی‌سابقه، رژیم آپارتاید اسرائیل را در تنگنایی استراتژیک گرفتار کرد؛ حملات موشکی و پهپادی مستقیم به قلب تل‌آویو و فرودگاه بن‌گوریون، نه‌تنها پاسخ فوری به جنایات غزه بود، بلکه معادله قدرت را در منطقه دگرگون ساخت. با بیش از ۱۹۰ عملیات تهاجمی در دریای سرخ، «حوثی‌ها» (آن‌طور که غربی‌ها آنان را خطاب می‌کنند) با خلاقیت خیره‌کننده‌شان- از پهپادهای انتحاری تا موشک‌های بالستیک هدفمند- کشتی‌های مرتبط با رژیم اسرائیل را هدف قرار دادند و جریان تجارت جهانی را به چالش کشیدند، به ‌طوری‌که هزینه‌های حمل‌‌ونقل دریایی تا ۳۰۰درصد جهش یافت و اقتصادهای وابسته به این مسیر را به لرزه درآورد.

این پاسخ‌های برق‌آسا، نه‌تنها رژیم آپراتاید اسرائیل را از هر تعرضی بازداشت، بلکه با تصرف مؤثر آب‌های استراتژیک، آمریکا را، که با بمباران‌های پرهزینه‌اش در بهار ۲۰۲۵ تلاش برای نفوذ داشت، عملاً از معادلات دریایی اخراج کرد و ناوگانش را به عقب‌نشینی واداشت.

این شاخه کمابیش نوظهور مقاومت با فلج‌سازی اقتصاد رژیم اسرائیل از طریق اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های لجستیکی، که حتی تجارت مدیترانه‌ای تل‌آویو را تهدید می‌کند، ثابت کرد که قدرت یک شاخه جوان، چقدر می‌تواند فراتر از تصوراتِ تحقیرآمیز دشمنانش باشد، جایی که بمباران‌های تلافی‌جویانه رژیم اسرائیل نخست‌وزیر یمن و حتی یکی از مردانِ میدان یمن، یعنی «عبدالکریم الغماری» را ترور کرد اما نتوانست اراده این جنبش را حتی کم کند، بلکه تنها آتش خشم را شعله‌ورتر ساخت. در نهایت، یمن نه‌تنها رژیم آپارتاید را زمین‌گیر کرد، بلکه با نوآوری‌های جنگی‌اش، نقشه ژئوپلیتیک غرب آسیا را هم بازنویسی کرد و نشان داد که این شاخه نوپای مقاومت، قدرتی عظیم‌تر از آنچه غرب و صهیونیست‌ها گمان می‌کردند، در دل خود نهفته دارد، قدرتی که همچون طوفانی سهمگین، امواج تغییر را به ساحل‌های اشغالگران می‌رساند.

یاوه‌های صهیونی و پاسخ‌های یمنی!

پیش‌تر «بنیامین نتانیاهو»،‌ نخست‌وزیر رژیم آپارتاید اسرائیل، در مورد یمن و مقاومت آن در اظهاراتی ادعا کرده بود: «جبهه سومی وجود دارد که مردم اسرائیل توجه زیادی به آن ندارند: حوثی‌ها. آنها ممکن است یک مزاحمت جزئی به نظر برسند، اما گاهی اوقات موشک‌های بالستیک به سمت ما شلیک می‌کنند و ما آنها را رهگیری می‌کنیم. این ساده به نظر می‌رسد، اما این‌طور نیست. این یک جنبش بسیار رادیکال با قابلیت‌های تولید موشک‌های بالستیک بومی و سایر سلاح‌ها است و به آن‌چه که آن را طرح نابودی اسرائیل می‌نامد، متعهد است. این یک تهدید واقعی است که می‌تواند به مرور زمان ایجاد شود و مطمئناً با ایران هماهنگ شده است. ما هر کاری که لازم باشد برای از بین بردن این تهدید نیز انجام خواهیم داد.» این سخنان خیلی زود پاسخ خود را گرفت، همان‌طور که در دوران جنگ غزه همه جنایات رژیم خیلی زود با واکنش سخت مقاومت یمن روبه‌رو می‌شد. آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد: «ما به هرگونه تجاوز اسرائیل به صورت فوری و شدید پاسخ خواهیم داد.» ایسنا به نقل از «روسیاالیوم»،‌ البخیتی تأکید کرد: «بلکه ترجیح می‌دهیم که وارد رویارویی مستقیم با رژیم اسرائیل شویم؛ چرا که هزینه آن کمتر از جنگ‌های داخلی است و وحدت امت را بیشتر می‌کند.»

«محمد الفرح»، عضو دیگر دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، نیز گفت: «تهدیدهای جنایتکاران صهیونیست علیه یمن تنها پوششی برای توجیه سیاست‌های متجاوزانه است و تاریخ این تجاوزات را فراموش نمی‌کند. ما تمام کسانی را که روی تهدیدها حساب باز می‌کنند به مقابله به‌مثل در تمام سطوح وعده می‌دهیم. یمن در آمادگی کامل برای پاسخ نه با اظهارات رسانه‌ای بلکه با گزینه‌های عملی است و هرگونه اقدام متجاوزانه دشمن را به هزینه سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی تبدیل می‌کند که برای رژیم اشغالگر سنگین خواهد بود و تاریخ و آینده جنایتکاران جنگی صهیونیست را نابود می‌کند. ما با جنایت تهدید نمی‌کنیم بلکه آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه تهدیدی با بهائی سنگین برای کسی که تجاوز را انتخاب می‌کند، اعلام می‌کنیم. ما کاملاً نیت و قصد شما را برای ایجاد نظام تک‌‌قطبی در منطقه و تسلیم کردن تمام کسانی که به جنایت‌های شما اعتراض می‌کنند، می‌فهمیم. هدف شما این است که هیچ کسی نباشد که جنایت‌هایتان را محکوم کند یا به مظلومان در برابر ظلم و ستم شما یاری رساند اما این محال است. این رؤیا را فراموش کنید. روش شما بدون بها نخواهد بود.»

جنایات جنگی خاموش

این سخنان همزمان با آن مطرح می‌شود که کمیته ملی حقوق بشر یمن اخیراً گزارش تکان‌دهنده‌ای از استفاده از تسلیحات ممنوعه در حملات آمریکا و اسرائیل علیه یمن منتشر کرده، تسلیحاتی که طبق قوانین بین‌المللی باید ممنوع باشند اما در بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ از (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۸ مهر ۱۴۰۴) برای هدف قرار دادن مناطق مسکونی و زیرساخت‌ها یمن مورد استفاده قرار گرفتند. این تسلیحات که شامل بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های فسفری و... به ویژه در مناطق پرجمعیت مانند صنعا و الحدیده استفاده شده و بیش از ۱۶۶۹ نفر را به شهادت رسانده یا زخمی کرده است؛ در میان قربانیان دست‌کم ۲۳۵ کودک و ۱۱۹ زن گزارش شده است. آمریکا پیشتر نیز از این تسلیحات ممنوعه در جنگ عراق استفاده کرده بود، از جمله بمب‌های خوشه‌ای تسلیحات اورانیوم ضعیف‌شده که زندگی صدها هزار عراقی را برای همیشه تحت تأثیر قرار داده است چرا که این تسلیحات علاوه‌بر خسارت‌های فوری، تأثیرات مرگبار طولانی‌مدت بر سلامت و محیط‌زیست دارند.

مردان کوه‌های مأرب

در پایان گفتنی است، در این چرخه بی‌امان از تهدید و پاسخ، یمن نه‌تنها به یک بازیگر حاشیه‌ای تبدیل نشد، بلکه به یکی از معماران اصلی مقاومت بدل گشت: «هر تهدیدی، هزینه‌ای فوری و نامتقارن». جایی که نتانیاهو با لحن تحقیرآمیز از «مزاحمت جزئی» سخن می‌گوید، انصارالله با مهندسی معکوس قدرت، همان «مزاحمت» را به اهرمی برای فلج‌سازی کلان تبدیل کرد، نه با ناوگان عظیم، بلکه با اراده‌ای که موشک‌های بومی‌اش را به کابوس اسرائیلی‌ها مبدل ساخت. این رویکرد، فراتر از تاکتیک نظامی، یک فلسفه ژئوپلیتیک است: هزینه‌سازی برای متجاوز تا جایی که ادامه جنایت، خودکشی اقتصادی و استراتژیک شود. یمن با «بازدارندگی نامتقارن» خود نشان داد جایی که ضعیف‌ترین جغرافیا پنداشته می‌شد، قوی‌ترین پاسخ را می‌دهد و قدرت‌های هژمون را وادار به محاسبه مجدد می‌کند. این نه پیروزی یک جنبش، بلکه ظهور یک الگوی جهانی است: مقاومتی که با کمترین منابع، قدرتمندترین اهرم فشار را خلق می‌کند و نشان می‌دهد عصر امپراتوری‌های دریایی به سر آمده است و حالا طوفان از ساحل‌های فقیرترین کشور منطقه برمی‌خیزد و ناوگان‌های ابرقدرت‌ها را به عقب می‌راند. یمن، با این کارِ کارستانِ خود، ثابت کرد که آینده منطقه را نه اتاق‌های جنگ واشنگتن و تل‌آویو، بلکه اراده مردانِ کوه‌های مأرب رقم خواهد زد.