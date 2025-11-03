سرویس خارجی-

منابع خبری ترکیه از پیوستن حدود ۲هزار نفر از عناصر مسلح گروه تروریستی پ.ک.ک به «نیروهای دموکراتیک‌سوریه» خبر می‌دهند.

سوریه به‌مثابه‌ زخمی باز بر پیکره‌ منطقه، قربانی سیاست‌های استعماری و تروریسم دولتی شده است. جایی که دولت ترکیه، با ادعای «ترکیه عاری از تروریسم»- طرحی که از پاییز ۲۰۲۴ با حمایت‌های داخلی و فشارهای نظامی آغاز شد- نه‌تنها نتوانسته ریشه‌های درگیری‌های قومی را بزند، بلکه با هدایت مهاجرت‌های سازمان‌یافته از نیروهای کُردی به شمال سوریه، عملاً خاک همسایه را به مخزنی برای «زباله‌های امنیتی» خود بدل کرده است. این سیاست بیش از آن‌که صلح‌آمیز باشد، نقابی بر چهره مداخله‌گری آنکارا است، مداخله‌ای که طبق گزارش‌های سازمان ملل و... به تشدید بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی ترکیه دامن زده و ساکنان محلی را در معرض تهدیدهای مداوم قرار داده است. در این میان، تروریست‌های حاکم بر دمشق، آنانی که با سقوط دمشق در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر 1403)، قدرت را به دست گرفتند و اکنون با حمایت‌های ترکیه، سوریه را به عرصه‌ای برای هرج‌ومرج‌های قومی و فرقه‌ای بدل کرده‌اند. این بی‌کفایتی، که ریشه در ایدئولوژی افراطی و وابستگی به حامیان خارجی دارد، سوریه را به زندانی برای اقوامش تبدیل کرده است.

کوچ به سوریه

گویا ترکیه خاک سوریه را با «انباری ضایعات» خود قیاس گرفته است! به گزارش «ایسنا»، رسانه‌های ترکیه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که از آغاز سال جاری میلادی، حدود ۲هزار نفر از اعضای حزب کارگران کردستان (پ.‌ک.‌ک) به نیروهای دموکراتیک‌سوریه (قسد) پیوسته‌اند. طبق گزارش روزنامه «زمان»، این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که حزب کارگران کردستان اخیراً از خروج کامل نیروهای خود از خاک ترکیه خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب طرح موسوم به «ترکیه عاری از تروریسم» انجام می‌شود. این طرح بخشی از روند آشتی داخلی میان دولت ترکیه و گروه‌های کُرد به‌شمار می‌آید و حزب کارگران کردستان در ابتدای امسال اعلام کرده بود که از مبارزه مسلحانه دست می‌کشد. با این حال، با وجود اعلام خروج نیروهای پ‌.ک‌.ک از ترکیه، هنوز توضیح رسمی درباره سرنوشت اعضای این گروه ارائه نشده است. روزنامه زمان به نقل از منابع امنیتی نوشت که حدود ۲هزار تن از اعضای این گروه پس از ترک خاک ترکیه به «یگان‌های مدافع خلق» در شمال سوریه پیوسته‌اند؛ یگان‌هایی که هسته اصلی نیروهای دموکراتیک‌سوریه را تشکیل می‌دهند. بر پایه این گزارش، سازمان اطلاعات ملی ترکیه قرار است هفته آینده گزارشی مفصل از این تحولات را در نشست کمیسیون ویژه پارلمان ارائه کند. به باور مقام‌های آنکارا، حضور نیروهای کُرد مسلح در مناطق نزدیک به مرز جنوبی ترکیه، یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای طرح ترکیه عاری از تروریسم است. دولت ترکیه خواستار خلع سلاح و انحلال تدریجی این نیروها است و تحقق این شرط را برای موفقیت روند صلح و ثبات در منطقه ضروری می‌داند.

کوچِ شومِ دیگر!

اما خبر دیگر از کوچ شوم دیگری است! با ادامه تجاوزات و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، شهروندان سوری نگران اجرای سناریوی کوچاندن‌شان هستند. «شاهر الطحان»، یکی از چهره‌های سرشناس منطقه «الصمدانیه» در قنیطره، به روزنامه «الشرق‌الاوسط» گفت: «نیروهای اشغالگر صهیونیستی یک مانع را در جاده الحمیدیه- الصمدانیه ایجاد کردند که به منزله اشغالگری صریح و مداخله آشکار در امور سوری‌ها است.» منابع محلی در استان القنیطره به روزنامه الشرق‌الاسط گفتند: تعدادی از ساکنان شنبه مانع عبور گشت رژیم اشغالگر صهیونیستی در حومه جنوبی شده و کودکان آن را با سنگ هدف قرار دادند. این گشت اقدام به تیراندازی در هوا کرد و بعد عقب‌نشینی کرد. نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی پیش‌تر یک پایگاه نظامی را در روستای «الحمیدیه» ایجاد کردند که به مرکزی برای نفوذها و ایجاد ایست‌های موقت در این منطقه تبدیل شده است. گذرگاه جدید با هدف جدا کردن روستای الصمدانیه از این منطقه است.

اما خبر دیگری هم از هرج‌ومرج‌های معمول این روزهای سوریه بحران‌زده است. «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» از انجام حملاتی به شهر البوکمال در استان دیرالزور واقع در شرق این کشور خبر داد. دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، سه عضو وزارت دفاع این کشور در پی انفجار بمبی که به سوی مقر تیپ ۸۶ در شهر البوکمال واقع در شرق این کشور پرتاب شد، زخمی شدند. براساس گزارش شبکه خبری «المیادین»، منابع دیده‌بان حقوق بشر سوریه، یک بمب که به یک دستگاه موتورسیکلت متصل شده بود، در هنگام خروج خودروی گشت‌زنی متعلق به این تیپ برای تعقیب افراد مهاجم منفجر شد و باعث زخمی‌شدن سه عضو وزارت دفاع سوریه شد. هنوز هویت عاملان این حمله مشخص نشده است و دستگاه‌های امنیتی در حال تحقیق برای شناسایی مسئولان این انفجارها هستند.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر

خبر دیگر از سوریه این که تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه در سایه سکوت مطلق حاکمیت جولانی استمرار پیدا می‌کند. در همین رابطه دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که طی ماه گذشته دست‌کم ۴۰ مورد تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه صورت گرفته که طی این حملات ۸ شهروند سوری بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که مناطق جنوب سوریه در ماه اکتبر(مهر) شاهد بالاترین سطح تشدید تنش صهیونیست‌ها طی ماه‌های اخیر بوده‌اند، به طوری که نیروهای صهیونیستی ۴۰ عملیات نفوذ در استان‌های قنیطره و درعا انجام داده‌اند. براساس این گزارش این عملیات شامل ورود به روستاها و شهرک‌ها، ایجاد ایست‌های بازرسی موقت، عملیات بازرسی و یورش، تخریب زمین‌ها، باز کردن جاده‌های جدید و کاشت مین بود، همزمان پروازهای فشرده هواپیماها و پهپادها و آماده‌باش مداوم در امتداد نوار مرزی با جولان اشغالی سوریه نیز توسط نظامیان صهیونیست انجام شده است. این مرکز حقوق بشری می‌افزاید که این تحرکات منجر به دستگیری ۸ نفر شد که یکی از آنها دانشجویی بود که بعداً آزاد شد. این گزارش می‌افزاید که این اقدامات در چارچوب تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت امنیتی و نظامی جدید در منطقه حائل در چارچوب پروژه موسوم به «صوفا ۵۳» است که از ام‌العظام و قحطانیه تا دامنه‌های جبل‌الشیخ امتداد دارد.براساس این گزارش ماه اکتبر(مهر) شدیدترین و پرتکرارترین ماه برای تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه در دوره اخیر محسوب می‌شود.