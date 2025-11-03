فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۱۶۱۵
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اخراج دو مقام ارشد چین از حزب حاکم به اتهام دریافت رشوه

مرکز مقابله با فساد چین از اخراج ۲ مقام ارشد پیشین دولت از حزب، به دلیل تخلفات جدی انضباطی و قانونی، خبر داد.
آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، مرکز مقابله با فساد چین دیروز اعلام کرد که این کشور دو مقام ارشد دولتی پیشین را به دلیل «تخلفات جدی انضباطی و قانونی» از حزب کمونیست اخراج کرده است. خبرگزاری «رویترز» با انتشار این مطلب گزارش داد که کمیسیون مرکزی انضباطی حزب در دو بیانیه جداگانه اعلام کرد که این اقدامات علیه «وانگ جیانجون»، معاون پیشین کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، و «شو شیانپینگ»، معاون پیشین کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، انجام شده است. این نهاد ناظر اعلام کرد که درباره وانگ و شو به اتهام دریافت رشوه تحقیقات به عمل می‌آید. همچنین پرونده‌های آنها «از نظر ماهیت جدی» توصیف شده و «تاثیرات مخربی» داشته است. پکن سال‌هاست که به برخوردهای سخت با فساد مالیِ اعضای دولت و حزب کمونیست مشهور است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

یک تیر و دو نشان(یادداشت روز)

تربت بی‌نشانش نشانه راه است (به جای گفت و شنود)

اخبار ویژه

آذری جهرمی: حامیان دولت می‌خواهند خفه شوم و از گرانی انتقاد نکنم

اسرائیل در آستانه پرتگاه نیست، در خود پرتگاه است

مشکلات اصلی مردم گرانی، مسکن و اشتغال است اما بحث‌های سیاسیون غیر از این است

«اسب زین‌شده» حمل‌ونقل عمومی برای دوره بعد مدیریت تهران آماده شده است

سیزده آبان از نظر تاریخی روز افتخار و پیروزی است

اگر سفارت آمریکا تسخیر نشده بود امروز موشک و انرژی هسته‌ای نداشتیم

۱۳ آبان یادآور حوادث سرنوشت‌ساز و ایجاد بسترهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است