اخراج دو مقام ارشد چین از حزب حاکم به اتهام دریافت رشوه

مرکز مقابله با فساد چین از اخراج ۲ مقام ارشد پیشین دولت از حزب، به دلیل تخلفات جدی انضباطی و قانونی، خبر داد.

آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، مرکز مقابله با فساد چین دیروز اعلام کرد که این کشور دو مقام ارشد دولتی پیشین را به دلیل «تخلفات جدی انضباطی و قانونی» از حزب کمونیست اخراج کرده است. خبرگزاری «رویترز» با انتشار این مطلب گزارش داد که کمیسیون مرکزی انضباطی حزب در دو بیانیه جداگانه اعلام کرد که این اقدامات علیه «وانگ جیانجون»، معاون پیشین کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، و «شو شیانپینگ»، معاون پیشین کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، انجام شده است. این نهاد ناظر اعلام کرد که درباره وانگ و شو به اتهام دریافت رشوه تحقیقات به عمل می‌آید. همچنین پرونده‌های آنها «از نظر ماهیت جدی» توصیف شده و «تاثیرات مخربی» داشته است. پکن سال‌هاست که به برخوردهای سخت با فساد مالیِ اعضای دولت و حزب کمونیست مشهور است.