تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۱
آماده‌باش ارتش لبنان در مناطق مرزی همزمان با تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی

در پی تحرکات رژیم آپارتاید اسرائیل در مرز با لبنان، منابع اعلام کردند که ارتش لبنان در مرزهای جنوب این کشور به حالت آماده‌باش درآمده است.
رژیم صهیونیستی، یکشنبه‌شب، بار دیگر با نقض توافق آتش‌بس با لبنان، مناطقی از جنوب این کشور را بمباران کرد. ساعاتی بعد، به گزارش «ایسنا»، خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که ارتش این کشور نیروهای خود را در جنوب کشور در مرز با اراضی اشغالی به حالت آماده‌باش درآورده است. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد علت این امر، تحرکات رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهاست. روزنامه «القدس العربی» در گزارشی تحلیلی درباره تحرکات آمریکا در قبال پرونده لبنان و رژیم نوشت: «در حالی که تنش در مرزهای جنوبی لبنان رو به افزایش است، فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی آمریکا و رژیم علیه بیروت شدت گرفته است.» همچنین «المنار» نوشت که همدستی آشکار آمریکا و اسرائیل، آزمونی بزرگ برای مدعیان استقلال و حاکمیت در لبنان است.

