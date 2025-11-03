سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران با بیان اینکه در سفر تخت‌روانچی به مسقط پیامی از طرف آمریکا به ما منتقل نشده، گفت: واسطه‌ها پیغام‌ها و پسغام‌هایی را رد و بدل می‌کنند، ولی این به هیچ عنوان به معنای شروع فرآیند مذاکراتی بین ایران و آمریکا نبوده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت. وی پیشاپیش روز ۱۳ آبان را تبریک گفت.

بقایی افزود: در منطقه و سطح بین‌المللی تحولات سیال و سریع است. منطقه ما کماکان با معضل بزرگی به نام اشغالگری و تداوم نسل‌کشی مواجه است. اگر تا دو سه هفته قبل نسبت به تداوم نسل‌کشی ابراز نگرانی می‌کردیم از زمانی توافق صلح کلید خورد و قرار بود آتش‌بس برقرار شود از تداوم نقض‌آتش‌بس استفاده می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: در این مدت کوتاه از زمانی که موضوع آتش‌بس مطرح شد تا الان بیش از ۲۰۰ فلسطینی بیگناه در حملات رژیم صهیونیستی شهید و بیش از ۶۰۰ نفر مجروح شدند.

وی بر مسئولیت سنگین ضامنان آتش‌بس تأکید کرد و افزود: ادامه بی‌عملی شورای امنیت و حامیان رژیم باعث جری شدن و تداوم بی‌کیفرمانی اسرائیل در ادامه نقض‌های فاحش حقوق بشر است.

سابقه طولانی آمریکا در اقدامات ضدایرانی

وی درباره افشای ایمیل‌های جفری آپستین و بحث حمله به ایران و افشای این ایمیل‌ها در این مقطع زمانی، بیان کرد:‌ در خصوص ایمیل‌هایی که منتسب به جفری آپستین است و در آن ایمیل‌ها بر اقدام نظامی یا اعمال فشار بر ایران تأکید شده،‌ امر جدیدی نیست و اقدامات ضدایرانی در سامانه تصمیم‌گیری آمریکا سابقه طولانی دارد.

بقایی ادامه داد: اما نکته قابل توجه در این ایمیل‌ها این است که فردی با سابقه روشن در فساد، قاچاق انسان، قاچاق زنان و کودکان، امری که اثبات شده و ادعای ما نیست و همچنین با ارتباطاتی گسترده با بسیاری از متنفذان و مقامات رسمی، هم در آمریکا و هم در برخی دیگر از کشورهای غربی، چنین مواضعی اتخاذ کرده است. این موضوع از این جهت معنادار است که چنین افرادی با سابقه پلید و مجرمانه، دشمنان ملت ایران محسوب می‌شوند.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: در خصوص دشمنی با ایران نیز نکته دیگری قابل توجه است. همین اخیراً، در یکی از نشست‌هایی که در منطقه ما برگزار شد و مدیر اطلاعات ملی آمریکا در آن سخنرانی داشت، اعتراف کرد که آمریکا طی چند دهه سیاست مداخله در امور داخلی کشورها را دنبال کرده است. او اذعان داشت که این سیاست‌ها صرفاً منجر به بروز خشونت، از بین رفتن جان انسان‌ها، وارد آمدن صدمات غیرقابل جبران به کشورهای مختلف و نهایتاً تشدید دشمنی، شکاف و تروریسم در سطح بین‌المللی شده است. این موارد را باید در کنار هم دید. وی افزود:‌ اما متأسفانه به نظر می‌رسد برخی از سیاستمداران آمریکایی از این تجربیات تلخ که برای جهان ایجاد کرده‌اند، درس نگرفته‌اند.

وی گفت: امیدواریم مباحثی که در منطقه ما مطرح شده و جنایات که رخ داده و کشتارهایی که صورت گرفته هم در سطح بین‌المللی بازخواست شود و هم افکار عمومی در آمریکا و غرب به این واقعیت پی ببرند که برخی از سیاستمدارانشان سیاست‌هایشان در قبال منطقه غرب آسیا جز ایجاد خشونت، تروریسم و از بین بردن نظام‌های واقع در آن کشورها نتیجه‌ای نداشته است. اتفاقی که در سوریه رخ داده یا در سودان در حال وقوع است و قبلا باعث تجزیه سودان شد، در لیبی همه منجر به ایجاد آشوب و هرج و مرج در این کشورها شده است.

در سفر تخت‌روانچی

پیامی از آمریکا به ما منتقل نشد

خبرنگاری از بقایی درباره بحث افزایش تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا و اظهارات سخنگوی دولت در این باره و اینکه آیا پیشنهاد جدیدی از سوی طرف آمریکایی مطرح شده است، گفت: دقیق در این زمینه شاید اظهارنظراتی که صورت گرفته مطالعه نشد. سؤال مشخص این بوده که آیا در سفر تخت‌روانچی به مسقط پیام رسمی از طرف آمریکا به ما منتقل شده؟ خیر چنین چیزی نبوده است.

وی افزود: اینکه واسطه‌های مختلف به مساعی جمیله خود ادامه دهند و تلاش کنند برای نزدیک کردن نظرها این امر رایج و متعارفی است. سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد:‌ بله واسطه‌ها پیغام‌ها و پسغام‌هایی را رد و بدل می‌کنند، ولی این به هیچ عنوان به معنای شروع فرآیند مذاکراتی بین ایران و آمریکا نبوده است. وی در پاسخ به سؤالی بیان کرد:‌ این اجماع بین کشورهای منطقه هست تهدید جدی و فعال رژیم صهیونیستی است و اینکه کشورهای منطقه امنیت خود را بیمه کنند نیازمند توافق و تفاهم بین یکدیگر هستند.

گروسی آنچه عیان است را بیان کرده

وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات رافائل گروسی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای ایران و اینکه ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست، گفت: مدیرکل آنچه عیان است، بیان کرده است. امر خیلی واضحی است برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران همیشه صلح‌آمیز بوده است و هیچ نشانه‌ای از انحراف به سمت نظامی شدن وجود ندارد. بقایی بیان کرد: این آن چیزی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در راستای وظایف تخصصی و فنی خودش همیشه به آن پایبند باشد.

سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد: آژانس باید از بیان گزاره‌هایی که به نوعی تکرار ادعاها و گمانه‌زنی‌های بی‌مبنا از سوی طرف‌هایی است که فقط به دنبال جنگ و بهانه‌سازی از موضوع هسته‌ای ایران هستند، خودداری کند.

موضوع احمد بیضایی به عنوان یکی از

وظایف خارجه با جدیت پیگیری می‌شود

وی درباره بازداشت احمد بیضایی شهروند ایرانی بازداشت شده در ترکیه هم اظهار داشت: دیدار وزیر خارجه در راستای حمایت از اتباع ایرانی است که ممکن است در هر نقطه‌ای از دنیا مشکلی برایشان پیش آمده باشد و گرفتار شده باشند.

بقایی ادامه داد: موضوع ایشان و سایر هموطنانی که در هر جای دنیا دچار مشکلی شده باشند به عنوان یکی از وظایف وزارت خارجه با جدیت پیگیری می‌شود.

در هیچ مذاکره‌ای قرار نیست به صورت یکسویه از حقوق مسلم خودمان بگذریم

خبرنگاری با اشاره به اظهارات عراقچی در گفت‌وگو با الجزیره مبنی بر اینکه امکان دستیابی به یک توافق عادلانه وجود دارد ولی آمریکا شروط غیرقابل قبولی بیان کرده، از بقایی سؤال کرد که که آیا شروط جدیدی از سوی آمریکا مطرح شده؟ و اگر بنای مذاکرات باشد تیم مذاکره‌کننده ما تغییر خواهد کرد؟ که وی بیان کرد: هر وقت به آن مرحله برسیم در مورد مباحث مرتبط با گروه مذاکره‌کننده تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی افزود: الان شرایط و موضوعات مرتبط با مذاکره روشن است و امری نیست که بخواهیم تکرار کنیم. حقوق و منافع ملت ایران باید محترم شمرده شود. طرف‌های مقابل باید بپذیرند که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم حقوق بین‌الملل و بر اساس معاهده منع اشاعه حقوق غیرقابل کتمانی دارد و بدون تردید در هیچ مذاکره‌ای قرار نیست به صورت یکسویه از حقوق مسلم خودمان بگذریم.

بقایی ادامه داد: اگر این فهم، درک و این واقع‌نگری در طرف‌های مقابل ایجاد شود، می‌توانیم بگوییم که شرایط فراهم است و امکان اینکه گفت‌وگوی معناداری صورت گیرد وجود دارد، ولی در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم ما در آنجا قرار داشته باشیم.

روند بازرسی از بوشهر و راکتور تهران

در حال انجام است

خبرنگار خبرگزاری فارس با بیان اینکه رافائل گروسی باز هم ادعاهایی را مطرح کرده در خصوص تحرکات در برخی سایت‌های هسته‌ای ایران از طرف دیگر مطالبی را درباره حضور بازرسان این نهاد مطرح کرده، پیش از این آقای غریب‌آبادی گفته بودند که درخواست‌هایی از سوی آژانس برای بازرسی مطرح شده، از سخنگوی وزارت خارجه پرسید که آیا در حال حاضر بازرسی از آژانس در ایران حضور دارد؟ و آیا برنامه‌ و مذاکرات جدیدی درباره روند همکاری ایران و آژانس در دستورکار است؟ که بقایی پاسخ داد: اظهارنظرات متناقض حتما کمکی به روند همکاری‌های ما و آژانس نمی‌کند.

وی افزود: در مورد نحوه همکاری‌ها تکلیف خیلی روشن است. باز تأکید می‌کنم ما همچنان عضو معاهده منع اشاعه هستیم و متعهد به موافقتنامه پادمان هستیم و همزمان قانون مصوب مجلس را داریم که مسیر را روشن کرده است. مواردی که آژانس بخواهد بازرسی داشته باشد بر اساس آن رویه و شیوه‌نامه انجام می‌شود و شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری و مجوزهای لازم را صادر می‌کند.

بقایی با بیان اینکه هفته گذشته به این موضوع اشاره کردم که بازرسی از برخی از تأسیسات هسته‌ای ما مثل نیروگاه بوشهر برای سوختگذاری لازم است و یا راکتور تحقیقاتی تهران برای تولید رادیوداروهای مصرفی بیماران امر متعارفی است که باید انجام شود، اظهار داشت: تا جایی که اطلاع دارم روند بازررسی از این دو سایت در حال انجام است.

از عملکرد افغانستان در موضوع حق‌آبه ناراضی هستیم

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤال دیگری بیان کرد: موضوع حق‌آبه موضوعی است که نسبت به عملکرد افغانستان ناراضی هستیم.

وی افزود: در عین حال از هر فرصتی استفاده کردیم که مقامات ذی‌ربط در افغانستان را مجاب کنیم به انجام تعهداتشان هم طبق معاهده هیرمند که ما یک معاهده مشخص با تعهدات مشخص نداریم. هم درباره هریرود. نبود موافقتنامه مکتوب درباره حق‌آبه هریرود به این معنا نیست که در این خصوص قاعده و قانون وجود

ندارد. بر اساس عرف بین‌الملل طرف بالادست تعهداتی دارد.

بقایی گفت: اخیراً شنیده‌ایم بند سلما برای کشت پاییزه باز شده و امیدواریم این جریان به سد دوستی برسد.