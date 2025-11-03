سخنگوی سپاه با اشاره به وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی تأکید کرد: دشمن امروز در شرایط جنگی قرار ندارد؛ مشکل او تنها کمبود مهمات نیست بلکه از نظر فناوری نیز ناتوان است. با وجود دسترسی کامل به توان صنعتی و تسلیحاتی غرب، نتوانست از خود دفاع کند و اکنون نیز در همین وضعیت قرار دارد.

سردار علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه تلویزیونی ماجرای جنگ با اشاره به جزئیات ترور شهید اسماعیل هنیه و پاسخ متقابل ایران گفت: عامل ترور، موشکی بود که از فاصله‌ای مشخص پرتاب شد و مستقیماً به پنجره محل اقامت شهید هنیه برخورد کرد و به ایشان اصابت کرد.

وی افزود: در لحظه اصابت، شهید هنیه در حال مکالمه تلفنی بود و موشک دقیقاً از همان جهت وارد شد.

سخنگوی سپاه ادامه داد: پس از این ترور، جلسه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و جمع‌بندی آن بود که حتماً باید پاسخ داده شود. اختیار زمان پاسخ نیز به نیروهای مسلح واگذار شد.

وی توضیح داد: یکی از دلایل این تصمیم، رفع برخی مشکلات فنی و عملیاتی در وعده صادق ۱ بود؛ به‌گونه‌ای که در فاصله میان وعده صادق ۱ و ۲، تیم شهید حاجی‌زاده معادل کار یک‌ساله را در مدت دو ماه انجام داد.

سردار نائینی با بیان اینکه دولت در اجرای عملیات‌های وعده صادق ۱ و ۲ هیچ مخالفتی نداشت، گفت: اختلاف‌نظرها تنها درباره مبدأ اجرای عملیات بود؛ برخی معتقد بودند پاسخ باید از محور مقاومت داده شود. این اختلاف‌نظر حتی در میان بخش‌هایی از نیروهای مسلح نیز وجود داشت، اما در نهایت تصمیم نهائی اتخاذ شد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به آمادگی کامل سپاه پیش از آغاز درگیری تصریح کرد: در روزهای منتهی به جنگ، آرایش سپاه کاملاً جنگی بود. سفر یک روز قبل از شهادت سردار سلامی به بندرعباس نیز با هدف آمادگی برای جنگ انجام شد.

به گفته سخنگوی سپاه، دو روز پیش از آغاز جنگ، سردار سلامی اعلام کرده بود که توان فنی موشکی ایران پس از وعده صادق ۲ حداقل ۴۰ درصد ارتقا یافته و این ارتقا در جنگ اخیر خود را نشان داد.

سردار نائینی تأکید کرد: ما در این نبرد غافلگیر نشدیم؛ شهیدان حاجی‌زاده و سلامی در محل کار خود هدف قرار گرفتند، یعنی آرایش نظامی برقرار بود.

وی افزود: پس از هدف قرار گرفتن فرماندهان در ساعت چهار صبح، عملیات پهپادی آغاز شد و همان شب نیز حملات موشکی انجام گرفت.

سخنگوی سپاه ادامه داد: در روز هشتم جنگ فقط یک موشک شلیک کردیم تا به رژیم صهیونیستی پیام دهیم که حتی توان رهگیری یک موشک ما را هم ندارد. در مجموع، ۲۲ موج عملیات طراحی شد تا صهیونیست‌ها دائماً تجربه رفتن به پناهگاه را داشته باشند.

سردار نائینی با اشاره به برتری ایران در روزهای پایانی جنگ تصریح کرد: از روز پنجم تا هشتم، برتری مطلق در میدان نبرد با ما بود و روز آخر نیز پیروزی کامل حاصل شد.

وی اعلام کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه، حداقل ۸۰ پهپاد پیشرفته دشمن سرنگون شد. از روز سوم به بعد، با استفاده از توان سایبری و سلاح‌های سبک برد کوتاه، بر مشکل ریزپرنده‌ها غلبه کردیم.

به گفته سردار نائینی، به پایگاه آمریکایی «العدید» نیز ۱۴ موشک شلیک شد که شش مورد از آنها به هدف اصابت کرد.

وی ادامه داد: قدرت موشکی و پهپادی نیروی دریایی ما کمتر از نیروی هوافضا نیست، اما وقتی نیروی هوافضا به‌تنهائی قادر به مدیریت نبرد است، ضرورتی برای توسعه دامنه جنگ وجود ندارد.

سخنگوی سپاه با اشاره به وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی تأکید کرد: دشمن امروز در شرایط جنگی قرار ندارد؛ مشکل او تنها کمبود مهمات نیست بلکه از نظر فناوری نیز ناتوان است. با وجود دسترسی کامل به توان صنعتی و تسلیحاتی غرب، نتوانست از خود دفاع کند و اکنون نیز در همین وضعیت قرار دارد.