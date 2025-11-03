در برابر ترویج تشکیلاتی ناهنجاریهای اجتماعی و قانونشکنی مشهود به وظیفه خود عمل کنید
رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی ترویج ناهنجاریهای اجتماعی به صورت تشکیلاتی باشد و عناصر دخیل در آن، سَر و سِری با دشمن دارند، دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضائی باید اقدامات مقتضی را انجام دهند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست دیروز شورایعالی قوه قضائیه، با اشاره به مبحث ناهنجاریهای اجتماعی، بیان داشت: لازم است همه دستگاهها و مسئولان و متولیان کشور، به ویژه صاحبان قلم، تریبون و کلام و دارندگان امکانات تبلیغاتی، صداوسیما و سایر رسانهها و غیره، در قضیه مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، قدمهای بلندتری را بردارند و همگان خود را در این قضیه مسئول بدانند. طبیعتاً در مواردی که ترویج ناهنجاریهای اجتماعی به صورت تشکیلاتی صورت میگیرد و عناصر دخیل در آن، سَر و سِری با دشمن دارند، دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی و قضائی وظیفهمند و مسئول هستند تا اقدامات مقتضی را در قبال آنها انجام دهند.
محسنی اژهای افزود: دادستان کل کشور و سایر مسئولان ذیصلاح قضائی در این قضیه، چنانچه دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی نیازمند کمک و مساعدت بودند، حتماً دریغ نورزند و همگان دست در دست هم دهیم تا این ناهنجاریهای اجتماعی را کنترل کنیم.
وی تصریح کرد: در حوزه ناهنجاریهای اجتماعی، در مواردی، برخی افراد در ملاءعام قانونشکنی میکنند و مرتکب جرم مشهود میشوند؛ در اینگونه موارد ضابطین وظیفه خاص دارند؛ دادستانها مسئولیت دارند؛ امیدواریم که همه ما بتوانیم عامل به وظایف خود باشیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۲ در جلساتی خطاب به ضابطین و دستگاههای اطلاعاتی تاکید کردم که در قبال موارد و مصادیق آشکار ناهنجاریهای اجتماعی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و در همان مقطع زمانی تصریح داشتم که قوه قضائیه از اقدامات قانونی ضابطین و دستگاههای اطلاعاتی در این عرصه، با جدیت حمایت میکند؛ همان زمان تاکید کردم با توجه به قوانین موجود عمل شود و متوقف تصویب قانون و لایحه جدید نباشند اکنون نیز به دادستان کل کشور دستور میدهم که با فرمانده فراجا و مسئولین ذیربط در این حوزه جلساتی را برپا کند؛ من نیز از دستگاههای اطلاعاتی پیگیر هستم تا موارد و مصادیق تشکیلاتی و مرتبط با دشمن در حوزه ناهنجاریهای اجتماعی را اعلام کنند.
به قصور و تقصیر افراد در بانک آینده رسیدگی شود
محسنی اژهای در ادامه نشست دیروز با اشاره به مبحث ناترازی بانکها و اقدامات مرتبط با فرآیند موسوم به «گزیر» بانک آینده، گفت: در ارتباط با مبحث ناترازی بانکها، قدمی ولو با تأخیر زیاد برداشته شد؛ دیروز مجدداً برخی از مسئولین ذیربط در فرآیند «گزیر» بانک آینده را خواستم و خطاب به آنها تاکید کردم که در این فرآیند با دقت و سرعت عمل شود؛ حسب تجربیاتی که دارم، در جلسه دیروز، نکات لازم و مصداقی را خطاب به دستاندرکاران فرآیند گزیر بانک آینده درخصوص اتقان در کار و پیشگیری از بروز مسائل و اشکالات احتمالی، مطرح کردم و اذهان آنان را به سنگینی و اهمیت کار، توجه دادم.
وی ادامه داد: تاکید مؤکد و مجدد دارم که در قضیه بانک آینده، تمام تلاشها باید معطوف به آن باشد که حق هیچ فردی اعم از کارکنان و سپردهگذاران بانک مزبور ضایع نشود و مشکلی برای طرف قراردادهای این بانک پدید نیاید؛ قطعاً کسانی نیز که در این قضیه، قصور و تقصیر داشتند، وفق قوانین و ضوابط به مسائلشان رسیدگی میشود. دادستان کل کشور نیز در این رابطه، پیگیریهای لازم را داشته باشد و چنانچه نیاز است هشدارها و انذارهای لازم را ارائه دهد. سایر مسئولان ذیصلاح قضائی نیز در قضیه مورد اشاره، حمایتها، هدایتها و نظارتهای لازم و مقتضی را داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: از بانک مرکزی میخواهیم در موارد احتمالی مشابه و اینچنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد. بانک مرکزی در قبال وظایف و مسئولیتهایش در حوزههای پولی و بانکی و ارزی، توجه ویژهای را داشته باشد و از ابتدا، جلوی بروز مسائل و مشکلات در این حوزهها را بگیرد تا کار به جاهای باریک نکشد.
انتشار جعلیات در مورد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به انتشار اکاذیب و جعلیاتی در مورد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، از ناحیه معاندین، گفت: رژیم غاصب و متجاوز صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، به هیچ یک از اهداف و اغراض ضدایرانیشان دست نیافتند؛ از همینرو درصدد هستند با انتشار و پخش شایعات و اکاذیب، فتنهانگیزی کنند و اذهان مردم و مسئولان ما را مشوش سازند و ما را به خود مشغول کنند؛ بار دیگر تاکید میکنم که ما نباید در زمین دشمن بازی کنیم و باید بر مسائل و موضوعات اصلی و اولویتدار متمرکز باشیم. البته در قبال این شایعهپراکنیهای دشمن نیز نباید سکوت کرد، بلکه باید با تبیینگری، اجازه نداد تا اکاذیب و جعلیات منتشره از ناحیه دشمن در اذهان افراد جامعه رسوب کند.
دستور مجدد برای پیگیری وضعیت شهروند ایرانی زندانی در ترکیه
وی در ادامه سخنانش در نشست دیروز با اشاره به ادامه بازداشت یک متخصص و محقق ایرانی به نام «احمدرضا بیضایی» در کشور ترکیه و ضمن تصریح بر اینکه این استاد دانشگاه ایرانی، برادرِ شهید مدافع حرم «محمودرضا بیضایی» است و از بهمن ماه سال گذشته در استانبول بازداشت شده است و هنوز هم آزاد نشده است، خطاب به معاون امور بینالملل قوه قضائیه دستور داد تا پیگیریهای لازم را در این رابطه به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه به موضوع دستگیری برخی اشخاص و ایرانیان ظلمستیز، به بهانههای مختلف از جمله حمایت از فلسطین در کشورهایی نظیر فرانسه اشاره کرد.