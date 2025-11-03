۲۰ کشته در تصادف اتوبوس و کامیون

در اثر برخورد رو در رو بین یک اتوبوس و یک کامیون کمپرسی حامل شن و ماسه در ایالت تلانگانا در جنوب هند، حداقل ۲۰ نفر کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تودی، این حادثه در بزرگراه نزدیک میرزاگودا در چولا از منطقه رنگردی، حدود ۵۸ کیلومتری غرب حیدرآباد، مرکز تلانگانا، رخ داد.

یک مقام پلیس گفت: صبح دوشنبه، یک کامیون حامل شن و ماسه با یک اتوبوس شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای ایالتی تلانگانا (TSRTC) در نزدیکی روستای میرزاگودا در چولا در بزرگراه ملی حیدرآباد- بیجاپور برخورد کرد و ۲۰ نفر کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

جان‌باختگان شامل رانندگان کامیون و اتوبوس و یک دختر سه ماهه هستند.

ماهش باگوات، مقام ارشد پلیس، به رسانه‌ها گفت که در زمان تصادف ۷۲ نفر در اتوبوس بودند.

باگوات گفت: تصادف از رو‌به‌رو رخ داده است. به نظر می‌رسد که کامیون کمپرسی با سرعت بسیار بالایی در حال حرکت بوده و به اتوبوس برخورد کرده است. طبق گفته راننده، حدود ۷۲ نفر در اتوبوس بوده‌اند و ما در حال بررسی این موضوع هستیم.

به گفته پلیس، این تصادف به حدی شدید بوده که قسمت جلوی اتوبوس کاملاً خرد شده و چندین تن شن روی آن ریخته و چندین مسافر در داخل آن محبوس شده و درجا کشته شده‌اند.

بلافاصله پس از حادثه، پلیس و تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه شتافتند و عملیات امدادرسانی گسترده‌ای را با استفاده از سه دستگاه خاکبرداری برای پاکسازی آوار و بیرون کشیدن بازماندگان آغاز کردند.

تصادفات جاده‌ای مرگبار در هند رایج است که اغلب به دلیل اضافه بار، وضعیت بد جاده‌ها و رانندگی بی‌احتیاط رخ می‌دهد.