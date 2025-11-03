در پی زمین‌لرزه ۶.۳ ریشتری بامداد دوشنبه در نزدیکی شهر «مزار شریف» در شمال افغانستان، دست‌کم ۲۰ کشته و ۳۸۰ زخمی گزارش شده است و احتمال افزایش تلفات نیز وجود دارد.

به گزارش ایسنا، سازمان زمین‌شناسی ایالات‌متحده اعلام کرد این زلزله در عمق ۲۸ کیلومتری زمین و در نزدیکی مزار شریف رخ داده است که جمعیتی حدود ۵۲۳ هزار نفر دارد.

یکی از مقامات محلی در این‌باره گفت: تا اوایل صبح دوشنبه در مجموع ۱۵۰ زخمی و هفت کشته گزارش شده بود و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند. با این حال آمار تلفات و زخمی‌ها در ساعات بعد به‌روزرسانی شده است و همچنان احتمال افزایش شمار فوتی‌ها و مصدومان وجود دارد.

او گفت آماری که از سوی مقامات و منابع رسمی اعلام می‌شود براساس گزارش‌های بیمارستانی جمع‌آوری ‌شده است.

وزارت دفاع طالبان افغانستان نیز اعلام کرد بخش‌هایی از ولایت‌های «بلخ» و «سمنگان» بیشترین آسیب را دیده‌اند و منجر به مرگ تعدادی از شهروندان شده است.

به گزارش رویترز، در بیانیه‌ای آمده است تیم‌های امداد و نجات نظامی و کمک‌های اضطراری بلافاصله به منطقه حادثه رسیده و عملیات نجات مردم، انتقال مجروحان و کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده را آغاز کرده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تیم‌های امداد و نجات فعال هستند و ممکن است تعداد کشته‌شدگان و مجروحان افزایش یابد.

«شرافت زمان» همچنین در بیانیه‌ای تاکید کرد: تیم‌های بهداشتی به منطقه رسیده‌ و تمام بیمارستان‌های اطراف در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.