کد خبر: ۳۲۱۶۰۰
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد
کشف 216 تُن برنج احتکاری از یک شرکت معروف
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از یک باب انبار در جنوب تهران نزدیک به 216 تُن برنج احتکاری که متعلق به یکی از شرکتهای مطرح است؛ کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق شدند از یک باب انبار در جنوب تهران نزدیک به 216 تُن برنج احتکاری را کشف کنند، متاسفانه برنجهای احتکاری متعلق به یکی از شرکتهای مطرح است که در زمینه خریدوفروش برنج فعال است.
وی با ابراز اینکه برای این شرکت پرونده تعزیرات تشکیل شد و این شرکت به پرداخت مبلغ 11.5 میلیارد تومان جریمه محکوم شد، یادآور شد: هموطنان گرامی میتوانند بهمنظور مقابله جدی و همهجانبه با جرائم و مفاسد اقتصادی از جمله احتکار اخبار و اطلاعات خود را درخصوص محتکران و محلهای احتکار کالا با شماره تلفن 096300 در میان بگذارند.