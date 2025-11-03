فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
کمیته امداد:

۷۳۲ میلیارد تومان صدقه در نیمه نخست امسال جمع‌آوری شد

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور‌ماه امسال 732 میلیارد تومان صدقه جمع‌آوری شد.
به گزارش کمیته امداد امام خمینی(ره)، حبیب‌اله آسوده اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۷۳۲ میلیارد تومان صدقه در بخش‌های مختلف جمع‌آوری و از این میزان ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۲۳۵ میلیارد تومان توسط مراکز نیکوکاری جمع‌آوری و صرف معیشت خانواده‌های نیازمند شد.
وی افزود: میزان صدقات پرداختی مردم نیکوکار در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۳۰درصد صدقات مردم از طریق روش‌های الکترونیکی و آنلاین و ۷۰درصد از روش‌های سنتی جمع‌آوری شده است.

