عبور از چراغ قرمز برای خودروی شخصی ۵ نمره منفی دارد
جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: رانندگان ناوگان عمومی در تخلفات حادثهساز دو برابر بیشتر نمره منفی دریافت میکنند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ سیاوش محبی اظهار داشت: نظام جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی با محوریت «تشدید نمرات منفی برای تخلفات حادثهساز» در حال اجرا است و در این طرح، رانندگان وسایل نقلیه عمومی و مسافری در صورت بروز تخلفات پرخطر، با نمرات منفی سنگینتری نسبت به رانندگان خودروهای شخصی مواجه میشوند. محبی با اشاره به اینکه هدف از این تفکیک، افزایش بازدارندگی و پیشگیری از تصادفات فوتی است، توضیح داد: برای نمونه، عبور از چراغ قرمز برای خودروهای شخصی
۵ نمره منفی و برای خودروهای عمومی و مسافربری ۱۰ نمره منفی به همراه دارد. همچنین سرعت غیرمجاز بیش از ۳۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز برای خودروهای شخصی ۵ نمره منفی و برای خودروهای عمومی و مسافربری ۱۰ نمره منفی ثبت میکند. وی تأکید کرد: رانندهای که مجموع نمرات منفیاش به سقف قانونی برسد، گواهینامهاش توقیف و ملزم به گذراندن دورههای بازآموزی خواهد شد. هیچگونه چشمپوشی برای تخلفات حادثهساز وجود ندارد.
جانشین پلیس راه راهور با بیان اینکه ناوگان حملونقل عمومی روزانه جان دهها مسافر را برعهده دارد، افزود: رانندگان خودروهای عمومی تحت نظارت بیشتری قرار دارند و حساسیت در رفتار رانندگی آنها بالاست؛ اما بررسیها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از تصادفات منجر به فوت توسط وسایل نقلیه شخصی رخ میدهد، از همینرو رویکرد پلیس، افزایش بازدارندگی در تخلفات پرخطرِ رانندگان شخصی است.
محبی خطاب به رانندگان گفت: عبور از چراغ قرمز یا سرعت غیرمجاز فقط چند ثانیه صرفهجویی نیست؛ ممکن است یک عمر پشیمانی باشد. نمره منفی، ابزار تنبیهی پلیس نیست؛ ابزاری برای حفظ جان شما و دیگران است.