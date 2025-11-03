بررسی شایعات پیرامون مرگ جوانی با نام امید در رسانه‌های معاندین، با هدف القای اینکه وی به دلیل انتشار برخی محتوا‌ها در فضای مجازی کشته شده است، نشان می‌دهد ادعا‌های منتشر شده صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، روز یکشنبه خبر فوت یک جوان اهل شهرستان الیگودرز استان لرستان به نام امید در رسانه‌ها منتشر شد. جسد این جوان در خودروی شخصی خود در حالی که اسلحه‌ای در دست داشت و به سرش شلیک شده بود، کشف شده است.

همزمان با انتشار خبر فوت این جوان، برخی رسانه‌ها و صفحات مجازی مرتبط با ضدانقلاب با بازنشر محتوای صفحه شخصی امید در فضای مجازی مدعی شدند این فرد به دلیل اظهارات انتقادآمیز مورد پیگرد قضائی قرار گرفته و به طرز مشکوکی به قتل رسیده است.

اما پیگیری‌های خبرگزاری میزان از دادستانی مرکز استان لرستان نشان می‌دهد، این فرد هیچ پرونده‌ای در دستگاه قضائی نداشته و نامبرده به دلیل انتشار برخی تصاویر و مطالب در صفحه شخصی خود هیچ‌گاه تحت تعقیب نیز قرار نگرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در رابطه با فوت این جوان و اقدامات قضائی انجام شده، گفت: در پی گزارش اولیه مبنی بر خودکشی یک جوان با استفاده از سلاح گرم، بلافاصله عوامل انتظامی و قضائی در محل حاضر شده و تحقیقات مقدماتی آغاز شد.

علی حسنوند با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده افزود: پرونده قضائی با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمع‌آوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند.

حسنوند با اشاره به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی پیرامون تشکیل پرونده قضائی برای فرد مذکور، اعلام کرد: هیچ‌گونه پرونده‌ای برای مرحوم در مراجع قضائی لرستان تشکیل نشده است.

وی تصریح کرد: انتشار اخبار غیرمستند و گمانه‌زنی‌های بی‌پایه در فضای مجازی نه‌تنها موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند تبعات حقوقی برای منتشرکنندگان آن به همراه داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان تأکید کرد: دستگاه قضائی با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد و نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل تحقیقات، به اطلاع عموم خواهد رسید.