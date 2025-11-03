فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
حکم اعدام متجاوز به‌ عنف در پوشش مسافرکش در میناب اجرا شد

فردی که در پوشش مسافرکش اقدام به تجاوز به عنف در شهرستان میناب استان هرمزگان کرده بود، به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، فردی که در پوشش مسافرکش اقدام به تجاوز به عنف در شهرستان میناب استان هرمزگان کرده بود، پس از طی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد.
این فرد در شهرستان میناب در پوشش مسافرکش با خودروی شخصی، دو نفر از بانوان را سوار خودرو کرده و پس از تغییر مسیر و توقف در محیط خلوت دور از جاده اصلی، قربانیان خود را با چاقو تهدید و اقدام به تجاوز کرده بود.
یکی از قربانیان این راننده شیطان‌صفت خانم متاهل و باردار بود که پس از مراجعه به مطب پزشک، قصد عزیمت به منزل داشته و مورد آزار قرار گرفته بود. پس از شکایت شاکیان، پرونده در دادگاه کیفری یک در مسیر تحقیقات قرار گرفت و دادگاه با حضور متهم و وکیل وی و شکات برگزار شد.
براساس نتایج آزمایش‌هایDNA و گواهی پزشکی قانونی و همچنین سایر شواهد و مستندات موجود در پرونده از جمله بررسی دوربین‌های مداربسته در طول مسیر‌های ربایش، دادگاه انتصاب بزه را محرز تشخیص داد و حکم به اعدام وی در ملأعام صادر شد. با درخواست فرجام‌خواهی متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
 پس از رد فرجام‌خواهی متهم در دیوان عالی کشور و تایید حکم صادره، در نهایت حکم اعدام این متجاوز به عنف اجرا و به دار مجازات آویخته شد.

