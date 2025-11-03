کد خبر: ۳۲۱۵۹۱
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۷
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
کلاس تاریخ معاصر
علیرضا زادبر: «بیانات امروز رهبر انقلاب یک کلاس تاریخ معاصر ایران بود. همانند یک معلم ایشان بدیهیات و وقایع دویست ساله را برشمردند. به تنباکو، قرارداد وثوق، کودتا و...اشاره کردند. در کمکاری ما و فقدان کتابخوانی بارها و بارها ایشان ناچار به توضیح و تکرار این بدیهیات شده است.»
مصداق بارز «هیهات مناالذله»
جواد آقایی: «فرمایشات امروز رهبر انقلاب با دانشجویان کاملا برآمده از شعار «هیهات مناالذله» بود! این حفظِ عزت و پس زدنِ ذلت، مغز استخوان و هویت مردم ایران است که دشمن را هم به درد آورده! کوچهبازاریاش میشود همین که «کدام ایرانی حاضر است در برابر یک مشت دلار ناموس خود را به اراذل بفروشد»؟!»
رابطه بیمعنا با آمریکا
نوید مستفیضی با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر انقلاب، نوشت: «قطع ارتباط ایران و آمریکا منطق دارد؛ وقتی آمریکاییها به کمتر از تسلیم ایران راضی نمیشن و همه مذاکرات، حملات، تحریمها و توطئههاشون علیه ایران با همین هدف پیش میبرن، رابطه معنی نداره.»
جمع خودباوریهای کوچک
سبحان برکتی نیز با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار با دانشآموزان، نوشت: «رهبری وقتی از «قوت مدیریتی و علمی» گفتند، منظورشان فقط ساختار اداری نبود. هر جوانی که در کار و علمش جدی باشد، عملاً دارد در برابر دشمن ایستادگی میکند. قدرت یعنی جمع خودباوریهای کوچک.»
جهش علمی با انقلاب اسلامی
محمدعلی آقایی: «از روزی که ایرانی در وطنش توسط پزشک بنگلادشی ویزیت میشد تا امروز که بیمار ایرانی با نانوداروی ساخت وطن درمان میشه، یک انقلاب اسلامی و یک آیتالله خامنهای فاصلهست».
قابلتوجه طرفداران نظریه کورتکس!
فردوس با انتشار تصویری از قهرمانی تیم رباتیک دانشآموزی ایران در آسیا نوشت: «تیم رباتیک دانشآموزی ایران مقام اول رو کسب کرد و بالاتر از چین و کرهجنوبی قرار گرفت. دیگه رده سنی و رشتهای نمونده که ایرانیها در اون افتخار کسب نکرده باشند! دست به دست کنید برسه به اون خودتحقیرایی که چشمشون روی این همه توانمندی و هوش بچههای ایرانی میبندن و میگن کورتکس ایرانیها نازکتر از بقیه مردم دنیاست!»
اثر بینظیر مرحوم سلحشور
کاربری نوشت: «به بهانه پخش سریال حضرت یوسف، درود و رحمتی هم بفرستیم بر فرجالله سلحشور که بدون ابتذالگویی چیزی ساخت که نه ایران، خیابانهای منطقه را هم خلوت کرد و آنقدر سرگرمکننده بود که در همین تونلهای حماس هم برای اسرای صهیون پخش میشد و حالش را میبردند.»
هم مسلمان؛ هم ایرانی
کاربری نوشت: «اگه تو اسلام گفته بودن یه روزی خودتون رو به شکل وحشتناک دربیارید، خون از سر و صورتتون راه بیفته و ماسکهای ترسناک به صورت بزنید و... میگفتن دین اسلام دین خشونته ما عربپرست نیستیم و این حرفا، ولی الان همین کارای مسخره رو به اسم هالووین انجام میدن و احساس باکلاسی میکنن.ادعای آریایی بودن هم دارن... افتخار میکنم هم مسلمانم و هم ایرانی.»