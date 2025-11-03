۴ هندبالیست ایران در جمع بهترینهای جهان
چهار ملیپوش هندبال ایران از نظر آماری در لیست بهترینهای مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان قرار گرفتند.
فدراسیون جهانی هندبال (IHF) پس از پایان نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان لیست بهترینهای این دوره را از نظر آماری منتشر کرد که براساس آن چهار ملیپوش ایران در چند بخش جزو بهترینها قرار گرفتند. حسین خجسته، دروازهبان ایران در بخش بهترین میانگین سیو با ۳۹ درصد سیو موفق در رده نخست قرار گرفته است. محمدرضا همتی در بخش برترین شوتزنها از نظر میانگین موفقیت با ۱۳ شوت موفق و میانگین ۱۰۰ درصد در رده اول قرار گرفته است. محسن هادیزاده در بخش توپربایی با ۷ توپربایی و در بخش برترین مدافعین با ۱۰ دفاع موفق در رده دوم قرار گرفته است. مهرشاد منصوری، دروازهبان ایران در بخش بیشترین تعداد سیو موفق با ۴۷ سیو در جایگاه دوم ایستاده است.
تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران با سه برد و دو باخت در مسابقات قهرمانی جهان که از ۲ تا ۹ آبان به میزبانی مراکش برگزار شد، به عنوان نهمی دست یافت.