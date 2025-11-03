خط بطلان «سفیران امید» بر ایرانستیزان ایران با این جوانان قلهها را فتح خواهد کرد
سرمقاله روزنامه اینترنتی رسانه سایت KHAMENEI.IR به موفقیت کاروان اعزامی ورزشی کشورمان به سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین 2025 و با تیتر خط بطلان «سفیران امید» بر روایت ایرانستیزان پرداخت.
پرونده حضور کاروان ورزش ایران در سومین دوره بازیهای جوانان آسیا در شرایطی بسته شد که کاروان ورزش ایران با کسب ۷۶ مدال (۲۲ طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز) و با رشد چشمگیر در مجموع مدالها و صعود ۱۶ پلهای نسبت به دوره قبل، در رده چهارم آسیا قرار گرفت. زینب شهریاری (تکواندو پومسه انفرادی)، بهداد نقیئی (تکواندو پومسه انفرادی)، زینب شهریاری، بهداد نقیئی (تکواندو پومسه میکس)، تیام دهپهلوان (وزن ۶۰ کیلوگرم MMA)، امیرمحمد حاتمیان (وزن ۶۰ کیلوگرم MMA)، امیرمهدی وظیفه (وزن ۸۰ کیلوگرم MMA)، وانیا فتحعلیپور (وزن ۵۵ کیلوگرم MMA)، باران جانی (وزن ۴۰- کیلوگرم مویتای)، روژان بهنامی (وزن ۴۸- کیلوگرم مویتای)، محمدمهدی غلامی (شنا)، امیرمحمد زرینکام (وزن ۷۱ کیلوگرم کشتی آزاد)، پارسا طهماسبی (وزن ۴۵ کیلوگرم کشتی آزاد)، تیم والیبال دختران، تیم والیبال پسران، تیم فوتسال دختران، تیم هندبال دختران، مهسا شکیبایی (وزن ۴۸ کیلوگرم جودو)، مرتضی حاج ملامحمدی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)، تورج خدایی (وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی ساحلی)، سینا شکوهی (وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی ساحلی)، محمد مهدی غلامی (شنا ۲۰۰ متر پروانه)، حسین یزدانی (دوضرب-دسته فوق سنگین وزنهبرداری) طلاییهای ایران در این رقابتها بودند.
این نتایج بهترین نتایج ایران در این رقابتها بود. اولین دوره رقابتها سال 2009 در سنگاپور برگزار شد و کاروان ایران با ۵۴ ورزشکار در این رقابتها شرکت کرد و با کسب یک مدال طلا، سه نقره و دو برنز در جایگاه یازدهم آسیا ایستاد. دوره دوم مسابقات سال 2013 در نانجینگ چین برگزار شد و ایران با ۷۹ ورزشکار در بازیها شرکت کرد و با کسب شش نقره و دو برنز در رده بیستم جدول مدالها قرار گرفت. در این دوره نیز حدود شانزده درصد از ورزشکاران اعزامی موفق به کسب مدال شدند.
درخشش سفیران امید در قاره کهن
حضور گسترده ورزشکاران در رشتههای مختلف به ویژه بانوان، تقویت زیرساختهای استعدادیابی و سرمایهگذاری در ردههای پایه، از مهمترین دلایل این جهش قابلتوجه به شمار میروند. درخشش کاروان «سفیران امید» در بحرین را میتوان نماد شکلگیری نسلی تازه از قهرمانان دانست؛ نسلی که توانسته با عملکردی امیدوارکننده، افق تازهای برای ورزش ایران ترسیم کند. استمرار این مسیر میتواند زمینهساز موفقیتهای بزرگتر در میادین آسیایی و جهانی و حتی حضور پرقدرتتر در رقابتهای المپیک در سالهای آینده باشد. قطعاً یکی از پدیدههای ورزش ایران در این دوره مسابقات رشتههای توپی بود که توانستند چندین قهرمانی را از آن خود کنند. تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختران با هدایت مربی کرهای توانست در این دوره مسابقات برای اولین بار به عنوان قهرمانی برسد. در والیبال پسران هم قهرمانی از آن ایران شد و بلندقامتان دختر و پسر ایران هر دو در بام آسیا ایستادند.
بازتاب موفقیت در سایت KHAMENEI.IR
در قسمتی از این مطلب آمده است: «مقایسه این میزان مدالآوری با دوره گذشته حاکی از یک رشد 950 درصدی در مجموع مدالهاست. این همه ماجرا نیست! حسب آنچه رسانهها عنوان کردهاند 47 درصد مجموع مدالهای کاروان ایران توسط دختران ایرانی کسب شده است. با این توضیحات کاروان ورزشی جوانان ایرانی پرافتخارترین سابقه خود را در این مسابقات رقم زده است. تحلیل این موفقیت در شرایط چند سال اخیر کشور از دو جهت حائز اهمیت است. نخست مقایسه وضعیت فعلی و واقعیتی است که در متن میدان و توسط دختران و پسران ایرانی رقم خورده با تصویری که نظام رسانهای بدخواهان و ایرانستیزان از وضعیت فعلی ایران ارائه میدهند.
طبق روایت بدخواهان، ایران امروز چیزی نیست جز یک اجتماع منفعل و دلمرده؛ جامعهای که آینده و فردایی برای خود نمیبیند. بر همین مبنا هم تلاش و نشاطی در آن جریان ندارد. از نگاه این منطق بدخواهانه، ایران امروز یک موجود ضعیف است که احتمالا نه تنها در ساحت ملّی بلکه در ساحت منطقهای و بینالمللی هم نه اینکه توانی نداشته باشد بلکه حتی اراده و انگیزهای هم برای کنشگری ندارد. حال این تصویر توهمی را مقایسه کنید با واقعیتی که جوانان ایرانی در همین یک سال اخیر نه فقط در ورزش بلکه حتی در میدان علم رقم زدهاند؛ یک واقعیت پرافتخار و بالنده و درست نقطه مقابل لفاظیهای بدخواهانه. جوان ایرانی در میدان مشغول پاسخ به گستاخیهاست.
نکته مهم دیگر آنکه این موفقیتهای درخشان در موقعیتی حاصل میآید که بدخواهان و ایرانستیزان در چند سال اخیر از هیچ تلاشی برای به کنج عزت راندن و شکستن کمر ایران فروگذار نکردهاند. از تحریم و فشار اقتصادی گرفته تا حتی جنگ و تجاوز نظامی. در اوج این فشارها و حرمانها و یأسآفرینیهاست که خروجی عملکرد جوانان ایرانی در میدانهای مختلف از علم و ورزش گرفته تا معرکه نظامی از حد عادی و معمولی فراتر میرود. او در این معرکه نه تنها قالب را تهی و میدان را خالی نکرده بلکه با قوتی بیش از پیش پای کار ایستاده؛ سرکنگبین دشمن صفرا فزوده. از افسر جوان دهه شصتی و دهه هفتادی نظامی پای سامانههای دفاعی و موشکی تا عضو تیم ملّی ورزشی کشور همه یک هدف مشترک دارند: بر افراشتن و اهتزاز پرچم ایران عزیز بهعنوان نماد امید و آزادگی و ایستادگی! نام کاروان ورزشی ایران را درست انتخاب کرده بودند. این جوانان به معنای واقعی کلمه سفیران امیدند و ایران فردا با این جوانان قلهها را فتح خواهد کرد.»