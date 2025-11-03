دانشآموزی که در راه حق فدا شد (حدیث دشت عشق)
دانشآموز شهید رضا سعیدی، پنجم دی سال ۱۳۵۰ در روستای رشک علیا از توابع شهرستان زرند چشم به جهان گشود. تحصیلات خود را تا پایان مقطع راهنمایی ادامه داد و سپس همراه با دیگر رزمندگان اسلام بهعنوان بسیجی در جبهه حضور یافت که در روز چهارم خرداد سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید، اما پیکر پاکش در خاک جبهه ماند و جاویدالاثر شد. پیکر پاک شهید رضا سعیدی در سال ۱۳۷۴ توسط نیروهای کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کشف شد و به وطن بازگشت.بسیجی شهید رضا سعیدی در سن ۱۷ سالگی به فیض شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش پس از تشییع، در گلزار شهدای روستای رشک علیا آرام گرفت. شهید رضا سعیدی در وصیتنامهاش نوشت: «شکر خدای بزرگ را که به من شعوری عنایت کرده تا حق را تشخیص دهم و سپاس میگذارم که به من قدرتی عطا فرموده تا در این راه گام بردارم. سلام بر رهبر عزیز و بر تمام کسانی که تقوا را پیشه کردهاند و فقط برای خدا قدم برمیدارند و روز و شب همانا شیر خروشانند و شبها عابدان بیدار. پدر و مادرم، اگر توفیق شهادت یافتم، برایمگریه نکنید و از خدای تبارک و تعالی طلب عفو برایم بکنید؛ چون هر قطره اشک شما مانند سوزنی است بر کف پای من. برای امام و رزمندگان اسلام دعا کنید.و ای کسانی که بر مزارم گرد میآیید، نگذارید خون شهیدان پایمال شود که روز قیامت و سلام مسئول میباشید. آن روز خیلی سخت است. برای کسانی که از من ناراضی هستید، از شما خواهش دارم مرا حلال گردانید.»