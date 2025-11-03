نایب‌رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران نسبت به کاهش سن بروز بیماری‌های اسکلتی عضلانی در جامعه هشدار داد.

احمد مؤذن‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش شیوع بیماری‌های اسکلتی ‌عضلانی در جامعه، نسبت به پایین آمدن سن بروز این مشکلات در کودکان و نوجوانان هشدار داد و بر ضرورت اصلاح سبک زندگی و افزایش فعالیت بدنی در میان اقشار مختلف جامعه تأکید و اظهار داشت: در سال‌های اخیر، بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان، ساییدگی مفاصل، دردهای ستون فقرات و دیسک کمر و گردن در سنین پایین‌تری نسبت به گذشته مشاهده می‌شود.

مؤذن‌زاده افزود: در نسل جدید، به دلیل فقر حرکتی، وابستگی بیش از حد به تلفن همراه و فضای مجازی، ضعف عضلانی، تغذیه نامناسب و چاقی، سن بروز مشکلات اسکلتی‌ عضلانی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این روند زنگ خطری جدی برای آینده سلامت جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تغییر ساختار جمعیتی کشور ادامه داد: در حال حاضر حدود 10 تا 12 درصد جمعیت ایران سالمند هستند، اما پیش‌بینی می‌شود تا سال 1420 این رقم به 20 تا 25 درصد افزایش یابد. با توجه به این روند، در صورت بی‌توجهی به آموزش و ترویج فعالیت‌های ورزشی و حرکتی، در دهه‌های آینده با موج گسترده‌ای از بیماری‌های عضلانی و مفصلی در میان سالمندان روبه‌رو خواهیم شد.

نایب‌رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران تأکید کرد: پیشگیری از بروز این مشکلات باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود؛ در غیر این صورت، افزایش مشکلاتی مانند ساییدگی مفاصل، مشکلات دیسکوپاتی و ضعف حرکتی در سنین میانسالی و سالمندی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

این فیزیوتراپیست با اشاره به نقش فعالیت فیزیکی و ورزش در حفظ سلامت عضلات و استخوان‌ها گفت: سلامت اسکلتی‌ - عضلانی حاصل مجموعه‌ای از عوامل، از تغذیه مناسب و کنترل وزن گرفته تا انجام فعالیت بدنی مستمر و رعایت اصول ارگونومی در زندگی روزمره است‌.

وی ادامه داد: بر اساس مقاله علمی منتشرشده اخیر در مجله لنست، انجام روزانه حدود 7 هزار قدم پیاده‌روی، برای افراد میانسال و سالمند توصیه می‌شود. پیاده‌روی با سرعت متوسط به بالا و یا پیاده‌روی سریع، به حفظ قوام استخوان، پیشگیری از ضعف عضلانی و بهبود سلامت قلبی‌ـ‌تنفسی کمک قابل توجهی می‌کند.

به گفته مؤذن‌زاده، استفاده از نرم‌افزارهای شمارش گام موجود در تلفن‌های همراه می‌تواند به پایش میزان تحرک روزانه کمک کند. همچنین به‌طور میانگین، انجام 40 تا 45 دقیقه پیاده‌روی روزانه با سرعت مناسب، نقش مؤثری در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های عضلانی و مفصلی و پوکی استخوانی دارد.

این فیزیوتراپیست با تأکید بر لزوم رعایت اصول ارگونومی در محیط کار و زندگی تصریح کرد: یادگیری نحوه صحیح نشستن، خوابیدن، برداشتن اجسام و تنظیم مناسب ارتفاع میز و صندلی، از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از مشکلات ستون فقرات و مفاصل است.

وی افزود: توصیه می‌شود افراد همان‌گونه که برای حفظ سلامت عمومی با پزشک خانواده مشورت می‌کنند، برای پیشگیری از آسیب‌های حرکتی نیز با فیزیوتراپیست خانواده خود در ارتباط باشند تا آموزش‌های لازم درباره فعالیت‌های ورزشی ایمن و راهکارهای حفاظت از مفاصل و ستون فقرات را دریافت کنند.

مؤذن‌زاده ادامه داد: پیشگیری از بیماری‌های اسکلتی‌ عضلانی باید از دوران کودکی آغاز شود. تقویت برنامه‌های ورزشی در مدارس، آموزش تمرین درمانی و حرکات اصلاحی و فرهنگ‌سازی درباره لزوم حفظ تحرک فیزیکی، کلید کاهش شیب بیماری‌های حرکتی در آینده است.

این فیزیوتراپیست با اشاره به شیوع بالای پوکی استخوان در زنان پس از یائسگی افزود: پوکی استخوان و شکستگی‌های ناشی از آن، از مهم‌ترین علل کاهش کیفیت زندگی سالمندان است و در مواردی می‌تواند عواقب مرگباری به‌همراه داشته باشد بنابراین آموزش ورزش و پیشگیری از پوکی استخوانی از سنین پایین باید به‌عنوان یک اولویت ملی مورد توجه سیاست‌گذاران سلامت قرار گیرد.