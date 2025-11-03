افزایش ایمنی خودرو با فناوری نانو گام جدید یک شرکت دانشبنیان
گروهی از فناوران ایرانی در یک شرکت دانشبنیان با بهرهگیری از فناوری نانویی موفق شدند گرانولهای مقاوم و ضد ضربهای را تولید کنند که در ساخت فومهای ایمنی خودرو به کار میرود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متخصصان یک شرکت دانشبنیان ایرانی موفق شدند با استفاده از فناوری نانو، گرانولهای مقاوم و ضد ضربهای تولید کنند که از آنها در ساخت انواع فومهای ضد ضربه و مقاوم مورد استفاده در صنعت خودروسازی بهره گرفته میشود. این دستاورد فناورانه با هدف کاهش آسیبهای ناشی از برخورد خودروها با موانع و حفاظت از جان سرنشینان طراحی و تولید شده است.
بر اساس اعلام اورژانس کشور، در سال گذشته نزدیک به یک میلیون نفر از هموطنان بر اثر حوادث رانندگی دچار جراحات شدند، بخش قابل توجهی از این آسیبها در اثر ضربه مستقیم افراد به بدنه خودروها رخ داده است. محصول جدید این شرکت دانشبنیان که ضربهگیر نانویی نام دارد، در خودروهای داخلی نصب شده و هنگام برخورد خودرو با جسم یا مانع، انرژی ضربه را جذب کرده و از آسیب به سرنشینان جلوگیری میکند.
فرآیند تولید این محصول در شرایط دما و فشار کنترلشده انجام میشود. پس از مرحله اولیه، مواد اصلی وارد راکتور شده و در فشار و دمای بالا اشباعسازی میشوند؛ سپس با افت ناگهانی فشار، گرانولها به پمپ انتقال یافته و در قالبهای مخصوص پخت قرار میگیرند تا قطعات نهائی تولید شوند. این قالبها در سایتهای مشتریان قرار دارد و با استفاده از گرانولهای تولیدشده، قطعات مورد نیاز نهائی را شکل میدهند.
در ساخت گرانولهای پلیمری از ذرات نانویی استفاده شده است که به افزایش استحکام، مقاومت در برابر ضربه و طول عمر بالاتر محصول کمک میکند. فناوران این شرکت اعلام کردند در فرمولاسیون محصول از چهار نوع ماده مختلف مبتنی بر فناوری نانو بهره گرفته شده است. این مواد نقش کلیدی در کنترل نفوذ و توزیع گاز در ساختار پلیمر دارند؛ به گونهای که گاز تزریقشده در راکتور بهصورت یکنواخت در ساختار پلیمر توزیع میشود و پیوندهای مقاومتری را شکل میدهد.
محصول نانویی تولیدشده با هندسهای پیچیده و وزن سبک، کاربردهای گستردهای در صنایع مختلف دارد. ازجمله در صنعت خودروسازی برای ضربهگیر خودروهای داخلی و در حوزه تجهیزات پزشکی برای بستهبندی اقلام حساس به دما مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته متخصصان، با ساخت و بومیسازی این محصول، وابستگی کشور به واردات قطعات مشابه کاهش یافته و زمینه توسعه فناوریهای نوین نانویی در حوزههای صنعتی، پزشکی و حملونقل فراهم شده است.