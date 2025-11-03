آثار و برکات امر به معروف در جامعه (حکایت خوبان)

امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر می‌فرماید: «مبادا نیکوکار و بدکار نزد تو منزلت مساوی داشته باشند (نسبت به هر دو بی‌تفاوت بوده و عکس‌العملی از خود نشان ندهی و نیکوکار را مورد تشویق و تقدیر و بدکار را تنبیه و عقوبت ننمایی) زیرا در صورت بی‌تفاوتی، نیکوکاران در کار خود هرچند نیکو است دلسرد و ناراحت می‌شوند، و دیگر به کارهای نیک رغبتی نشان نمی‌دهند. (اما در مقابل) بدکاران و مفسدان نیز جرأت پیدا کرده و درکارهای ناروای خود استوار می‌گردند»(1) امام باقر(ع) نیز می‌فرماید: دعوت به معروف و بازداشتن از منکرات، راه پیامبران و برنامه صالحان و فریضه بزرگی است که براساس آن واجبات الهی برپا می‌شود، راه‌ها امن می‌گردد، معاملات از راه مشروع انجام می‌گیرد، مال‌های غصبی به صاحبان خود برمی‌گردد، کشور اسلام‌ آباد می‌شود، از دشمنان، دادستانی می‌شود و کارها بر مبنای عدل استوار می‌گردد.(2)

