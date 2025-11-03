قیمت برنج در ایران 3 برابر نرخ جهانی است
عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج گفت: قیمت جهانی برنج باکیفیت، کیلویی یک دلار است اما مصرفکننده ایرانی به دلیل فقدان نظارتها، آن را سه برابر قیمت خریداری میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، شکاف قیمتی میان بازار جهانی و داخلی برنج در حالی به بیش از سه برابر رسیده که بررسیها نشان میدهد عوامل متعددی از جمله دلالی، سودجویی واردکنندگان، افزایش هزینه تولید و ساختار نامناسب کشاورزی در این گرانی نقش دارد.
«امیر آقاجانیان»؛ عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج، گفت: «در حالی که قیمت جهانی هر کیلوگرم برنج باکیفیت حدود یک دلار است برنج ایرانی با نرخ سه دلار عرضه میشود. قیمت تمامشده هر کیلو برنج طارم و هاشمی برای کشاورزان شمال کشور حدود ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است، اما در بازار، همین محصول با نرخ ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان به فروش میرسد.»
او با اشاره به نقش واسطهها و شبکه نامناسب توزیع گفت: «افزایش بیرویه قیمت بیش از آنکه ناشی از کمبود تولید باشد نتیجه فعالیت واسطهها و نبود نظارت مؤثر در بازار است. پس از صدور مجوز واردات، انتظار میرفت قیمتها تعدیل شود، اما ضعف در نظام توزیع و احتکار برخی سودجویان باعث شد بازار همچنان ملتهب بماند. اگر نظارت بر زنجیره واردات تا عرضه تشدید نشود و دلالی مهار نشود امکان کاهش قیمت در کوتاهمدت وجود ندارد».
گفتنی است، غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه اعلام کرد که یکی از واردکنندگان برنج، تنها از محل گرانفروشی، بیش از
۲۵۰ میلیون دلار سود غیرقانونی به جیب زده است. این اظهارنظر نشاندهنده وجود خلأهای جدی در نظارت بر واردات و قیمتگذاری است.