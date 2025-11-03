عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: هدف اصلی از اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید، رونق اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهای مختلف است.

«حاکم ممکان» عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازار به خبرگزاری تسنیم گفت: در راستای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن، قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در مجلس به تصویب رسید. این قانون به منظور مولدسازی سرمایه‌ها و هدایت آن‌ها به سمت تولید و رونق اقتصادی طراحی شد.

وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد نه تنها به افزایش تورم در این بخش‌ها دامن می‌زنند، بلکه مانع از فعال‌سازی واقعی سرمایه‌ها در حوزه تولید می‌شوند.

ممکان ادامه داد: بر اساس این قانون، هر خانوار می‌تواند اجازه داشته باشد که برای هر یک از اعضای خانواده بالای 18 سال، یک خودرو و مسکن داشته باشد.

همچنین، درخصوص سرمایه‌گذاری در ارز و طلا، افرادی که این دارایی‌ها را خریداری می‌کنند، باید حداقل دو تا سه سال آن‌ها را نگه دارند تا از نوسانات بازار و سودهای ناشی از خرید و فروش جلوگیری شود.

این نماینده بیان کرد: این قانون به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شده است تا با اجرای آن، اهداف اصلی و فلسفه وجودی قانون محقق شود. هدف اصلی از اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید و رونق اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهای مختلف است.

به گفته عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، بنابراین با اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هدایت نقدینگی به سمت تولید و بهبود محیط کسب‌وکار رقم خواهد خورد و این اقدامات می‌توانند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک کنند.

ممکان تاکید کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، به هیچ عنوان سرک کشیدن در حساب‌های شخصی افراد نیست بلکه راهکاری است که جلوی دلالی‌ها در کشور گرفته شود و به نوعی عدالت مالیاتی محقق شود.