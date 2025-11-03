فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۱۵۶۱
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

عبور شاخص کل بورس از سقف تاریخی

بازار سهام در دوازدهم آبان با جهش بیش از ۴۷‌ هزار واحدی شاخص کل و صعود شاخص هم‌وزن همراه شد تا بالاترین رکورد تاریخ بورس ایران ثبت شود.
به گزارش مهر، در پایان معاملات دیروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴۷ هزار و ۷۲۴ واحدی در عدد 
سه میلیون و ۲۶۵ هزار و ۳۳۸ واحد ایستاد.
شاخص هم‌وزن نیز با رشد هفت هزار و ۱۶۳ واحدی به سطح ۹۳۵ هزار و ۹۹۸ واحد رسید که نشان از رشد هماهنگ در اغلب نمادهای بازار دارد.
ارزش بازار کل بورس تهران دیروز به حدود 10 هزار میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز با 38 و دو دهم میلیارد سهم و ارزش بیش از 
۱۶۰ هزار میلیارد تومان از میانگین ماه‌های اخیر هم فراتر رفت.
درواقع بازار بورس سقف تاریخی خود را شکست و بالاترین رکورد تاریخ بورس ایران را ثبت کرد اما نتوانست ارزش کل بورس را به سقف تاریخی اردیبهشت امسال برساند. سقف تاریخی ارزش بورس تهران در 
۲۷ اردیبهشت امسال 10 هزار و 300 میلیارد تومان بود. در فرابورس، شاخص کل با افزایش ۱۹۹ واحدی به رقم ۲۸ هزار و ۲۲۱ واحد رسید. ارزش معاملات بازار اول و دوم حدود 15 و سه دهم هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه سه و هفت دهم هزار میلیارد تومان اعلام شد.
برخی تحلیلگران می‌گویند افزایش قابل توجه ارزش معاملات و رشد همزمان شاخص‌های اصلی، از چرخش نسبی نقدینگی به سمت بورس خبر می‌دهد. با این حال، دوام روند صعودی به عملکرد شرکت‌ها، ثبات سیاست‌های ارزی و کنترل انتظارات تورمی وابسته است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

یک تیر و دو نشان(یادداشت روز)

تربت بی‌نشانش نشانه راه است (به جای گفت و شنود)

اخبار ویژه

آذری جهرمی: حامیان دولت می‌خواهند خفه شوم و از گرانی انتقاد نکنم

اسرائیل در آستانه پرتگاه نیست، در خود پرتگاه است

مشکلات اصلی مردم گرانی، مسکن و اشتغال است اما بحث‌های سیاسیون غیر از این است

«اسب زین‌شده» حمل‌ونقل عمومی برای دوره بعد مدیریت تهران آماده شده است

سیزده آبان از نظر تاریخی روز افتخار و پیروزی است

۱۳ آبان یادآور حوادث سرنوشت‌ساز و ایجاد بسترهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است

اگر سفارت آمریکا تسخیر نشده بود امروز موشک و انرژی هسته‌ای نداشتیم