عبور شاخص کل بورس از سقف تاریخی

بازار سهام در دوازدهم آبان با جهش بیش از ۴۷‌ هزار واحدی شاخص کل و صعود شاخص هم‌وزن همراه شد تا بالاترین رکورد تاریخ بورس ایران ثبت شود.

به گزارش مهر، در پایان معاملات دیروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴۷ هزار و ۷۲۴ واحدی در عدد

سه میلیون و ۲۶۵ هزار و ۳۳۸ واحد ایستاد.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد هفت هزار و ۱۶۳ واحدی به سطح ۹۳۵ هزار و ۹۹۸ واحد رسید که نشان از رشد هماهنگ در اغلب نمادهای بازار دارد.

ارزش بازار کل بورس تهران دیروز به حدود 10 هزار میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز با 38 و دو دهم میلیارد سهم و ارزش بیش از

۱۶۰ هزار میلیارد تومان از میانگین ماه‌های اخیر هم فراتر رفت.

درواقع بازار بورس سقف تاریخی خود را شکست و بالاترین رکورد تاریخ بورس ایران را ثبت کرد اما نتوانست ارزش کل بورس را به سقف تاریخی اردیبهشت امسال برساند. سقف تاریخی ارزش بورس تهران در

۲۷ اردیبهشت امسال 10 هزار و 300 میلیارد تومان بود. در فرابورس، شاخص کل با افزایش ۱۹۹ واحدی به رقم ۲۸ هزار و ۲۲۱ واحد رسید. ارزش معاملات بازار اول و دوم حدود 15 و سه دهم هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه سه و هفت دهم هزار میلیارد تومان اعلام شد.

برخی تحلیلگران می‌گویند افزایش قابل توجه ارزش معاملات و رشد همزمان شاخص‌های اصلی، از چرخش نسبی نقدینگی به سمت بورس خبر می‌دهد. با این حال، دوام روند صعودی به عملکرد شرکت‌ها، ثبات سیاست‌های ارزی و کنترل انتظارات تورمی وابسته است.