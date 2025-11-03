کد خبر: ۳۲۱۵۵۹
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۶
ترجمه عربی کتاب «پرچمدار کوچک من» منتشر شد
از مشهد تا بغداد سفری برای تربیت حسینی
کتاب «صغیری حاملالرایه» ترجمه عربی اثر «پرچمدار کوچک من» نوشته فریده الیاسی است که با تلاش واحد بینالملل حسینیه هنر و توسط انتشارات دارالعصر عراق منتشر شد.
این اثر از هفته آینده در کتابفروشیهای عراق و ایران عرضه خواهد شد.
کتاب «پرچمدار کوچک من» که به همت خانه همبازی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تهیه و تولید شده، مجموعهای از تجربههای خلاق مادران در زمینه تربیت حسینی کودکان را در بر دارد.