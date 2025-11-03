از مشهد تا بغداد سفری برای تربیت حسینی

کتاب «صغیری حامل‌الرایه» ترجمه عربی اثر «پرچمدار کوچک من» نوشته فریده الیاسی است که با تلاش واحد بین‌الملل حسینیه هنر و توسط انتشارات دارالعصر عراق منتشر شد.

این اثر از هفته آینده در کتاب‌فروشی‌های عراق و ایران عرضه خواهد شد.

کتاب «پرچمدار کوچک من» که به همت خانه هم‌بازی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تهیه و تولید شده، مجموعه‌ای از تجربه‌های خلاق مادران در زمینه تربیت حسینی کودکان را در بر دارد.