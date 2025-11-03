فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۶
چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت» برگزار می‌شود

تجلیل از بانوان فعال هیئات دینی

چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت» با حضور فعالان میدان خدمت به آستان اهل ‌بیت(ع) و به انگیزه تجلیل از بانوان پیشکسوت، مدیر، سخنور و ستایشگران مجالس دینی آذرماه برگزار می‌شود.
حجت‌الاسلام مهدی خداجویان، مدیرعامل بنیاد با بیان این خبر گفت: جامعه بانوان فعال در عرصه هیئات دینی و ترویج مکارم اهل ‌بیت(ع) اگر موثرتر از مجالس مردانه و مردان فعال در این حیطه نباشند، حتماً کم‌اثرتر نیستند و ایمان ‌داریم که توانمندی بانوان نخبه و تأثیرگذاری ایشان قابل‌توجه و قدردانی است. وی با بیان ویژگی‌های چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت» افزود: اهدای «نشان فضه»(س) بخش نمادین قدردانی از بانوان گمنام و صاحب قدر و احترامی است که سال‌ها خالصانه به نقش‌آفرینی در افزایش معرفت اجتماعی به معارف اهل ‌بیت(ع) و خاندان عصمت و طهارت پرداخته‌اند. همچنین طرح اهدای «نشان وفا» نیز از طراحی‌های محتوایی این دوره است که ریزبینانه و با دقت نظر به نقش شخصیت‌های خدوم و کنشگری می‌پردازد که در کلان مسئله، امر راهبری دینی جامعه ایمانی را هدایت می‌کنند و فراتر از وظایف سازمانی و اداری به ترویج معارف اهل ‌بیت(ع) اهتمام دارند.
شایان ‌ذکر است چهارمین رویداد ملی بانوان بهشت، با اهدای نشان «فضه» و «وفا» در تهران 9 آذرماه 1404 در سالن همایش‌های مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی(سرچشمه) برگزار می‌شود و پس‌ازآن در تمام استان‌های کشور از بانوان فعال عرصه خدمت به اهل ‌بیت(ع) در قالب این طرح تجلیل و تکریم خواهد شد.

