انتشار غزل منتشر نشده رهبر انقلاب در یک نماهنگ

نماهنگی بر اساس یک غزل منتشر نشده از حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای به نمایش در‌آمد.

این نماهنگ در بخش نوجوان پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (Khamenei.ir) منتشر شده است.

متن این غزل به شرح زیر است:

با شب‌ستیزان دل همنوا کن

صبح است جانا شوری به پا کن

از ساغر صبح جان می‌تراود

جامی به دست آر کامی روا کن

در صبحگاهان دریاب خود را

از صبحدم وام، نقد صفا کن

افشان به دل‌ها عطر گل عشق

بگذر به هرکوی، کار صبا کن

در گام مقصود گام طلب نِه

سوی در دوست روی دعا کن

از کار دل‌ها بگشا گره‌ها

سرپنجه خویش مشکل‌گشا کن

رُو پاس میدار سعی کسان را

باری «امین» باش باری وفا کن