سرویس خارجی-

مدتی است که رسانه‌های رژیم اسرائیل خطی را می‌روند که به نظر برخی از ناظران، زمینه‌سازی برای حمله به عراق است. جنبش نجبا در پیامی ادعای رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر انتقال سلاح از عراق و سوریه به حزب‌الله لبنان را زمینه‌ساز اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه گروه‌های مقاومت دانست. مقام عراقی نیز تأکید کرد که بغداد در دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود

در برابر هرگونه تجاوز رژیم کوتاه نخواهد آمد.

به نظر می‌رسد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم آپارتاید اسرائیل، تنها راه خود بر باقی ماندن در قدرت را در التهاب و شرایط جنگی می‌بیند و این یعنی جنگ‌افروزی گزینه مورد علاقه صهیونسیت‌هاست و همواره در اراضی اشغالی خریدار خود را دارد. گویا میدان‌های گشوده جنگ کم است و این تشنه‌های جنگ به دنبال گشودن جبهه‌های جدید نیز هستند یا حداقل به دنبال تنفس در شرایط تهدیدات بیشتر هستند. رسانه‌های اسرائیلی، از جمله سه رسانه «جروزالم‌پست»، «والا» و «معاریو»، در گزارش‌هایی مدعی شدند: «حمله‌ای خطرناک از مبدأ گروه‌های شیعی عراق، اسرائیل را تهدید می‌کند. جنبش نجبا به‌عنوان تهدیدی نوظهور، در ردیف اول این ماجراجویی قرار گرفته است. این امر موجب نگرانی نهادهای امنیتی شده است. گروه‌های عراقی ارتباط نزدیکی با حزب‌الله دارند و قبلاً هم با موشک و پهپاد به اسرائیل ضربه زده‌اند...» جنبش نجبا در پیامی ادعاهای رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر انتقال سلاح از عراق و سوریه به حزب‌الله لبنان و احتمال وقوع حمله‌ای خطرناک از سوی گروه‌های شیعی عراق علیه اراضی اشغالی را زمینه‌ساز اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه گروه‌های مقاومت عراق و حزب‌الله لبنان دانست. جنبش نجبا انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های صهیونیستی، از جمله سه رسانه عبری جروزالم‌‌پست، والا و معاریو با ادعای اینکه حمله‌ای خطرناک از مبدأ گروه‌های شیعی عراق، اسرائیل را تهدید می‌کند را بخشی از آماده‌سازی افکار عمومی توسط آمریکا رژیم صهیونیستی برای اقدام علیه حزب‌الله لبنان و مقاومت عراق دانست. کانال رسمی جنبش نجبا در تلگرام با انتشار این مطلب نوشت: «در روزهای اخیر نیز گزارش‌هایی از انتقال سلاح از طریق عراق و سوریه به حزب‌الله لبنان توسط دستگاه اسرائیل منتشر شده است؛ همه این موارد را می‌توان بخشی از پازل آماده‌سازی افکار عمومی برای توجیه ضرباتی به حزب‌الله و یا مقاومت عراق دانست.»

به گزارش «ایسنا»، «عصام شاکر»، عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، در سخنانی اعلام کرد هرگونه حمله‌ای به خاک عراق از سوی رژیم صهیونیستی با واکنش قاطع دولت بغداد روبه‌رو خواهد شد. شاکر در گفت‌وگو با خبرگزاری عراقیِ «المعلومه» تصریح کرد: «عراق در حفظ امنیت و ثبات کشور و دفاع از منافع ملی خود هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت. تهدیدات رسانه‌ای و شایعات درباره هدف قرار گرفتن عراق، نشان‌دهنده وجود یک برنامه شوم برای ضربه زدن به امنیت و ثبات کشور است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.» وی خواستار اتحاد همه احزاب سیاسی و نهادهای امنیتی برای اتخاذ موضعی واحد در برابر تهدیدات خارجی شد و هشدار داد که هرگونه تجاوز به عراق نه‌تنها پیامدهای داخلی، بلکه اثرات منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال خواهد داشت. شاکر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت‌پذیری نشان دهد و از سیاست‌هایی که موجب تشدید آشوب در منطقه می‌شود، حمایت نکند. وی خطاب به دولت آمریکا گفت: «کاخ‌سفید باید پیش از دیگران اهمیت سیاست‌های حمایت بی‌قید و شرط از برخی طرف‌ها را درک کند، زیرا ادامه این سیاست‌ها تنش‌ها را تشدید و بحران‌ها در منطقه، به ویژه جنایات علیه غیرنظامیان در فلسطین، را عمیق‌تر می‌کند.»

فتنه‌انگیزی امارات

خبر دیگر نیز آن‌که عضو ائتلاف «حاکمیت» عراق فاش کرد که امارات و کشورهای دیگری متعهد به حمایت مالی از ایجاد «اقلیم الانبار» با هماهنگی صهیونیست‌ها شده‌اند. «احمد فرج الدلیمی» عضو ائتلاف «حاکمیت» عراق به خبرگزاری «المعلومه» گفت: «دولت امارات به شخصیت‌های عراقی مخالف دولت اطلاع داده که هزینه‌های برگزاری نشست‌های حامی پروژه ایجاد اقلیم الانبار و اختصاص مبالغ مالی هنگفت به شخصیت‌ها را برعهده می‌گیرد که این پروژه را با هماهنگی دولت اقلیم کردستان و حمایت آمریکا و هماهنگی سازمان‌های صهیونیستی که مقر آنها در اربیل است، اجرا می‌کنند. این سازمان‌ها پیشنهادهای امارات برای دعوت به ایجاد اقلیم الانبار و برگزاری نشست‌های آن در داخل و خارج عراق را هماهنگ می‌کنند. دولت امارات مذاکرات محرمانه‌ای با شخصیت‌های سیاسی و عشایری برگزار کرده که مکلف به مأموریت تماس‌های فشرده برای تبلیغ ایجاد اقلیم الانبار و اختصاص مبالغ مالی به شخصیت‌های حامی این پروژه و تشکیل کمیته‌هایی برای برگزاری نشست‌های مردمی در استان‌های اقلیم کردستان و ترکیه هستند.» گویا امارات تنها در سودان فتنه‌انگیزی نمی‌کند و هرجا دستش برسد آتش فتنه را روشن می‌کند!‌