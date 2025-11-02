وزارت دفاع روسیه زیردریایی هسته‌ای مرموز این کشور با نام «خاباروفسک» در شهر سورودوینسک را به آب انداخت؛ سلاحی 120 متری که ناتو به‌شدت به‌دنبال اطلاعاتی از آن بوده است.

در میانه تشدید تنش‌ها بین ناتو و روسیه بر سر جنگ اوکراین ارتش روسیه از یک زیردریایی مرموز هسته‌ای این کشور رونمایی کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روز شنبه (به وقت مسکو) زیردریایی هسته‌ای جدید خود به نام «خاباروفسک» را در مراسمی در شهر سورودوینسک به آب انداخته است. «خاباروفسک» به عنوان اولین زیردریایی سری تولید انبوه روسیه برای حمل پهپادهای زیرآبی هسته‌ای «پوسایدون» شناخته می‌شود و نمادی از تقویت توان دریایی مسکو در اقیانوس‌ها به‌شمار می‌رود. به گزارش مشرق گفته می‌شود این زیردیایی غول‌پیکر (با ۱۲۰ متر طول) می‌تواند تا ۱۲ فروند زیردریایی بدون سرنشین ««پوسایدون» را حمل کند، سلاحی مرگبار که برای انجام حمله اتمی در زیر دریا طراحی شده است.

روایت روسیه

گزارش‌های رسانه‌های تخصصی و دولتی روسیه «خاباروفسک» را زیردریایی‌ای ویژه و نسبتاً بزرگ توصیف کرده‌اند که از بدنه بازمهندسی‌شده بهره می‌برد و با هدف حمل وسایل زیرآبی دوربرد و رباتیک ساخته شده است. هرچند جزئیات دقیق محرمانه است و آن را به «معمایی‌ترین و مرموزترین زیردریایی روسیه» تبدیل کرده است. تحلیلگران نظامی بین‌المللی می‌گویند حضور زیردریایی‌های ویژه حامل پهپادهای زیردریایی و سامانه‌های رباتیک می‌تواند الگوی عملیات زیرسطحی و بازدارندگی راهبردی را تغییر دهد و ابعاد تازه‌ای به رقابت زیرسطحی میان قدرت‌های بزرگ بیفزاید. براساس گزارش منابع خبری روسیه «خاباروفسک» می‌تواند تا ۱۲ فروند زیردریایی بدون سرنشین ««پوسایدون» را حمل کند، سلاحی که برای حمله اتمی طراحی شده است. اما پوسایدون سلاحی منحصربه‌فرد است که تنها ارتش روسیه مالک آن است؛ این وسیله نقلیه زیرآبی (UUV) به منظور اجرای عملیات تهاجمی استراتژیک علیه ناوگان دریایی دشمن یا اهداف ساحلی طراحی شده و اخیراً در نوامبر ۲۰۲۵، آزمایش‌های موفقی را پشت‌سر گذاشته است. این سیستم با بهره‌گیری از یک راکتور اتمی کوچک، امکان حرکت با سرعت بالا (تا حدود

۱۸۵ کیلومتر در ساعت) و در عمق‌های زیاد (تا ۱۰۰۰ متر) را برای مسافت‌های طولانی هزاران کیلومتری فراهم می‌کند، بدون نیاز به سوخت‌گیری مجدد. این ویژگی، برد عملیاتی نامحدود و دشواری در رهگیری آن را تضمین می‌نماید. این زیردریایی بدون سرنشین همچنین قادر به حمل سرجنگی اتمی با قدرت انفجاری ۲ مگاتن (هزاران برابر قدرت بمب اتمی هیروشیما) است. در صورت انفجار، علاوه بر اثرات انفجاری مستقیم، موج‌های رادیواکتیو گسترده‌ای ایجاد می‌شود که می‌تواند صدها

کیلومتر از نواحی ساحلی را آلوده و ویران سازد- پدیده‌ای معادل با «سونامی اتمی».

محرمانگی کامل

زیردریایی هسته‌ای «خاباروفسک»، به عنوان اولین واحد از کلاس پروژه ۰۹۸۵۱ نیروی دریایی روسیه، به دلیل نقش استراتژیک و حساس خود در حمل و پرتاب پهپادهای زیرآبی هسته‌ای «پوسایدون»، جزئیات فنی و عملیاتی گسترده‌ای از آن محرمانه و طبقه‌بندی‌شده باقی مانده است. این طبقه‌بندی، بخشی از سیاست‌های امنیتی روسیه برای حفظ برتری نظامی در برابر رقبای جهانی، به ویژه در حوزه تسلیحات هسته‌ای دریایی است. براساس گزارش ها اطلاعات عمومی موجود عمدتاً بر پایه تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های تحلیلی و نشت‌های محدود از منابع روسی به دست آمده است و جنبه‌های کلیدی مانند مشخصات دقیق فنی، سیستم‌های رادارگریزی

و قابلیت‌های رزمی آن همچنان «به‌شدت محرمانه» توصیف می‌شود و از سوی دیگر ناتو

اشتیاق بالایی برای به دست آوردن هر نوع اطلاعاتی از این هیولای اقیانوس‌ها دارد.