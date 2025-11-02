فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۱۵۴۴
تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

جهان علیه کشتارها در سودان شبه‌نظامیان فوراً قتل‌عام مردم را متوقف کنند

کشورهای جهان، از ایران و عراق، جنایت‌های نیروهای واکنش سریع در سودان، به ویژه جنایات صورت‌گرفته در شهر «الفاشر»، را محکوم کردند و خواستار توقف فوری این فجایع شدند.
جنایات در سودان تمامی ندارد! تا جایی که حتی سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده است «نیروهای واکنش سریع» راه فرار از الفاشر را بسته‌اند. در واکنش، وزیر خارجه ایران در واکنش به کشتار بیگناهان در سودان نوشت: «تروریسم و خشونت علیه افراد بی‌گناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود.» وزارت امور خارجه عراق کشتار و نقض‌ها در شهر الفاشر در غرب سودان را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن جنایات در الفاشر، تأکید کرد هیچ راه‌حل نظامی در سودان وجود ندارد. وزیر خارجه انگلیس نیز این وضعیت را هولناک و تکان‌دهنده توصیف کرد، انگلیسی که سلاح‌هایش را اماراتی‌ها برای همین واکنش سریع به سودان می‌فرستند! فرانسوی‌ها هم در تظاهراتی جنایات را محکوم و همبستگی خود را با ملت سودان اعلام کردند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

یک تیر و دو نشان(یادداشت روز)

تربت بی‌نشانش نشانه راه است (به جای گفت و شنود)

اخبار ویژه

آذری جهرمی: حامیان دولت می‌خواهند خفه شوم و از گرانی انتقاد نکنم

اسرائیل در آستانه پرتگاه نیست، در خود پرتگاه است

مشکلات اصلی مردم گرانی، مسکن و اشتغال است اما بحث‌های سیاسیون غیر از این است

«اسب زین‌شده» حمل‌ونقل عمومی برای دوره بعد مدیریت تهران آماده شده است

سیزده آبان از نظر تاریخی روز افتخار و پیروزی است

۱۳ آبان یادآور حوادث سرنوشت‌ساز و ایجاد بسترهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است

اگر سفارت آمریکا تسخیر نشده بود امروز موشک و انرژی هسته‌ای نداشتیم