جهان علیه کشتارها در سودان شبهنظامیان فوراً قتلعام مردم را متوقف کنند
کشورهای جهان، از ایران و عراق، جنایتهای نیروهای واکنش سریع در سودان، به ویژه جنایات صورتگرفته در شهر «الفاشر»، را محکوم کردند و خواستار توقف فوری این فجایع شدند.
جنایات در سودان تمامی ندارد! تا جایی که حتی سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده است «نیروهای واکنش سریع» راه فرار از الفاشر را بستهاند. در واکنش، وزیر خارجه ایران در واکنش به کشتار بیگناهان در سودان نوشت: «تروریسم و خشونت علیه افراد بیگناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود.» وزارت امور خارجه عراق کشتار و نقضها در شهر الفاشر در غرب سودان را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن جنایات در الفاشر، تأکید کرد هیچ راهحل نظامی در سودان وجود ندارد. وزیر خارجه انگلیس نیز این وضعیت را هولناک و تکاندهنده توصیف کرد، انگلیسی که سلاحهایش را اماراتیها برای همین واکنش سریع به سودان میفرستند! فرانسویها هم در تظاهراتی جنایات را محکوم و همبستگی خود را با ملت سودان اعلام کردند.