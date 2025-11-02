فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۳
یمن: آمریکا با خفت و خواری آب‌های یمن را ترک کرد

سرپرست نخست‌وزیری یمن اعلام کرد: کشورش توانسته نیروهای آمریکایی را وادار به خروج از آب‌های منطقه کند. او گفت: «آمریکا با خفّت و خواری از آب‌های یمن عقب‌نشینی کرد.»
«محمد مفتاح»، سرپرست نخست‌وزیری یمن، تأکید کرد: یمن ابتدا وارد رویارویی مستقیم با ابزارهای منطقه‌ای آمریکا شد و سپس در نبردی گسترده‌تر با خود واشنگتن و رژیم صهیونیستی مقابله کرد، نبردی که استقامت و صلابت موضع یمن را آشکار کرد. طبق گزارش «ایسنا» به نقل از «المسیره»، مفتاح گفت: «یمن با نیروهای وابسته به آمریکا در منطقه درگیر شد تا آن‌که مستقیماً با خود آمریکا و رژیم صهیونیستی روبه‌رو شد و در این نبرد، درس‌های سختی به دشمنانش داد. این تقابل، ضعف و ناتوانی ائتلاف آمریکایی را در اعمال اراده خود بر یمن آشکار کرده است. آمریکا با وجود اعزام ناوهای هواپیمابر، زیردریایی‌ها، ناوشکن‌ها و متحدان خود، در نهایت با خفّت و خواری از آب‌های ما عقب‌نشینی کرد. برای نخستین‌بار منطقه از حضور ناوهای هواپیمابر آمریکایی خالی شده است.»

