بیش از۸۵ درصد تجهیزات پالایشگاه اصفهان بومیسازی شده است
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با بیان اینکه افزون بر40 هزار قطعه و تجهیزات در این پالایشگاه بهکار رفته است اظهار داشت: بیش از ۸۵ درصد تجهیزات و قطعات مورد استفاده در پالایشگاه این شهر بومیسازی شد و این روند با تکیه بر توان متخصصان داخلی، همچنان نیز ادامه دارد.
غلامرضا باقری دیزج در نشست با خبرنگاران تصریح کرد: ۶۵ درصد از این بومیسازی در خودِ اصفهان صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: هزینه ساخت تجهیزات نفتی در داخل بسیار پایینتر از خریدهای خارجی است، علاوهبراینکه مشکلاتی همچون تحریم و نیاز به گشایش LC بهدلیل فرآیندهای پیچیده واردات تجهیزات نیز رفع شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با بیان اینکه پایداری تولید در شرایط بحرانی با تکیه بر توان داخلی و حرکت بسوی توسعه کیفی از مهمترین برنامههای آینده این پالایشگاه است، گفت: شرکت پالایش نفت اصفهان در کنار دیگر سازمانها با حرکت به سمت خودکفایی علاوهبر اشتغالزایی توانسته است از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری کند.
وی افزود: از این پس توسعه کمی در پالایشگاه انجام نخواهد شد، اما میکوشیم با توسعه کیفی، فرآوردههای نفتی را به محصولات پاکتر و با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم.
وی اضافه کرد: تبدیل شدن این مجموعه به «پالایشگاه سبز» یکی از اهداف ماست و باید بر اساس پروتکلهای پاریس، تمام گازهای گلخانهای خود را کنترل کنیم.
وی همچنین گفت: ۶۰ درصد از سود پالایشگاه اصفهان در سال گذشته میان سهامداران توزیع شد که بیانگر ثبات مالی و بهرهوری بالای آن است.
وی تاکید کرد: تمام هزینههای جاری، سرمایهای و توسعهای پالایشگاه از محل درآمدهای خود آن تأمین میشود و هیچ اتکایی به بودجه دولت وجود ندارد.
باقری همچنین درباره مصرف آب در این پالایشگاه تاکید کرد: در این مجموعه هیچگونه آب شهری استفاده نمیشود؛ به صورتی که حدود ۵۰ درصد از نیاز آبی ما از محل پسابهای شهری و مابقی از آب دریا تأمین میشود.
باقری درعین حال تصریح کرد: حدود
۲۵ درصد از سوخت مورد نیاز کشور از جمله بنزین و گازوئیل در پالایشگاه اصفهان تولید میشود و ۱۷ استان در زمینه سوخت به این پالایشگاه وابسته هستند.
یاسین محمدی، مدیر بهداشت، ایمنی، محیطزیست و پدافند غیرعامل پالایشگاه اصفهان، در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در مناطق حساس کشور، اعلام کرد که این موضوع یکی از اولویتهای اصلی مدیریتی محسوب میشود و شهرک انرژی اصفهان نیز در طبقهبندی مناطق حادثهخیز و حیاتی قرار دارد.
وی افزود: اقدامات انجامشده در پالایشگاه با هدف افزایش تابآوری و حفاظت حداکثری از زیرساختها صورت گرفته است تا تولید در شرایط بحرانی یا جنگی بدون وقفه ادامه یابد و از بروز تبعات احتمالی در سطح جامعه جلوگیری شود.