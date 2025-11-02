مسئولان بهدور از نفاق و با انسجام به فکر رفاه و معیشت مردم باشند
نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی با بیان این که جامعه و مردم امروز بیش از هر چیزی نیاز به آرامش دارند و جدالها و دعواهای سیاسی و نفاق کمکی به کشور نمیکند، اظهار داشت: همه مسئولان باید با اتحاد و انسجام در فکر و رفاه و معیشت مردم باشند.
عزت الله حبیبزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم جلفا و مرند در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود تاکید کرد: امروز مردم جامعه بیش از هر چیزی نیاز به آرامش دارند و جدالها، دعواهای سیاسی و نفاق کمکی به کشور نمیکند و همه مسئولان باید اتحاد و انسجام در فکر و رفاه و معیشت مردم باشند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: قرار بود بر اساس برنامه هفتم به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم و سهم عمومی درآمد در کشور و تولید و اشتغال محقق شود از دولت انتظار میرود مصوبه مجلس را مورد توجه قرار دهد همینطور تسهیلات مصوبه برای سرمایه در گردش تولید را نیز مورد توجه قرار دهد.
حبیبزاده تصریح کرد: از وزارت اقتصاد و شخص وزیر انتظار میرود نظام بانکی و مالیاتی که مانع رشد تولید است را اصلاح کنند، نرخ بهره بالا ضامنهای سنگین و فرآیند پیچیده بانکی تولید را با چالش مواجه کرده است و مردم و تولیدکنندگان ناچار هستند در کارخانه را ببندند. این نماینده مجلس در بخش پایانی نطق خود تاکید کرد: اگر میخواهیم در کشور به شکوفایی برسیم باید موانع بخش خصوصی برطرف شود و نمیشود تولیدکننده با مشکلات زیاد به مواد مورد نیاز تولید دست پیدا کند و با نرخهای بیحساب ارز درگیر باشد در حالی که رهبری نظام تاکید داشتند تولید باید مورد توجه قرار گیرد.
روحالامینی: هیچ اولویتی در کشور
بالاتر از انسجام ملی نیست
عبدالحسین روح الامینی، نماینده مردم تهران هم طی تذکر شفاهی ضمن تشکر از سران قوا به دلیل ورود به ماجرای بانک آینده، گفت: سران قوا اجازه ندهند چند بانک ناتراز دیگر به وضعیت بانک آینده مبتلا شوند.
وی در ادامه در انتقاد به واردات با تأخیر واکسن تب برفکی، بیان کرد: تعلل در واردات واکسن تب برفکی موجب امحای بخشی از دامهای کشور شده که از دستگاههای نظارتی درخواست داریم هرچه سریعتر با مسببان اصلی این فاجعه برخورد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: نرخ تورم ۶ ماهه نخست سال کالاهای خوراکی در مقایسه با عملکرد وزیر سابق جهاد کشاورزی در مدت مشابه نشان میدهد که همه اقلام سبد مصرفی سفره خانوار در همه ماهها افزایش قیمت داشته است. عملکرد مسئولان وزارت کشاورزی در کنترل قیمت مرغ، گوشت، برنج، نان و سایر اقلام تبدیل به نماد ناکارآمدی در اداره کشور شده است.
روحالامینی اظهار کرد: هیچ اولویتی در کشور بالاتر از انسجام ملی و توجه به مقوله اقتصاد نیست، بنابراین حاشیهها را به جای متن خدمت به مردم برجسته نکنیم.
اکثر رتبههای برتر کنکور ۱۴۰۴
از شهرهای بزرگ و مدارس خصوصی هستند
رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآباد کتول نیز در نشست علنی دیروز طی تذکری شفاهی، بر ضرورت رفع تبعیض در نظام آموزشی کشور تأکید کرد.
وی گفت: بررسی تأثیر معدل پایههای دهم و یازدهم و نتایج کنکور ۱۴۰۴ نشان میدهد که اکثریت رتبههای برتر از شهرهای بزرگ و مؤسسات خصوصی با شهریههای بسیار بالا هستند.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس افزود: اگرچه اقداماتی در زمینه توسعه آموزش مجازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی پیشبینی شده، اما دانشآموزان مناطق محروم و روستاهای دورافتاده از امکانات آموزشی کافی و حتی دسترسی مناسب به اینترنت محروماند. این وضعیت برخلاف نگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری درباره توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور است و لذا لازم است به این موضوع توجه ویژه شود.
نوروزی همچنین به مطالبات بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با حمایت رئیس مجلس، کمیسیون اجتماعی بتواند گام مؤثری در رفع این مشکلات بردارد.
قالیباف: هر توافق بینالمللی باید
برای تصویب به مجلس ارسال شود
خبر دیگر اینکه، مهدی کوچکزاده، نماینده مردم تهران روز گذشته در صحن بهارستان طی تذکری شفاهی، اظهار کرد: چند روز پیش ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری را امضا کرد که معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در تماسی با بنده اعلام کرد، امضای آن به معنای امضایی که ما را موظف به رعایت مفاد این کنوانسیون میکند، نیست، اما مطرح شدن آن در جامعه و انتشار آن در سایتها و خبرگزاریهای رسمی دولت به چه معنا است؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه یک روش منحوسی در کشور در حال
جا افتادن است که آن بیتوجهی به قانون حتی به قانون اساسی است؛ این بیتوجهی از بحث ضوابط استخدام افراد در جایگاههای حساس آغاز شد و در بحثهای دیگر ادامه پیدا کرد.
وی بیان کرد: الان کار به اینجا رسیده است که بسیار شفاف و علنی اعلام میکنند که ما به فلان کنوانسیون بینالمللی پیوستیم و مجلس هم هیچ اطلاعی ندارد. کوچکزاده تاکید کرد: آقای قالیباف! شما باید از حیثیت مجلس دفاع کنید، اینکه یک قراردادی امضا شود و به نمایندگان توضیح دهند که این امضا اصلی نیست، به چه معناست؟! شما به عنوان رئیس مجلس باید جلوی این کارها را بگیرید.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: وظیفه همه نمایندگان مجلس است که اگر قراردادی بدون مصوبه مجلس در خارج بسته میشود، آن را پیگیری کرده و جلوی آن را بگیریم اما همه توجه داشته باشید که ابتدا قرارداد با طرف مقابل بسته میشود و سپس توافقنامه آن برای تصویب به مجلس ارسال میشود. این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اصلاح شد
خبر دیگر اینکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحاتی را در لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اعمال کردند.
تصویب تشکیل مرکز ملی پردازش هوش مصنوعی زیر نظر وزارت ارتباطات در مجلس
همچنین، طبق مصوبه مجلس، مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل میشود.
بر اساس مصوبه مجلس، به منظور تأمین، توسعه و شبکهسازی زیرساختهای پردازشی در حوزه هوش مصنوعی، مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی، در چارچوب مصوبات شورای ملی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفیتهای موجود تشکیل میشود.