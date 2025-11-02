تحقق بودجه ۳۳۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری شیراز

شيراز- خبرنگار كيهان:

مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز، تحقق بودجه ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ را نقطه عطف و ثبات راهبردی در نظام مالی مدیریت شهری دانست و گفت: این موفقیت حاصل هم‌افزایی، صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی هوشمندانه مجموعه شهرداری در مسیر عدالت‌محوری و توسعه پایدار شهری است.

خشایار معصومی، با اشاره به عملکرد مالی شهرداری در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: اهتمام مجموعه شهرداری شیراز در تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳، گامی بلند در جهت اجرای اهداف راهبردی شهرداری و تحقق مصوبات شورای اسلامی شهر بوده است.

وی افزود: سال ۱۴۰۳ از منظر عملکرد مالی، سالی کم‌نظیر بود؛ به‌طوری‌که شاخص‌های درآمد و هزینه با رشد منطقی و متوازن همراه شدند. در بخش درآمد، با تحقق ۱۰۶.۳۳ درصدی، زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی مهم فراهم شد.