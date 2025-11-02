تلاش برای افزایش مشارکت وظیفه انقلابی و شرعی ماست

قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: ما یک وظیفه قانونی داریم که شامل برگزاری انتخابات و تأمین امنیت آن است، اما علاوه ‌بر این، یک وظیفه انقلابی و شرعی نیز داریم و آن تلاش برای افزایش مشارکت است.

علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد امنیت انتخابات کشور در همایش معاونان سیاسی و امنیتی استانداری‌های سراسر کشور، اظهار داشت: برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک، اقدام و تجربه جدیدی است که برای اولین بار اتفاق می‌افتد و می‌تواند زمینه برگزاری مطلوب‌تر انتخابات‌های آینده را فراهم سازد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در شهر تهران، افزود: اگر این مدل انتخابات در تهران به‌خوبی برگزار شود، می‌تواند در کل کشور و در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز اجرا شود و روند تقویت مردم‌سالاری و مشارکت احزاب را تسهیل کند.

قائم‌مقام وزیر کشور به تشکیل ستاد امنیت انتخابات به موازات ستاد انتخابات اشاره و عنوان کرد: اینکه دو ستاد جداگانه تشکیل شده، به دلیل اهمیت بالای کار است. همان‌قدر که برگزاری انتخابات مهم است، امنیت آن نیز اهمیت دارد؛ لذا کار باید به‌گونه‌ای پیش برود که کوچک‌ترین مشکل یا حادثه امنیتی پیش نیاید و بتوانیم با افتخار انتخابات را برگزار کنیم.

پورجمشیدیان افزود: تعامل بین دو ستاد بسیار مهم است و باید همکاری نزدیک بین ستادهای انتخابات و امنیت برقرار باشد.

