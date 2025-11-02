معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ارتقای جایگاه امور عشایر در راستای خدمت‌رسانی به این قشر شجاع و نقش‌آفرین در همه عرصه‌ها، گفت: دولت چهاردهم به دنبال بهبود سطح و کیفیت زندگی، توسعه فعالیت‌ها و پیگیری منافع و خواسته‌های عشایر در بدنه دولت و استانداری‌ها است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در همه دولت‌ها به‌ویژه دولت چهاردهم و همچنین برنامه‌های پیشرفت نگاه ویژه‌ای فراتر از قانون به عشایر و امور روستاها وجود داشته است، تاکید کرد: سازمان‌های مختلفی در وزارتخانه‌ها وجود دارند که وظایف ملی به عهده ‌دارند اما عشایر مسائل خاصی دارند که اگر به دستگاه‌های عادی محول شود نمی‌توان به نتایج مطلوب و در شأن عشایر عزیز کشور رسید.

وی با اشاره به نگاه لازم و در حق و منزلت جایگاه عشایران در طول چهار دهه گذشته تصریح کرد: شجاعت، دلبستگی به انقلاب و نقش‌آفرینی در همه عرصه‌ها به‌ویژه اقتصادی و ارزشی از ویژگی‌های بارز جامعه عشایری است که البته تاکنون به دلیل برخی ناترازی‌ها، مشکلات کشور و کمبودها، اقدامات درخور شأن عشایر انجام نشده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه محرومیت‌زدایی از روستاها و عشایر از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است، به روند شکل‌گیری سازمان عشایر و همچنین امور روستایی در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در دولت چهاردهم به دلیل نگاه ویژه به عشایر، برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت امور عشایر در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور زیر نظر رئیس‌جمهور و همطراز با وزرا قرار گرفت تا پیام توجه و تمرکز اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت برای محرومیت‌زدایی و توسعه روستاها به جامعه مخابره شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به بندها و مواد برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور برای ساماندهی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تمرکز بهتر بر امور عشایر و همچنین اقدامات سازمان اداری و استخدامی در جهت تجمیع و تحدید برخی سازمان‌های تحت نظر وزارتخانه‌ها برای واگذاری امور به مردم به عنوان اولویت اصلی و مهم دولت وفاق ملی، تاکید کرد: ماده ۵۱ برنامه هفتم فرصتی فراهم آورد تا معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و همچنین سازمان اداری و استخدامی و نهادهای مرتبط با برگزاری جلسات کارشناسی وضعیت عشایر را ارتقاء دهند که در نهایت بر روی ارتقای سازمان عشایر جمع‌بندی و تصمیم‌گیری شد تا امور عشایر همزمان با امور روستایی زیر نظر رئیس‌جمهور ساماندهی شود.

عارف افزود: شبهات حقوقی در اجرای این ماده مطرح شده است که قابل رفع است و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت باید این ماده قانونی را اجرائی کند. از طرفی وظیفه شورای عالی اداری نیز بازنگری، ساماندهی و تحول در نظام اداری است که اختیارات کافی را برای این مهم در اختیار دارد.

عارف خاطرنشان کرد: طرح ارتقای جایگاه عشایر در دولت به‌خوبی در حال انجام است اما مباحث حاشیه‌ای مطرح شد که عشایر را به‌خوبی در این زمینه توجیه نکردیم و تلقی نادرستی از انحلال سازمان عشایر شد که کاملاً در مقابل نگاه دولت برای ارتقای جایگاه این سازمان و امور عشایر است.

وی گفت: در این جلسه با همفکری بزرگان سازمان عشایر و اخذ نظرات کارشناسی، اقدامات و برنامه‌های دولت برای ارتقای وضعیت عشایر کشور پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایرنا، همچنین حاضرین در این جلسه به بررسی دیدگاه‌ها، رویکردها و پیشنهادهای خود برای ایجاد تشکیلات منسجم و قوی برای پیگیری امور عشایر، محرومیت‌زدایی، بهبود کیفیت زندگی و ارائه امکانات و خدمات لازم از جمله نهاده‌های دامی پرداختند.