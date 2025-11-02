رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با اشاره به اینکه توانمندی هسته‌ای ما کاملا بومی است و با بمباران از بین نمی‌رود، گفت: پروژه‌هایی برای توانمندی هسته‌ای داریم و با محاسبات خودمان پیش می‌رویم؛ در این مسیر نه از کسی می‌ترسیم و نه از کسی دستور می‌گیریم.

محمدجواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در حاشیه نشست خبری همایش «ما و غرب در اندیشه مقام معظم رهبری» در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اینکه در فردو چه می‌گذرد، مربوط به توانمندی‌های هسته‌ای کشور است و این خبرها نباید پخش شود.

وی ادامه داد: ایران در مسئله هسته‌ای به مسیرش ادامه می‌دهد، چون توانمندی هسته‌ای ما کاملا بومی است و با بمباران از بین نمی‌رود. امروز هم پروژه‌های بسیار قشنگی برای توانمندی هسته‌ای داریم، با محاسبات خودمان پیش می‌رویم. در این مسیر نه از کسی می‌ترسیم و نه از کسی دستور می‌گیریم.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تاکید کرد: در طول بیش از چهار دهه پیروزی انقلاب اسلامی دانشمندانِ شهیدِ بزرگ زیادی تقدیم انقلاب کرده‌ایم، اما نسل دانشمند ایران فقط این عزیزان نبوده و نیستند. دانشمندان بسیار توانمندی در کار هستند و مرتب این نسل در حال زیاد شدن است. شهادت دانشمندان هسته‌ای در جنگ 12 روزه تحرک وسیعی بین فرزندان ایرانیان ایجاد کرد که به این رشته از علوم توجه ویژه داشته باشند.

لاریجانی متذکر شد: فتوای رهبر انقلاب در مورد بمب اتم نشان‌دهنده آن است که در مکتب اهل‌بیت خشونتِ بدون مرز نداریم. حتی در صورت جنگ، جنگ ما جنگی وحشیانه نخواهد بود و حدود و ضوابط فقهی محکمی وجود دارد. ما مجنون دین و پایبند اصول‌مان هستیم.

ما کرامت انسانی را ذاتی و الهی می‌دانیم

نه امری که بر اساس مصوبات سازمان ملل اعطا شود

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی همچنین در این نشست اظهار داشت: دو نکته مهم در رفتار غرب وجود دارد که باید شناخته شوند. نخست اینکه جوامع غربی بسیار امنیت‌محورند؛ امنیت ناشی از تفکراتی است که اساس مدنیت قرن‌ها را شکل داده است. به تعبیر آنها، دلیل وجود حکومت این است که نقش «ژاندارم» جامعه را ایفا کند. پیش از وقایع ۱۱ سپتامبر، در آمریکا و بسیاری کشورهای اروپایی محدودیت‌های قانونی شدیدی برای بازداشت و بازجویی وجود داشت، اما پس از ۱۱ سپتامبر همه‌چیز تغییر کرد؛ قوانین تصویب شد که نهادهای امنیتی می‌توانند افراد را بدون

حد و مرز و در زندان نگه دارند و نوعی از بازجویی‌ها حتی قانونی شدند. این تغییر یک نکته بسیار مهم در فرهنگ زندگی غربی است.

لاریجانی نکته دوم را مربوط به نسبت غرب با خشونت دانست و گفت: در غرب، خشونت وقتی لازم شود، امر بدی به‌حساب نمی‌آید و می‌تواند بدون مرز اعمال شود. این پدیده ریشه‌های فلسفی دارد و تازه نیست؛ برای مثال ‌هابرماس، فیلسوف چپ که پیش‌تر طرفدار مردم بود، در برخورد با کشتار غزه از سوی رژیم صهیونیستی استدلال کرد که وقتی رژیم با چالش وجودی روبه‌رو می‌شود، برای دفاع می‌تواند خشن باشد؛ بنابراین خشونت بدون مرز پذیرفته می‌شود. با این همه، این رفتار به‌معنای خشونت روزمره در میان مردم نیست اما نشان می‌دهد فرهنگ و ساختار حاکم بر جوامع غربی تا چه اندازه از حکومت و امنیت حمایت

می‌کند.

وی به مسئله حقوق بشر اشاره کرد و اظهار داشت: شعارهایی مانند حقوق بشر برای غربی‌ها معنای یک‌طرفه‌ای دارد. به تعبیر مقام معظم رهبری، پرچم حقوق بشر باید در دست ما باشد نه در دست آنها؛ چرا که ما کرامت انسانی را ذاتی و الهی می‌دانیم، نه امری که بر اساس مصوبات سازمان ملل اعطا شود. دو رویکرد وجود دارد: یکی ایده‌محور و دیگری مصلحت‌محور؛ این تفاوت‌ها در نگرش‌ها نمایان است.

مقالات همایش «ما و غرب»

در قالب کتاب‌ منتشر می‌شود

موسی حقانی، دبیر علمی همایش «ما و غرب در آرا و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه در این همایش دنبال راه‌اندازی پویش علمی، در موضوعات و رویکردهای علمی مواجه با غرب بودیم، اظهار داشت: در مواجه با غرب دو‌ رویکرد در بین نخبگان و‌ جامعه ایرانی وجود داشت. ابتدا نخبگان ایرانی در مواجه با غرب دچار حیرت شدند و‌ بعد به آن نگاه عاشقانه‌ای پیدا کردند و‌ معتقد بودند که باید از فرق سر تا کف پا غربی شد. در این نگاه، راه نجات ایران غرب است و آن را به عنوان امدادگر به جامعه معرفی می‌کردند.

وی اضافه کرد: رویکرد دیگر، غرب را سلطه‌گر و زورگو می‌دانست اما معتقد بود باید با آن کنار آمد و تسلیم آن شد.

حقانی با بیان اینکه در این میان رویکرد دیگری وجود دارد که می‌توان آن را مورد توجه قرار داد، خاطرنشان کرد: در این رویکرد نگاه عزتمندانه و‌ عاقلانه‌ای وجود دارد و با در نظر گرفتن امکانات، تسلیم‌شدن در برابر غرب را نمی‌پذیرد. درب تجربیات بشری را برای خود باز نگه می‌دارد و‌ معتقد است باید راه جدیدی را مقابل بشر با تمدن اسلامی قرار داد.

وی با اشاره به اهداف همایش، 12 محور را برای آن برشمرد و گفت: ذیل این 12 محور، زیر موضوعاتی نیز مطرح شد که حدود 300 مورد است.

دبیر علمی همایش «ما و غرب در آرا و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» با ارائه آماری در این خصوص گفت: بعد از فراخوان در آبان ماه سال گذشته، 55 چکیده و 465 مقاله دریافت شد که نهایتاً 385 مقاله پذیرش شد.

حقانی خاطرنشان کرد: طی یک‌سال گذشته

65 پیش نشست علمی داشتیم و قرار است حدود

100 مقاله طی این هفته ارائه شود. در یک‌سال گذشته 50 مصاحبه علمی برگزار شد و حدود 13 نشست علمی برای بررسی مقالات انجام شد‌.

وی با بیان اینکه 50 مرکز علمی در ایران و خارج از کشور با ما در برگزاری این نشست‌ها همکاری داشتند، اذعان کرد: بیشترین همکاری از سوی دانشگاه آزاد بود. شهید طهرانچی در برخی جلسات حضور داشت و بعد از شهادت ایشان نیز این همکاری از سوی دانشگاه آزاد وجود داشت.

حقانی همچنین بیان داشت: محصول این همایش و مقالات در مجموعه کتاب‌هایی منتشر خواهد شد.

دبیر علمی همایش «ما و غرب در آرا و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» با بیان اینکه ما قصد داریم در این همایش به شناخت مبانی و اصول حاکم بر تفکر و زندگانی غرب نگاه عمیق داشته باشیم، تصریح کرد: تمدن غرب، نظام سلطه و بیداری اسلامی و استفاده از ظرفیت‌های ایرانی، عرصه‌هایی است که در این بخش‌ها در حال پوست‌اندازی آن هستیم.

وی با بیان اینکه تمدن نوین اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های ایران و تجربیات بشری مسیر تازه‌ای در برابر جهان می‌گشاید، گفت: انقلاب اسلامی نگرش عزتمندانه و آگاهانه‌ای را جایگزین نگاه وابسته و تسلیم‌طلبانه گذشته کرده است. حقانی در پاسخ به سؤالی درباره نامه‌های رهبر معظم انقلاب به جوانان مغرب زمین توضیح داد: هر سه نامه و محتوای آن در دستور کار قرار دارد. وی با اشاره به گستره جغرافیایی فعالیت‌های این همایش افزود: پیش‌نشست‌های همایش در شهرهای تهران، گرگان، مشهد، تبریز، زاهدان، دزفول، اهواز، قم، شهر قدس، شهر ری، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و همچنین در شهرهای بانکوک، استانبول، کراچی، کابل و اسلام‌آباد برگزار شده

است.

حقانی تشریح کرد: در کنار دانشگاه آزاد، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امام صادق‌(ع)، جامعه‌المصطفی، دانشگاه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، حوزه علمیه خراسان، حوزه علمیه تهران، دانشکده الهیات دانشگاه استانبول، بنیاد فرهنگی المهدی در تایلند و نمایندگی‌های جامعه‌المصطفی در کابل، اسلام‌آباد، کراچی، بانکوک و ‌تانزانیا از دیگر مراکز همکار بودند.

نجفی: تمدن غرب رو به افول است

همچنین، موسی نجفی، عضو شورای سیاست‌گذاری «همایش ما و غرب در آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» در این نشست بیان داشت: شهید مطهری یکی از آفات ملت‌های مسلمان را فقدان طرح و برنامه می‌دانستند به همین دلیل جنبه نظریه‌پردازانه را محور برگزاری این همایش تعیین کردیم.

وی افزود: دو قطبی ایران و غرب از دوره باستان وجود داشته است و در دوران سیطره اسلام بر جهان نیز ادامه یافت و اکنون نیز غرب خود را سلطه‌گر ایدئولوژیک جهان می‌داند در حالی که جریان بیداری اسلامی که محور اقدامات ماست با تفکرات رهبری و انقلاب اسلامی همخوانی دارد.

نجفی با بیان اینکه اندیشه سیاسی رهبری از پشتوانه تمدنی برخوردار است، گفت: تمدن غرب در مرحله افول قرار دارد و در مقابل تفکر بیداری ایرانی اسلامی در مسیر رشد و سیطره جهانی است و این تفکر در اندیشه سیاسی رهبری تجلی دارد.

۱۹ آبان همایش ما و غرب

در اندیشه رهبری برگزار می‌شود

همچنین، محمد اسحاقی، معاون آموزشی و پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در این همایش اذعان داشت: بنیادهای نظری غرب بیش از گذشته برای مردم حتی در غرب، روشن شده است، نمونه آن نیز توجه مردم کشورهای غربی به غزه، ایران و یمن است.

اسحاقی همچنین خبر داد: ۱۹ آبان در سالن همایش‌های صدا و سیما همایش یک روزه خواهیم داشت؛ سخنرانی‌های سیاسی و علمی با حضور شخصیت‌های ایرانی و خارجی خواهیم داشت. این همایش نشست‌های تخصصی هم دارد که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود؛ البته بخشی از نشست‌ها از هم اکنون آغاز شده است.

وی گفت: حرکت ملت ایران تحت رهبری مقام معظم رهبری نویدبخش گسترش انسانیت و رهایی ملت‌ها از بند اسارت غرب است. ملت‌های مختلف جهان امروز با این گفتمان همراهی می‌کنند.‌‌